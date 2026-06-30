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రామమందిరం విరాళాలను లూటీ చేసిన వారిని మోదీ, యోగి కాపాడుతున్నారు: కాంగ్రెస్​

అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల లూటీ మహాపాపం- ఆ దొంగలను కాపాడుతోంది ప్రధాని మోదీ, యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్​- కాంగ్రెస్​ తీవ్ర ఆరోపణలు

Jai Ram Ramesh & Modi
Jai Ram Ramesh & Modi (ANI & IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 7:24 PM IST

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Cong Slam PM On Ram Temple Donations : అయోధ్య రామాలయ విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణల వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్​ మంగళవారం తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. నిందితులను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఉత్తరప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్​, బీజేపీ-ఆర్​ఎస్​ఎస్​ యంత్రాంగం కాపాడుతోందని ఆరోపించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం నివేదికను తక్షణమే బహిర్గతం చేయాలని డిమాండ్ చేసింది.

రామమందిరం విరాళాల నిధులను దోపిడీ చేయడం 100 కోట్ల హిందువుల విశ్వాసంపై జరిగిన దాడిగా కాంగ్రెస్ అభివర్ణించింది. ఆలయ నిర్మాణ క్రెడిట్​ను ఎలాగైతే ప్రధాని మోదీ తన ఖాతాలో వేసుకున్నారో, అదే విధంగా ఈ నిధుల దొంగతనానికి కూడా ఆయనే బాధ్యత వహించాలని కాంగ్రెస్​ డిమాండ్ చేసింది. శ్రీరాముడి నిధులను దుర్వినియోగం చేసిన వారికి, ఆ పాపానికి ఒడిగట్టిన వారికి ఆ భగవంతుడే శిక్ష వేస్తాడని పేర్కొంది. అలాగే దేశ ప్రజలు బీజేపీని జవాబుదారీ చేస్తారని వ్యాఖ్యానించింది.

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