ETV Bharat / bharat

రాజీపడిన ప్రధాని ఇకపై దేశాన్ని నడపలేరు: మోదీపై రాహుల్ ఫైర్

ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ధ్వజం- పశ్చిమాసియా సంక్షోభం వల్ల ఎదురవుతున్న సవాళ్లను అధిగమించడానికి దేశ పౌరులకు మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తులపై విమర్శలు- ప్రధాని రాజీపడ్డారని, ఇకపై దేశాన్ని నడపలేరని ఎద్దేవా

Rahul Gandhi On PM Modi
Congress MP Rahul Gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi On PM Modi : పశ్చిమాసియా సంఘర్షణ వల్ల ఎదురవుతున్న సవాళ్లను అధిగమించడానికి దేశ పౌరులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తులపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో విపక్ష నేత మండిపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ రాజీపడ్డారని, ఇకపై దేశాన్ని నడపలేరని విమర్శించారు. ప్రధానమంత్రి వ్యాఖ్యలు వైఫల్యానికి నిదర్శనంగా అభివర్ణించారు. దేశ పాలన ఇకపై ప్రధాని చేతుల్లో లేదని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.

'నిన్న(ఆదివారం) ప్రధాని మోదీ ప్రజలను త్యాగాలు చేయమని పిలుపునిచ్చారు. బంగారం కొనవద్దు, విదేశాలకు వెళ్లవద్దు, పెట్రోల్ తక్కువగా వాడండి, ఎరువులు, వంట నూనె వాడకం తగ్గించండి, మెట్రోలో ప్రయాణించండి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయండి వంటి విజ్ఞప్తులను దేశ ప్రజలకు చేశారు. ఇవి సలహాలు కావు. వైఫల్యానికి నిదర్శనం. గత 12 ఏళ్లలో దేశం ఇప్పుడు ప్రజలకు ఏమి కొనాలి? ఏమి కొనకూడదు? ఎక్కడికి వెళ్లాలి? ఎక్కడికి వెళ్లకూడదు? అని చెప్పాల్సిన దుస్థితికి చేరుకుంది. తన జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికి, మోదీ పదేపదే బాధ్యతను ప్రజలపైకి నెడుతున్నారు. రాజీపడిన ప్రధాని ఇకపై దేశాన్ని నడపగల సమర్థుడు కాదు' అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.

TAGGED:

NARENDRA MODI ON WEST ASIA CRISIS
PM MODI ON GOLD PURCHASE
RAHUL GANDHI SLAMS MODI
NARENDRA MODI ON GAS SHORTAGE
RAHUL GANDHI ON PM MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.