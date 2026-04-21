మహిళా బిల్లును అడ్డుకున్నందుకు విపక్ష ఎంపీలపై విమర్శలు- మోదీపై కాంగ్రెస్ ప్రివిలేజ్ నోటీసు

ఏప్రిల్ 18న ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ- విపక్షాలపై తీవ్ర విమర్శలు- మోదీపై స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు ప్రివిలేజ్ నోటీసు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్

Congress MP KC Venugopal & PM Narendra Modi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 3:39 PM IST

Congress Privilege Notice Against Modi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు సభా హక్కుల నోటీసు ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్. ఇటీవలే జాతినుద్దేశించి చేసిన ప్రసంగంలో ప్రధాని మోదీ విపక్ష లోక్‌సభ సభ్యులపై నిందారోపణలు చేసి సభా హక్కులను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు ప్రివిలేజ్ నోటీసును సమర్పించారు. అలాగే ఓం బిర్లాకు లేఖ రాశారు.

"2026 ఏప్రిల్ 18న ప్రధాని మోదీ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ ప్రసంగం టీవీలో ప్రసారమైంది. ఈ ప్రసంగంలో మోదీ లోక్‌సభ సభ్యులపై నిందారోపణలు చేశారు. అందుకే లోక్‌సభ కార్యవిధాన నియమావళిలోని రూల్ 222 నిబంధనల ప్రకారం భారత ప్రధాని మోదీకి వ్యతిరేకంగా నేను ప్రివిలేజ్ నోటీసు ఇచ్చాను. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 368 నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ లేకపోయినా రాజ్యాంగ 131వ సవరణ బిల్లును ఏప్రిల్ 17న లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాతి రోజు జాతినుద్దేశించి మోదీ 29 నిమిషాల పాటు ప్రసంగించారు. అందులో బిల్లును అడ్డుకున్నందుకు ప్రతిపక్ష పార్టీలను ప్రధాని విమర్శించారు. ప్రతిపక్ష సభ్యుల ఓటింగ్ సరళిపై నేరుగా విమర్శలు చేశారు. ఈ విషయాన్ని అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణించాలి. ఎందుకంటే తమ విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తున్న ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులను ప్రశ్నించడమనేది కేవలం వ్యక్తిగత దాడి మాత్రమే కాదు. ఇది పార్లమెంట్ అధికారానికి, భారత ప్రజల ప్రజాస్వామ్య హక్కులకు ప్రత్యక్ష అవమానం" అని ఓం బిర్లాకు కేసీ వేణుగోపాల్ రాసిన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

