'మోదీ విదేశాంగ విధానానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ'- ఇరాన్- అమెరికా డీల్పై కాంగ్రెస్ ఫైర్
అమెరికా, ఇరాన్ ఒప్పందంపై సంతకాలపై ప్రధాని మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు- ఈ ఒప్పందంతో అంతర్జాతీయస్థాయిలో పాకిస్థాన్ పెరగనున్న ప్రాబల్యమన్న కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్
Published : June 18, 2026 at 11:18 AM IST
Congress on US Iran Deal : అమెరికా, ఇరాన్ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగిన వేళ ప్రధాని మోదీ లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. ఇది మోదీ విదేశాంగ విధానానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఈ ఒప్పందంతో అంతర్జాతీయస్థాయిలో పాకిస్థాన్ ప్రాబల్యం పెరిగిందన్నారు. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాన్ని అధికారికంగా "ఇస్లామాబాద్ MOU"గా పిలవడం పాక్ సాధించిన నూతన ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ పలుకుబడికి నిదర్శమని చురకలు వేశారు. 2008 ముంబయి ఉగ్రదాడి తర్వాత అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్ ప్రపంచ వేదికపై పాక్ను ఏకాకిని చేశారని జైరాం రమేశ్ గుర్తుచేశారు. కానీ ఇప్పుడు పశ్చిమాసియా భౌగోళిక, భద్రత వ్యవహారాల్లోకి పాక్ మరింత లోతుగా చొచ్చుకుపోయిందన్నారు. ఇది భారత్ భద్రతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని జైరాం రమేశ్ హెచ్చరించారు. ఈ ఒప్పందం ఇజ్రాయెల్కు స్పష్టమైన ఓటమి అని చెప్పారు. కానీ ఇజ్రాయెల్ పట్ల మోదీ ప్రదర్శిస్తున్న అంధభక్తి వల్ల భారత్ భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంటోందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు.
The 14-point Islamabad Memorandum of Understanding between the USA and Iran has now been officially released.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 18, 2026
1. The fact that it is called the Islamabad MOU shows the new-found regional standing and global influence of Pakistan, a country that had once been isolated on the…