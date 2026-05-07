'ఆపరేషన్ సిందూర్'పై అమెరికా ఎందుకు ప్రకటన చేసిందో చెప్పండి?: కేంద్రానికి కాంగ్రెస్ సూటి ప్రశ్న

ఆపరేషన్ సిందూర్‌ వేళ పాక్‌కు చైనా సహకారం- అయినా చైనాకు మోదీ ప్రభుత్వం లొంగిపోతోంది- లడఖ్‌లో గస్తీ హక్కులను భారత్ కోల్పోయింది- రికార్డు స్థాయిలో చైనా నుంచి దిగుమతులు : కాంగ్రెస్

Published : May 7, 2026 at 11:58 AM IST

Operation Sindoor First Anniversary : ఆపరేషన్ సిందూర్ తొలి వార్షికోత్సవం వేళ కేంద్ర సర్కారుపై కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శలు గుప్పించారు. భారత సాయుధ దళాలకు తాను వందనం చేస్తున్నానని, అయితే ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను, దాని దౌత్యపరమైన పరిణామాలను మోదీ సర్కారు వ్యూహాత్మకంగా నిర్వహించలేక పోయిందని ఆరోపించారు. పాకిస్థాన్ - భారత్ కాల్పుల విరమణపై తొలిసారిగా 2025 మే 10న సాయంత్రం 5.37 గంటలకు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ప్రకటన విడుదల చేశారని ఆయన గుర్తుచేశారు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యం వల్లే భారత్ - పాక్ కాల్పుల విరమణ సాధ్యమైందని మార్కో రూబియో ఆనాడు చెప్పుకున్నారన్నారు. ఈ అంశంపై అమెరికా ఎందుకు ప్రకటన చేయాల్సి వచ్చిందో చెప్పాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని జైరాం రమేశ్ ప్రశ్నించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ను తానే ఆపానని ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వందలసార్లు వివిధ దేశాల్లో ప్రకటించుకున్నా, ఒక్కసారి కూడా భారత సర్కారు బహిరంగంగా తిరస్కరించలేదని ఆయన తెలిపారు. ట్రంప్‌కు మంచి స్నేహితుడైన ప్రధాని మోదీ సైతం దీనిపై స్పందించలేదని ఎద్దేవా చేశారు. ఈమేరకు జైరాం రమేశ్ ఒక ట్వీట్ చేశారు.

వ్యూహాత్మక తప్పిదాలతో ప్రారంభ నష్టాలు
"వ్యూహాత్మక తప్పిదాల కారణంగా ఆపరేషన్ సిందూర్‌‌లో ప్రారంభ నష్టాలను చవిచూడాల్సి వచ్చిందని 2025 మే 30న చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ సింగపూర్‌లో అంగీకరించారు. వెంటనే ఆ వ్యూహాత్మక పొరపాట్లను సమీక్షించుకొని, లోపాలను సరిదిద్దుకున్న తర్వాత పాకిస్థాన్ లోపలికి చొచ్చుకెళ్లి కచ్చితత్వంతో దాడులను చేయగలిగామని సీడీఎస్ ఆనాడు చెప్పారు. ఇండోనేషియాలోని భారత ఎంబసీలో సైనిక ప్రతినిధిగా వ్యవహరించే ఒక అధికారి సైతం 2025 జూన్ 10న జకార్తాలో జరిగిన సదస్సులో కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. భారతదేశ రాజకీయ నాయకత్వం ఏర్పర్చిన పరిమితుల వల్లే 2025 మే 7న భారత్ ఒక యుద్ధ విమానాన్ని కోల్పోయిందని ఆ అధికారి వ్యాఖ్యానించారు" అని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

చైనాకు మోదీ ప్రభుత్వం లొంగిపోతోంది
"ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్‌కు చైనా కార్యాచరణపరమైన మద్దతును అందించిందని 2025 జూలై 4న డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ (DCOAS) లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాహుల్ సింగ్ తెలిపారు. పాక్‌కు కీలకమైన పరికరాలు, మందుగుండు సామగ్రితో పాటు ఇంటెలీజెన్స్ సమాచారాన్ని, శాటిలైట్ ఆధారిత సహాయాన్ని చైనా అందించిందని ఆయన వెల్లడించారు. అయినప్పటికీ లడఖ్‌లో సైనిక గస్తీ హక్కులను భారత్ కోల్పోవడం, రికార్డు స్థాయిలో చైనా నుంచి దిగుమతులు చేసుకోవడం, విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (ఎఫ్‌డీఐ) నిబంధనలను భారత్ సడలించడం వంటి చర్యలు చైనాకు మోదీ ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా లొంగిపోతోందనే సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి. ఇవి ఆందోళన కలిగించే పరిణామాలు" అని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు.

పాక్‌ను ఏకాకి చేయలేకపోయాం
"2008 నవంబరులో ముంబయి ఉగ్రదాడి జరిగిన తర్వాత అంతర్జాతీయ సమాజంలో పాకిస్థాన్ ఏకాకిగా మారింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతరం భారత్ విస్తృత దౌత్య ప్రయత్నాలు చేసినా పాకిస్థాన్ ఏకాకిగా మారలేదు. ఇందుకు పూర్తి భిన్నంగా పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్, అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ మధ్య సంప్రదింపులు జరిగాయి. మునీర్‌ను ట్రంప్ ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ప్రపంచంలోనే సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి ప్రధాన స్పాన్సర్ అయిన పాక్, అమెరికా సైనిక సంస్థ నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. 1999 జులైలో కార్గిల్ యుద్ధం ముగిసిన కొద్ది రోజులకే, నాటి వాజ్‌పేయి ప్రభుత్వం జరిగిన సంఘటనల క్రమాన్ని పరిశీలించి, భవిష్యత్తు కోసం సిఫార్సులు చేయడానికి కార్గిల్ సమీక్షా కమిటీని ఏర్పాటుచేసింది. దేశ వ్యూహాత్మక వ్యవహారాల నిపుణుడు కె. సుబ్రహ్మణ్యం (ప్రస్తుత విదేశాంగ మంత్రి తండ్రి) అధ్యక్షతన ఆనాడు నియమించిన కమిటీలో నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ కమిటీ 2000 జనవరి 7న ఫ్రమ్ సర్‌ప్రైజ్ టు రెకనింగ్ (ఆశ్చర్యం నుంచి లెక్క తేల్చడం వరకు) శీర్షికన తన నివేదికను సమర్పించింది. దీన్ని 2000 ఫిబ్రవరి 23న పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టారు. కానీ ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతరం ఇలాంటి సమీక్షలేవీ కనిపించలేదు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

