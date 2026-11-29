డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై కాంగ్రెస్ కసరత్తు- రంగంలోకి ఖర్గే, సోనియా, రాహుల్- స్టాలిన్, శరద్ పవార్తో భేటీ!
India Bloc Leaders Meet Stalin Pawar : డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతు ప్రకటించిన డీఎంకే, ఎన్సీపీ-ఎస్పీ అధినేతలతో ఖర్గే సమావేశం అవ్వనున్నారు. ఎం.కె. స్టాలిన్తో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు చెన్నైలో భేటీ కానున్నారు.
Published : November 29, 2026 at 11:04 AM IST
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురానున్న రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో ఓడించేందుకు కాంగ్రెస్ ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు చెన్నైలో డీఎంకే అధినేత ఎం.కె. స్టాలిన్తో భేటీ కానున్నారు. డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు మద్దతిచ్చే విషయంలో పునరాలోచన చేయాలని ఖర్గే, స్టాలిన్ను కోరే అవకాశం ఉంది. రాత్రి 8 గంటలకు ముంబయిలో ఎన్సీపీ-ఎస్పీ అధినేత శరద్ పవార్తోనూ ఖర్గే సమావేశం కానున్నారు. ఈ భేటీల్లో కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా పాల్గొననున్నారు. బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు వేస్తామని ఇరు పార్టీలు ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో ఈ సమావేశాలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. మరోవైపు పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలకు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలంటూ సమాజ్వాదీ పార్టీ తమ ఎంపీలకు మూడు లైన్ల విప్ జారీ చేసింది.