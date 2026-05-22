30రోజుల్లో రీ-నీట్ నిర్వహణ ఓ సవాల్- జీరో ట్రస్ట్ పాలసీతో ముందుకెళ్తున్న ఎన్టీఏ!
Published : May 22, 2026 at 1:04 PM IST
Re NEET Challenges : రీ-నీట్ పరీక్షకు నెల కంటే తక్కువ సమయం ఉన్న నేపథ్యంలో, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) జీరో ట్రస్ట్ (ఎవరినీ నమ్మకూడదనే) విధానంతో ముందుకెళ్తోంది. పేపర్ లీక్ వివాదం తర్వాత తలెత్తిన అన్ని రకాల లోపాలను సరిదిద్దడానికి పటిష్ట చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ముఖ్యంగా నిఘాను పటిష్టం చేయడం, క్రమబద్ధంగా ఆడిట్ నిర్వహించడం, సోషల్ మీడియాను నిశితంగా పర్యవేక్షించడం లాంటి చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఎన్టీఏ వర్గాలు తెలిపాయి.
జూన్ 21న రీ-నీట్ పరీక్షను నిర్వహించనున్నారు. ఇందుకు సుమారు 30 రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉంది. అందువల్ల ఇంత తక్కువ సమయంలో మళ్లీ పరీక్ష నిర్వహించడం ఒక పెద్ద లాజిస్టికల్ సవాల్ అని ఏజెన్సీ వర్గాలు తెలిపాయి. సాధారణంగా నీట్ లాంటి పెద్ద తరహా పరీక్షల నిర్వహణకు దాదాపు 6 నెలల ముందస్తు సన్నాహాలు అవసరమవుతాయని పేర్కొన్నాయి. పేరు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడని ఒక అధికారి మాట్లాడుతూ, "సమయం వేగంగా అయిపోతోంది. తక్కువ సమయం ఉండడం వల్ల ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా, అది పెద్ద విపత్తుగా మారే ప్రమాదం ఉంది" అని అన్నారు.
లీక్పై విద్యార్థుల ఆగ్రహం!
అంతకు ముందు జరిగిన నీట్-యూజీ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ కావడంతో విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహం, ఆవేదన వ్యక్తం అయ్యింది. దీనితో ప్రభుత్వం ఆ పరీక్షను రద్దు చేసి, మళ్లీ ఎగ్జామ్ పెడతామని ప్రకటించింది. అంతేకాదు ఈ కేసుపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించింది. దీనితో సీబీఐ కొందరు ప్రధాన నిందితులను అరెస్టు కూడా చేసింది. దీనిపై ఇంకా దర్యాప్తు జరుగుతోంది. కాగా, నీట్ లాంటి పరీక్షల నిర్వహణలో అక్రమాలు జరిగి, దాని పారదర్శకత దెబ్బతిన్నప్పుడు త్వరతగతిన తగిన చర్యలు తీసుకోవడం ఎన్టీఏ బాధ్యత అని ఆ ఏజెన్సీ వర్గాలే స్పష్టం చేశాయి.
"ఎన్టీఏ విద్యార్థులను పదేపదే నిరాశపరచలేదు. ఒక వేళ విద్యార్థుల విషయంలో అలా జరిగితే అది ఏమాత్రం న్యాయం కాదు. అందుకే పేపర్ లీక్ ఉదంతం తర్వాత ఎన్టీ అంతర్గతంగా అన్నింటినీ సరికొత్తగా మార్చింది. మేను అన్ని నిబంధనలను మరింత పటిష్టం చేశాం. క్రాస్-చెకింగ్ విధానాలను పెంచాం. ఏ చిన్న లోపానికి తావు లేకుండా క్రమబద్ధంగా ఆడిట్ నిర్వహిస్తున్నాం. పేపర్ లీక్ కోసం టెలిగ్రామ్ లాంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు వాడుతున్న నేపథ్యంలో దర్యాప్తు సంస్థలు వాటిపై కూడా నిఘా వేసి నిశితంగా అన్నీ గమనిస్తున్నాయి. న్యాయంగా, పాదర్శకంగా పరీక్ష నిర్వహించేందుకు ఎన్టీఏ అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోంది. అయితే మేము అన్ని విషయాలను బహిరంగంగా వెల్లడించలేము. ఎందుకంటే అది పేపర్ లీకేజీ మాఫియాకు తెలిసి, వారు జాగ్రత్తపడే అవకాశం ఉంది. ఏవైనా లోపాలు ఉంటే వాటిని వాడుకునే ప్రమాదం ఉంది" అని సదరు పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడని అధికారి తెలిపారు.
ఇంటిదొంగల మాటేమిటి?
నీట్ పరీక్ష పేపర్ సెట్ చేసిన ప్రొఫెసర్లతో సహా అంతర్గత వ్యక్తులే పేపర్ లీక్ చేశారని వచ్చిన ఆరోపణలపై ప్రశ్నించగా, సదరు అధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యవస్థలోని దుష్ట శక్తులను (రోగ్ ఎలిమెంట్స్) ఎదుర్కోవడం ఒక సవాల్తో కూడుకున్న విషయమని అంగీకరించారు. "ఏజెన్సీలో చాలా ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న వ్యక్తులు కూడా మోసానికి ఒడిగట్టవచ్చు. అంతర్గత వ్యక్తులే తప్పు చేస్తే, దానిని అడ్డుకోవడం చాలా సవాల్గా మారుతుంది. అయితే అలాంటివి మళ్లీ జరగకుండా మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం" అని అన్నారు.
అయితే ప్రశ్నపత్రంలోని ఒక భాగం మాత్రమే లీక్ అయ్యిందని సదరు అధికారి పేర్కొన్నారు. "ఒక వేళ ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు, బ్యాంకులు లేదా పరీక్ష కేంద్రాల నుంచి లీక్ జరిగి ఉంటే, మొత్తం ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయ్యేది. కానీ పేపర్లోని ఒక భాగం మాత్రమే లీక్ అయ్యేది. అయితే ప్రస్తుతం మేము మొత్తం ప్రక్రియను జీరో ట్రస్ట్ విధానంతో నిర్వహిస్తున్నాం. ఎక్కడా ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా చూసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం" అని అన్నారు. ఇక పేపర్ లీక్కు సంబంధించిన అన్ని వాస్తవాలు, దానికి బాధ్యులైన వారి వివరాలు సీబీఐ దర్యాప్తులో బయటపడతాయని సదరు ఏజెన్సీ అధికారి పేర్కొన్నారు. "ఎన్టీఏ సీబీఐ దర్యాప్తును ఏవిధంగానూ ప్రభావితం చేయలేదు. ఎన్టీఏ ఏం చేస్తోంది అనేది జూన్ 21న నిరూపితమవుతుంది" అని అన్నారు.
