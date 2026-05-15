రాజీపడిన ప్రధాని మోదీ - అదానీని కేసుల నుంచి కాపాడేందుకే అమెరికాతో ట్రేడ్ డీల్ : రాహుల్ గాంధీ
అమెరికాతో జరిగింది ట్రేడ్ డీల్ కాదు, బేరసారమే- అదానీ కోసమే మోదీ బేరసారాలు జరిపారన్న రాహుల్- మోదానీపై అభియోగాలను ఎత్తివేసేందుకు ట్రంప్ రెడీ : జైరాం రమేశ్
Published : May 15, 2026 at 11:39 AM IST
Rahul Gandhi On India US Deal : కేసుల వల నుంచి గౌతమ్ అదానీని విడిపించేందుకే, అమెరికాకు పూర్తి లబ్ధి చేకూర్చే వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రధాని మోదీ సంతకం చేశారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. గౌతమ్ అదానీని కేసుల నుంచి కాపాడేందుకు అమెరికాతో బేరసారాలు జరపడం ద్వారా రాజీపడిన ప్రధానిగా నరేంద్రమోదీ నిలిచారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా, భారత్ మధ్య జరిగింది ట్రేడ్ డీల్ కాదని, అది బేరసారం మాత్రమేనని రాహుల్ మండిపడ్డారు. ఈమేరకు హిందీలో ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు. సోలార్ విద్యుత్ కాంట్రాక్టుల కోసం లంచాలు ఇవ్వడంతో పాటు పెట్టుబడిదారులను మోసగించారనే అభియోగాలతో గౌతమ్ అదానీపై 2024 నవంబరులో అమెరికాలో కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసులను ఉపసంహరించుకోవాలని ఇప్పుడు అమెరికా న్యాయశాఖ యోచిస్తోందంటూ అమెరికన్ మీడియాలో కథనాలు వచ్చిన వెంటనే రాహుల్ ఈ ఆరోపణలు చేశారు.
అదానీ కోసమే, అమెరికాకు నచ్చినట్టుగా ట్రేడ్ డీల్ : జైరాం రమేశ్
వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని అమెరికా ఏకపక్షంగా ప్రతిపాదించినా, ప్రధాని మోదీ ఎందుకు అంగీకరించారో ఎట్టకేలకు తేటతెల్లమైందని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇంఛార్జి) జైరాం రమేశ్ అన్నారు. అదానీని కేసుల నుంచి కాపాడేందుకే, అమెరికాకు మాత్రమే ప్రయోజనాన్ని కల్పించే వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని మోదీ కుదుర్చుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. దేశ ప్రయోజనాల కంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ హెచ్చరికలకే అధిక ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి 2025 మే 10న ఆపరేషన్ సిందూర్ను ప్రధాని మోదీ అకస్మాత్తుగా ఆపేశారని స్పష్టంగా అర్థమవుతోందన్నారు. ఇప్పుడు మోదానీపై ఉన్న అన్ని అభియోగాలను ఎత్తివేసేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోందనే కథనాలు వస్తున్నాయని జైరాం రమేశ్ చెప్పారు. దేశ ప్రధాని పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంకా ఎంతగా రాజీపడగలరు అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
Compromised PM ने trade deal नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2026
గౌతమ్ అదానీపై అమెరికాలో కేసుల కాలక్రమం
- అమెరికా కోర్టులో దాఖలైన ఛార్జ్షీట్, అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం గౌతమ్ అదానీ కేసుతో ముడిపడిన వివరాలు, ఆరోపణలు ఇలా ఉన్నాయి.
- 2020 - 2024 మధ్య కాలంలో భారతదేశంలో భారీ సోలార్ విద్యుత్ కాంట్రాక్టులను దక్కించుకోవడం కోసం గౌతమ్ అదానీ, సాగర్ అదానీ (అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్), ఇతరులు కలిసి భారత ప్రభుత్వ అధికారులకు దాదాపు రూ.2,500 కోట్ల లంచాలు ఇవ్వడానికి అంగీకరించారని అమెరికా మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ (యూఎస్ ఎస్ఈసీ - US SEC) ఆరోపించింది. ఈ లంచాల ద్వారా దక్కించుకున్న సోలార్ విద్యుత్ సరఫరా కాంట్రాక్టులతో 20 ఏళ్ల కాలంలో దాదాపు రూ.16,500 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించాలని అదానీ గ్రూప్ ప్రణాళిక వేసిందని యూఎస్ ఎస్ఈసీ పేర్కొంది.
- తమ కంపెనీలో ఎలాంటి లంచాల వ్యవహారాలు లేవని, పారదర్శకమైన విధానాలు పాటిస్తున్నామని అబద్ధపు ప్రకటనలు చేసి, అమెరికా సంస్థలతో సహా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుంచి దాదాపు రూ.16,500 కోట్లను రుణాలు, బాండ్ల రూపంలో సేకరించారని అమెరికాలో మరో కేసు నమోదైంది.
- 2024 నవంబర్ 20: ఈ తేదీన న్యూయార్క్లోని బ్రూక్లిన్ ఫెడరల్ కోర్టులో అమెరికా న్యాయశాఖ గౌతమ్ అదానీపై క్రిమినల్ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది. అదే రోజున యూఎస్ ఎస్ఈసీ సివిల్ మోసం కేసును నమోదు చేసింది.
- 2024 నవంబర్ 21: ఈ వార్త బయటకు రావడంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లో అదానీ గ్రూప్ షేర్లు 20% వరకు పతనమయ్యాయి. అదానీ గ్రూప్ ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా నిరాధారమైనవని కొట్టిపారేసింది.
- 2025 సంవత్సరంలో : ప్రముఖ అంతర్జాతీయ న్యాయవాది రాబర్ట్ గియుఫ్రా నేతృత్వంలోని అదానీ లీగల్ టీమ్
అమెరికా కోర్టులలో ఈ కేసుల చట్టబద్ధతను, అమెరికాకు ఉన్న అధికార పరిధిని సవాలు చేసింది. సుదీర్ఘంగా చట్టపరమైన పోరాటం చేసింది.
- 2026 మే 14: అమెరికా వెలుపల జరిగిన వ్యవహారం కావడంతో చట్టపరమైన అధికార పరిధి సరిపోదనే కారణంతో అమెరికా న్యాయశాఖ క్రిమినల్ కేసులను పూర్తిగా ఎత్తివేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు అమెరికన్ మీడియాలో తాజాగా కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయి.
- 2026 మే 15 (తాజా అప్డేట్): అమెరికా మార్కెట్ నియంత్రణ సంస్థ (US SEC) దాఖలు చేసిన సివిల్ కేసులో గౌతమ్ అదానీ, సాగర్ అదానీలు దాదాపు రూ.150 కోట్లకుపైగా జరిమానా చెల్లించడానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకుని, వివాదాన్ని ముగించారు. జరిమానాలో రూ.58 కోట్లను గౌతమ్ అదానీ, రూ.115 కోట్లను సాగర్ అదానీ చెల్లించనున్నారు. ఈ వివరాలు అంతర్జాతీయ మీడియా, భారతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్స్ ద్వారా బయటకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
