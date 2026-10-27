సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు మా పోరాటం ఆగదు : రాహుల్ గాంధీ
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం బిలియనీర్ల ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే పాటుపడుతోందని మండిపడ్డారు.
Published : October 27, 2026 at 6:15 PM IST
Rahul Gandhi On Gyanesh Kumar : జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు లేదా ప్రధాని మోదీ ఆయన్ను సీఈసీ పదవి నుంచి తొలగించే వరకు ఎస్ఐఆర్కు వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్షాలు తమ నిరసనలను ఆపబోవని లోక్సభలో విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు రాహుల్ గాంధీ స్పష్టం చేశారు. దేశంలో కోట్లాది మంది ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును కోల్పోతున్నారని ఆరోపించారు. తాము చాలా కాలంగా ఓట్ చోరీ అంశాన్ని లేవనెత్తుతున్నామని అన్నారు. అయితే ఇప్పుడు అత్యున్నత స్థాయిలో ఓట్లు చోరీ అవుతున్నాయని యావత్ దేశం అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించిందని తెలిపారు. దేశ రాజధానిలోని త్రిలోక్పురిలో జరిగిన జన్ సున్వాయి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాహుల్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"త్రిలోక్పురి ప్రాంతంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా కేవలం నాలుగు బూత్ల నుంచే 416 మంది ఓటర్ల పేర్లను చట్టవిరుద్ధంగా తొలగించారు. మేము ఈ ఓట్ల తొలగింపుపై సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ప్రశ్నించాం. కానీ ఆయన సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించి దాక్కుంటున్నారు. అయినా మేము వెనక్కి తగ్గము. జ్ఞానేశ్ రాజీనామా చేసే వరకు లేదా ప్రధాని మోదీ ఆయన్ను పదవి నుంచి తొలగించే వరకు ప్రతిపక్షం తమ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును కోల్పోతున్నారు. విపక్షాలు చాలా కాలంలో ఓట్ చోరీ అంశాన్ని లేవనెత్తుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు అత్యున్నత స్థాయిలో ఓట్ చోరీ జరుగుతోందని దేశ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. కేంద్రం, సీఈసీ కలిసి ముఖ్యంగా పేద ప్రజల ఓటు హక్కును కాలరాస్తున్నారు. కొద్ది మంది బిలియనీర్ల ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే పని చేసేలా, సామాన్య పౌరులకు హక్కులు లేని నయా భారత్ను సృష్టించేందుకు ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నయా భారత్లో పేద పౌరులకు హక్కులు ఉండవు. "
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభలో విపక్ష నేత
ఈ ప్రజా ఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు మోదీ- షా కుట్ర: ఖర్గే
ఓట్ చోరికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ప్రజా ఉద్యమాన్ని అణచివేయడానికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. ఈ ఉద్యమాన్ని దారి మళ్లించే వారి ఎత్తుగడలు, బూటకపు ప్రచారం కేవలం ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడి ఓటు హక్కును పరిరక్షించేందుకు ఇండియా కూటమి తన ప్రజాస్వామ్య పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ పెట్టారు.
'ఆ ద్వయం జ్ఞానేశ్ను ఎందుకు కాపాడుతోంది'
"ఎన్నికల సంఘం రహస్యాలు బయటపడుతూ, ఓట్ చోరీ బట్టబయలవుతున్న వేళ మోదీ-షా ద్యయం సర్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ప్రజా ఉద్యమాన్ని అణచివేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు! వారు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ఎందుకు కాపాడుతున్నారు?. ఈ దారి మళ్లించే ఎత్తుగడలు, బూటకపు ప్రచారం కేవలం మోదీ ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేస్తూ, దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని మసకబారుస్తున్నాయి" అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.
దేశ ప్రజలను గొంతు నొక్కేందుకు మోదీ సర్కార్ యత్నం : కేసీ వేణుగోపాల్
మరోవైపు, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా విపక్ష కూటమి చేపట్టాలనుకున్న కార్యక్రమానికి అధికారులు అనుమతి నిరాకరించారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఆరోపించారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల వ్యవస్థను నాశనం చేసిన మోదీ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రజల గొంతును నొక్కేయాలని చూస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. నవంబర్ 1న రాంలీలా మైదానంలో జరగబోయే విపక్షాల ఉమ్మడి ర్యాలీకి ముందు ఇండియా కూటమి పార్టీలు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా బహిరంగ అభిశంసన తీర్మానం ప్రవేశపెట్టే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలనుకున్నాయని వివరించారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని అశోక్ హోటల్ మొదట ఈ కార్యక్రమానికి తమకు అనుమతి ఇచ్చిందని, అయితే పోలీసుల జోక్యం తర్వాత పర్మిషన్ నిరాకరించిందని విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో కేసీ వేణుగోపాల్ పోస్ట్ పెట్టారు.
"ఈ అనుమతి నిరాకరణ దిల్లీ పోలీసుల నిర్ణయం కాదు. ఇది ప్రధాని మోదీ- షాల నిర్ణయం. వాళ్లు జ్ఞానేశ్ కుమార్ను కాపాడుతున్నారు. మొదట మోదీ- షా ఎన్నికల వ్యవస్థను నాశనం చేశారు. ఇప్పుడు దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటానికి పోరాడే వారి గొంతు నొక్కడానికి అన్ని రకాల కుతంత్రాలు పన్నుతున్నారు. ఏదీ ఏమైనప్పటికీ మోదీ-షాల కీలుబొమ్మ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించే వరకు మేము విశ్రమించం. ఒకవేళ మమ్మల్ని ఇక్కడ అడ్డుకుంటే అమిత్ షా, ప్రధాని మోదీ ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ భారీ ధర్నా చేస్తాం. ఒక చిన్న సమావేశానికి కూడా మోదీ- షా భయపడుతున్నారు. " అని కేసీ వేణుగోపాల్ ధ్వజమెత్తారు.