'రూల్స్ పాటించకపోతే సంస్థలు మూసుకోవాల్సిందే'- ఔషధ తయారీదారులకు కేంద్రం అల్టిమేటం
ఔషధ తయారీదారులకు కేంద్రం హెచ్చరిక- జనవరి ఒకటి నాటికి కంపెనీలు జీఎంపీ ప్రమాణాలతో ఉండాలని వెల్లడి
Published : November 10, 2025 at 6:03 PM IST
Central Notice For Syrup Deaths: కోల్డ్రిఫ్ దగ్గు మందు తాగి పలు రాష్ట్రాల్లో చిన్నారులు మృతి చెందిన ఘటన నేపథ్యంలో ఔషధ తయారీదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అల్టిమేటం ఇచ్చింది. జనవరి ఒకటి నాటికి ఔషధ తయారీ సంస్థలు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలు పాటించాలని, లేకపోతే కంపెనీలు మూతపడతాయని హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (సీడీఎస్సీఓ) ఆదేశాలు జారీచేసింది. జనవరి ఒకటి నాటికి ఔషధ తయారీసంస్థలు గ్లోబల్ గుడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ 'జీఎంపీ'కు అనుగుణంగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ తేదీలో ఎలాంటి పొడిగింపులు ఉండవని తేల్చిచెప్పింది.
ఔషధతయరీ సంస్థలపై కేంద్రం ఫైర్
భారత్లో తయారైన కొన్ని దగ్గుమందుల వల్ల మన దేశంతో పాటు, విదేశాల్లోను ఇటీవల పిల్లల మరణాలు సంభవించాయి. భారత్ నుంచి ఎగుమతి అయిన ఈ మందుల వల్ల గాంబియా, ఉజ్బెకిస్థాన్, కామెరూన్ వంటి దేశాల్లో చిన్నారులు మృతి చెందిన ఘటనలు వెలుగుచూశాయి. చిన్నారుల మృతితో నిబంధనల అమలులో నిర్లక్ష్యం, పాతతయారీ విధానాలు అనుసరిస్తోందంటూ భారత్పై అంతర్జాతీయంగా ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఔషధతయరీ సంస్థలపై కేంద్రం తీవ్రంగా స్పందించింది. ఔషధ తయారీ సంస్థలు, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా కఠినమైన నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నట్లు నిర్ధరించుకోవాలి.
'కోల్డ్రిఫ్' దగ్గు మందు వల్ల మధ్యప్రదేశ్లో 20 మందికి పైగా చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ దగ్గు మందును తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రేసన్ ఫార్మా యూనిట్ తయారుచేసింది. మరణాల నేపథ్యంలో ఈ కంపెనీలో తనిఖీ చేయగా సిరప్లో 48.6 శాతం అత్యంత విషపూరితమైన డైఇథైలిన్ గ్లైకాల్ ఉందని తేలినట్లు విచారణాధికారులు వెల్లడించారు. దగ్గుమందు తయారీ విషయంలో సరైన పర్యవేక్షణ లేదని, సకాలంలో చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో విషపూరితమైన సిరప్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించిందని, ఆ నిర్లక్ష్యం పిల్లల మరణాలకు దారితీసిందని దర్యాప్తులో భాగంగా గుర్తించారు. సరైన తయారీ పద్ధతులు పాటించడం లేదని, 300కు పైగా ఉల్లంఘనలను రికార్డు చేసినట్లు చెప్పారు. దీంతో శ్రేసన్ ఫార్మా అనుమతులను తమిళనాడు ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది.
తమిళనాడు పోలీసులు ఈ విషయంపై ఏం చెప్పారు?
అంతకముందు ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్న తమిళనాడు పోలీసులు పలు కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో ఇటీవల అరెస్టైన వైద్యుడు డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోని పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. అతడి వద్దకు వైద్యం కోసం వచ్చిన వారికి మందుల చీటీలో కోల్డ్రిఫ్ దగ్గుమందును రాస్తే 10 శాతం కమీషన్ వచ్చేలా దగ్గుమందు తయారీ సంస్థతో అతడు ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు సెషన్స్ కోర్టుకు వెల్లడించారు. భారత ప్రభుత్వ ఆరోగ్యసేవల డైరెక్టరేట్ జనరల్ డిసెంబర్ 18, 2023న నాలుగేళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు ఫిక్స్డ్ డోస్ కాంబినేషన్లు ఇవ్వకూడదని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
అటువంటి వాటివల్ల చిన్నారుల్లో మూత్రపిండాల వైఫల్యాలు వచ్చే ప్రమాదముందని తెలిసి కూడా వైద్యుడు వారికి సిరప్ను సూచించాడని పోలీసులు వెల్లడించారు. అతడు వైద్యం చేసిన వారిలో మూత్ర సంబంధిత సమస్యలతో ఇప్పటి వరకు 15 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. ఆయన క్లినిక్ పక్కనే ఉన్న మందుల షాపు కూడా వైద్యుడి కుటుంబసభ్యులకు సంబంధించినదిగా గుర్తించామని, దీంతో వారిని కూడా విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే పోలీసులు చేస్తున్న ఈ ఆరోపణలను డాక్టర్ తరఫు న్యాయవాది ఖండించారు. మందుల తయారీ సంస్థ దగ్గుమందులో కలుషితాలను చేర్చిన విషయమే అతడికి తెలియదని చెప్పారు.
