పోలీస్ మంచి మనసు- గాయపడిన, నిస్సహాయ గోవుల కోసం ఆసుపత్రి నిర్మాణం- 8ఏళ్లుగా మూగజీవాలకు నిస్వార్థ సేవ!
గోవుల సంరక్షణ కోసం హరియాణాకు చెందిన ఓ సబ్ఇన్స్పెక్టర్ పాటుపడుతున్నారు. రోడ్డుపై గాయపడిన, అనారోగ్యంతో, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న ఆవుల కోసం ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేసి, సేవ చేస్తున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 5:20 PM IST
Police Cow Protection In Haryana : నిస్సహాయ, అనారోగ్య, గాయపడిన గోవులకు సంరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు ఓ సబ్ఇన్స్పెక్టర్. మూగ జీవాల సేవను దృఢ సంకల్పంతో తన భుజానికి ఎత్తుకున్నారు. తన పోలీస్ ఉద్యోగంతో పాటు స్థానికుల సహకారంతో ఒక పశు వైద్య కేంద్రాన్ని నడుపుతున్నారు. అందులో గాయపడ్డ, అనారోగ్యంతో ఉన్న గోమాతలకు చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో హరియాణాకు చెందిన ఎస్ఐ, గో-సేవకుడు దినేశ్ గోకర్ణ గురించి ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
8 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఘటనతో మార్పు!
కర్నాల్కు చెందిన దినేశ్ గోకర్ణ గత 28 ఏళ్లుగా ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే 2018 జూన్ 18న రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన ఒక ఆవు ఆయన కళ్ల ముందే నరకయాతన అనుభవిస్తూ ప్రాణాలు విడిచింది. మూగజీవి పడిన ఆ వేదన దినేశ్ హృదయాన్ని ఎంతగానో కలచివేసింది. ఆ ఘటన ఆయన జీవిత గమనాన్నే మార్చేసింది. అప్పటి నుంచి తన జీవితాన్ని వీధుల్లో తిరిగే నిస్సహాయ గోవుల సేవ కోసం అంకితం చేయాలని దినేశ్ నిర్ణయించుకున్నారు. మొదట్లో ఒంటరిగానే ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, గాయపడిన ఆవులకు స్వయంగా చికిత్స అందించేవారు. ఆయన నిస్వార్థ సేవ, అంకితభావాన్ని చూసి ఇంకొందరు వ్యక్తులు దినేశ్తో చేతులు కలిపారు. నేడు 'గోకర్ణ గౌ సేవా సంస్థ' పేరుతో సుమారు 283 మంది సభ్యులు ఈ సేవా కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు.
సొంత ఖర్చులతో గోవులకు చికిత్స : దినేశ్
2023 వరకు గాయపడిన పశువుల వైద్య ఖర్చులను తాను, తన సహచరులే సొంతంగా భరించేవారమని దినేశ్ తెలిపారు. ఆ సమయంలో తీవ్ర గాయాలపాలైన లేదా ప్రమాదాలకు గురైన పశువులకు చికిత్స అందించిన తర్వాత వాటిని ఇతర గోశాలలకు తరలించేవారమని వెల్లడించారు. అప్పుడు గోమాతల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆస్పత్రిని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నామని చెప్పారు. అందుకోసం కొంత భూమి అవసరమైందన్నారు. తన ఆలోచనను సమాజానికి తెలియజేసి మద్దతు కోరారని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతి వ్యక్తి కేవలం రెండు చదరపు గజాల భూమిని విరాళంగా ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశానని గుర్తు చేసుకున్నారు. దీంతో మూగజీవాల ప్రేమికులు ముందుకు రావడంతో తక్కువ సమయంలోనే సుమారు రూ.1.25 కోట్ల నగదు సమకూరిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
"ప్రజా మద్దతుతో 1,183 చదరపు గజాల భూమిని కొన్నాం. అక్కడ వీధుల్లో తిరిగే నిస్సహాయంగా తిరిగే, అనారోగ్యంతో ఉన్న గోవుల సంరక్షణ కోసం ఒక ఆధునిక ఆస్పత్రిని నిర్మించాలని ప్రణాళిక రూపొందించాం. 2024 జనవరి 22న కర్నాల్లోని డానియల్పుర్లో 'గోకర్ణ గౌ చికిత్సాలయం' (గోకర్ణ పశువుల ఆస్పత్రి)కి శంకుస్థాపన జరిగింది. అనేక సవాళ్లను దాటుకుని 2026 ఏప్రిల్ 19న ఈ ఆస్పత్రి ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ సుమారు 116 నిరాశ్రయ, గాయపడిన గోవులు వైద్యం, ఆశ్రయం పొందుతున్నాయి. ఇంతటి భారీ స్థాయిలో ఒక సంస్థను, ఆస్పత్రిని నిర్వహించడం అంత ఈజీ కాదు. ప్రస్తుతం గోవులకు పశుగ్రాసం, మందులు, వైద్యులు, సిబ్బంది వేతనాలతో కలిపి నెలకు సుమారు రూ.3 లక్షల నుంచి రూ.3.5 లక్షల వరకు ఖర్చవుతోంది. మా పోలీసు శాఖలో చిన్న స్థాయి ఉద్యోగి నుంచి ఉన్నతాధికారుల వరకు పశువుల ఆసుపత్రిని నడపడానికి సాయం చేస్తారు" అని దినేశ్ పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ సాయం కరవు
అయితే ఇంతలా గోసేవ చేస్తున్న దినేశ్కు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి సాయం అందడం లేదు. నగరానికి దూరంగా మరణించిన పశువుల అంత్యక్రియల కోసం ఒక చిన్న స్థలాన్ని కేటాయించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. కాగా, దినేశ్ ఇంతలా మూగజీవాల సేవలో ఉండడానికి ఆయన కుటుంబం మద్దతు కూడా ఉంది. దినేశ్ కుమారుడు ధ్రువ్ గార్గ్ అడ్వకేట్. ఓ వైపు జాబ్ చేస్తూనే మరో మూగజీవాల సేవలో దినేశ్ ముందుకు సాగతూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. అందుకే ఆయన మంచి మనసు చూసి దాతలు ముందుకొస్తున్నారు.
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