తప్పుడు ఆరోపణలు చేసిన వారికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష- వారిపై నా భార్య ఫిర్యాదు: అసోం సీఎం

ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే లక్ష్యంతో కాంగ్రెస్ తప్పుడు ఆరోపణలు- ఆ పార్టీ నాయకుడు పవన్ ఖేరాపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు- హస్తం పార్టీ​ ఆరోపణలపై మండిపడ్డ అసోం ముఖ్యమంత్రి

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma (ANI)
Published : April 6, 2026 at 9:44 AM IST

Himanta Slams Congress Allegations : ఎన్నికలను ప్రభావితం చేసే లక్ష్యంతో తన సతీమణి రిణికి భూయాన్‌ శర్మపై కాంగ్రెస్ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తోందని ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ వ్యాఖ్యానించారు. ఇందుకోసం పాకిస్థాన్ సోషల్ మీడియా గ్రూప్ నుంచి తప్పుడు సమాచారం సృష్టించిందని మండిపడ్డారు. ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు పవన్ ఖేడాపై తన భార్య ఇప్పటికే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిందని తెలిపారు. వారు చేసిన పనికి తప్పకుండా యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష పడుతుందని సీఎం దుయ్యబట్టారు.

హిమంత బిశ్వ శర్మ సతీమణికి 3 దేశాల పాస్‌పోర్టులు ఉన్నాయని, దాంతోపాటు ఆమె ఆస్తులను ఆయన అఫిడవిట్‌లో వెల్లడించకుండా దాచి పెట్టారని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు పవన్ ఖేడా, గౌరవ్ గొగొయ్ ఆదివారం తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అయితే, అది జరిగిన మరుసటి రోజు హిమంత విలేకరుల సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. తన సతీమణిపై, తరుణ్ గొగొయ్ కుమారుడు గౌరవ్ గొగొయ్ ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ ఇంత నీచానికి దిగజారడం దురదృష్టకరమని సీఎం హిమంత వ్యాఖ్యానించారు. వారు వెల్లడించిన సమాచారం పాకిస్థాన్​ సోషల్​ మీడియా గ్రూప్​తో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.

"ఆదివారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు పవన్ ఖేడా, గౌరవ్ గొగొయ్ వెల్లడించిన సమాచారానికి ఒక పాకిస్థానీ సోషల్ మీడియా గ్రూపుతో సంబంధాలు ఉన్నాయి. నా భార్యపై ఆరోపణలు చేయడానికి కాంగ్రెస్ ఉపయోగించిన పత్రాలను 'పాకిస్థానీస్ ఇన్ అజ్మాన్' అనే సోషల్ మీడియా గ్రూపు నుంచి సేకరించారు. పాకిస్థాన్​కు చెందిన ఒక వ్యక్తి పోగొట్టుకున్న పాస్‌పోర్టుపై ఆమె ఫొటోను మార్ఫింగ్ చేశారు. అయితే, ఇలా చేయడానికి కాంగ్రెస్​ నాయకులు పాకిస్థాన్​ సహాయం తీసుకోవడం నాకు చాలా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వారు చేసింది కేవలం మోసం మాత్రమే కాదు. దేశానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన నేరం."
- హిమంత బిశ్వ శర్మ, అసోం ముఖ్యమంత్రి

కాంగ్రెస్​ పార్టీ గెలుపే లక్ష్యంగా 11 టీవీ షోలు
మరోవైపు, అసోం ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికి దాయాది దేశం విస్తృత ప్రయత్నాలు చేస్తోందని హిమంత ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలనేదే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని కనీసం 11 టీవీ చర్చా కార్యక్రమాలు చేసినట్లు తెలిసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

హిమంత, భార్యపై పవన్​ఖేడా తీవ్ర ఆరోపణలు
ఇదిలా ఉండగా, ఆదివారం రోజు కాంగ్రెస్​ ప్రచార విభాగం అధిపతి పవన్​ ఖేడా హిమంత తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. హిమంత భార్య రిణికి భూయాన్ శర్మపై తాము చేసిన మూడు పాస్‌పోర్ట్ ఆరోపణలకు మరిన్ని ఆధారాలను త్వరలోనే తమ పార్టీ సమర్పిస్తుందని పవన్ ఖేడా తెలిపారు. రిణికి భూయాన్ శర్మ వద్ద మూడు పాస్‌పోర్టులు ఉన్నాయని, ఆ దంపతులు తమ కుమారుడితో కలిసి అమెరికాలో రూ. 52,000 కోట్ల విలువైన వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని పవర్​ ఖేడా ఆరోపించారు.

అయితే, ఎన్నికల సంఘం హిమంతపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఖేడా డిమాండ్ చేశారు. అలాగే హిమంత భార్య రిణికి సంబంధించిన ఆస్తులను దాచిపెట్టినందుకు నామినేషన్‌ను రద్దు చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు. అలాగే, రిణికికి దుబాయ్‌లో రెండు చోట్ల ఆస్తులున్నాయని ఖేడా ఆరోపించారు. అయితే, ఖేడా ఆరోపణలను హిమంత తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇవి దురుద్దేశపూర్వకమైనవి స్పష్టం చేశారు. ఆరోపణలు చేసిన వారిపై 48 గంటల్లో క్రిమినల్, పరువు నష్టం కేసులను వేస్తామని హెచ్చరించారు.

అసోం ఎన్నికల సమరం
కాగా, అసోంలో 126 నియోజకవర్గాలకు గానూ ఏప్రిల్ 9న ఒకే విడతలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల వేడి రోజురోజుకు పెరిగిపోతోంది. అధికార, విపక్షాలు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు.

