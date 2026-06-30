రామమందిరం విరాళాలను లూటీ చేసిన వారిని మోదీ, యోగి కాపాడుతున్నారు: కాంగ్రెస్
అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల లూటీ మహాపాపం- ఆ దొంగలను కాపాడుతోంది ప్రధాని మోదీ, యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్- కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఆరోపణలు
Published : June 30, 2026 at 7:24 PM IST
Cong Slam PM On Ram Temple Donations : అయోధ్య రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణల వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ మంగళవారం తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. నిందితులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, బీజేపీ-ఆర్ఎస్ఎస్ యంత్రాంగం కాపాడుతోందని ఆరోపించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నివేదికను తక్షణమే బహిర్గతం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది.
రామమందిరం విరాళాల నిధులను దోపిడీ చేయడం 100 కోట్ల హిందువుల విశ్వాసంపై జరిగిన దాడిగా కాంగ్రెస్ అభివర్ణించింది. ఆలయ నిర్మాణ క్రెడిట్ను ఎలాగైతే ప్రధాని మోదీ తన ఖాతాలో వేసుకున్నారో, అదే విధంగా ఈ నిధుల దొంగతనానికి కూడా ఆయనే బాధ్యత వహించాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. శ్రీరాముడి నిధులను దుర్వినియోగం చేసిన వారికి, ఆ పాపానికి ఒడిగట్టిన వారికి ఆ భగవంతుడే శిక్ష వేస్తాడని పేర్కొంది. అలాగే దేశ ప్రజలు బీజేపీని జవాబుదారీ చేస్తారని వ్యాఖ్యానించింది.