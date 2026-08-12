ETV Bharat / bharat

అదానీ కోసం దేశ ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టిన ప్రధాని మోదీ: రాహుల్ గాంధీ

అదానీ గ్రూప్ అధినేత గౌతమ్ అదానీకి అమెరికా కోర్టులో బిగ్ రిలీఫ్- ఆయనపై దాఖలైన క్రిమినల్ అభియోగాలు కొట్టివేత- మోదీపై రాహుల్ విమర్శలు- ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ వ్యాఖ్యలు

Rahul Gandhi On Adani Case
కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 10:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi On Adani Case : అదానీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ గౌతమ్ అదానీపై ఉన్న క్రిమినల్ అభియోగాలను అమెరికా కోర్టు కొట్టి వేయడంపై లోక్‌సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఘాటుగా స్పందించారు. అదానీ కోసం ప్రధాని మోదీ రాజీ పడ్డారని దుయ్యబట్టారు. అదానీ కోసం దేశ ప్రయోజనాలను ప్రధాని పణంగా పెట్టారని ఆరోపణలు గుప్పించారు. రాజీ పడిన ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రయోజనాలను అమ్ముకోవాల్సి వచ్చిందని ఆరోపించారు. దీని వెనుక కంటికి కనిపించే దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఉందని విమర్శించారు. అదానీ కోసం దేశం భారీ మూల్యం చెల్లిస్తోందని మండిపడ్డారు. గౌతమ్ అదానీ, ఆయన సోదరుడి కుమారుడు సాగర్ అదానీలపై ఉన్న క్రిమినల్ అభియోగాలను అమెరికా కోర్టు కొట్టివేయడంపై వచ్చిన ఒక మీడియా నివేదిక స్క్రీన్‌షాట్‌ను రాహుల్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో మోదీ సర్కార్ తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI SLAMS PM MODI
GAUTAM ADANI US CASE DROPPED
RAHUL GANDHI ON ADANI CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.