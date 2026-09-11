సద్గుణాలు కలిగిన వారితోనే మాట్లాడాలి- వారితోనే స్నేహం: బ్రిక్స్ సదస్సు వేళ ప్రధాని మోదీ
బ్రిక్స్ సదస్సు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ పోస్ట్- ప్రపంచ సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వివిధ అంశాలపై చర్చలు
Published : September 11, 2026 at 9:36 AM IST
Modi On Brics Summit : బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం దేశ రాజధాని దిల్లీ ముస్తాబైంది. వివిధ దేశాల నేతల రాక ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. ప్రపంచ సంక్షేమాన్ని కాంక్షిస్తూ సదస్సులో సానుకూల, అర్థవంతమైన చర్చలు జరుగుతాయన్న విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం రానున్న రెండు, మూడు రోజుల్లో ప్రపంచంలోని పలు దేశాల నేతలు భారత్లో పర్యటించనున్నారు. ప్రపంచ సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వివిధ అంశాలపై అర్థవంతమైన చర్చలు జరుగుతాయని నమ్ముతున్నాను. సద్గుణాలు కలిగిన వారితోనే మాట్లాడాలి. వారితో కలిసి పనిచేయాలి. వారితోనే చర్చలు, స్నేహం కొనసాగించాలి. దుర్గుణాలు కలిగినవారికి దూరంగా ఉండాలి" అని మోదీ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
కాగా, శని, ఆదివారాల్లో దిల్లీలో బ్రిక్స్ కూటమి 18వ శిఖరాగ్ర సదస్సు జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి భారత్కు రానున్న పలువురు దేశాధినేతలతో ప్రధాని మోదీ నేడు ద్వైపాక్షిక చర్చలు నిర్వహించనున్నారు.