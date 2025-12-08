ETV Bharat / bharat

బంగాల్​ ఎన్నికల కోసమే వందేమాతరంపై చర్చ- నెహ్రూ గురించి కూడా చర్చిద్దాం రండి: ప్రియాంక గాంధీ

జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ, నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్​కు రాసిన లేఖలో ఏమన్నారో తెలుసా- లోక్​సభకు చదివి వినిపించిన ప్రియాంక గాంధీ

Priyanka Gandi
Priyanka Gandi (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 8, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Priyanka Gandi Vande Mataram Speech : బంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బలవంతంగా వందే మాతరంపై చర్చను తీసుకొచ్చిందని కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. వందేమాతరం గేయంపై చర్చలో పాల్గొన్న ఆమె జాతీయ గేయంపై చర్చించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని ప్రశ్నించారు. స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన, దేశం కోసం త్యాగాలు చేసిన సమరయోధులపై కొత్త ఆరోపణలు చేసేందుకు మోదీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని ఆమె అన్నారు. జాతీయ గేయంపైనా రాజకీయాలు చేయటం సరికాదని తెలిపారు. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం నెహ్రూ ఎన్నోసార్లు జైలుకు వెళ్లారని గుర్తు చేశారు. వర్తమానం, భవిష్యత్తు గురించి చెప్పుకునేందుకు ఏమీ లేక నరేంద్ర మోదీ గతాన్ని తవ్వుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఉపాధి, ఉద్యోగాలు లేక యువత నిరాశలో ఉన్నారని ప్రియాంక తెలిపారు.

"వందే మాతరం జాతీయ గేయం, దానిపై చర్చ ఎందుకు? రెండు కారణాల వల్ల ఈ చర్చ జరుగుతోంది. మొదటి కారణం త్వరలో బంగాల్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రానున్నాయి. అందులో తన పాత్ర గురించి ప్రధాని మోదీ చెప్పాలనుకుంటున్నారు. రెండో కారణం స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడిన, దేశం కోసం ప్రాణత్యాగాలు చేసిన వారిపై కొత్త ఆరోపణలను చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. తద్వారా ప్రజలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమస్యల నుంచి దేశ దృష్టిని మరల్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. నిజం ఏంటంటే? గతంలో ఉన్నట్లు ప్రధాని మోదీ ఇప్పుడు లేరు. ఆయన(మోదీ) ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లుతోంది. ఆయన విధానాలు దేశాన్ని బలహీనపరుస్తున్నాయి. దేశ ప్రజలు సంతోషంగా లేరు. అనేక సమస్యలతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. వారి సమస్యలకు ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపడం లేదు."
- ప్రియాంక గాంధీ, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి

సుభాష్ చంద్ర బోస్​కు రాసిన లేఖలో ఏముందంటే?
ఇంతకు ముందు "వందేమాతరాన్ని జాతీయ గేయంగా ప్రకటిస్తే, అది ముస్లింలను రెచ్చగొట్టవచ్చని సుభాష్​ చంద్ర బోస్​కు జవహర్​లాల్ నెహ్రూ లేఖ రాశారు. వందేమాతరంపై మొహమ్మద్ అలీ జిన్నా భావాలను నెహ్రూ అంగీకరించారు" ప్రధాని మోదీ లోక్​సభలో చెప్పారు. ఇలా అర్థ సత్యాలను చెప్పడాన్ని ప్రియాంక గాంధీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. మోదీ కేవలం కొన్ని ఎంపిక చేసిన వాక్యాలు మాత్రమే పార్లమెంట్​లో చెప్పారని అన్నారు.

ఈ సందర్భంగా 1937లో నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్ర బోస్​కు రాసిన లేఖను లోక్​సభలో చదివి వినిపించారు. "నెహ్రూ ఆ లేఖలో, వందేమాతరంలోని మిగతా చరణాలను మతతత్వవాదులు తయారు చేశారని చెప్పారు. కానీ మోదీ కావాలనే ఆ భాగాన్ని ప్రస్తావించలేదు" అని ప్రియాంక చెప్పారు.

"వాస్తవానికి వందేమాతరాన్ని జాతీయ గేయంగా ప్రకటించేటప్పుడు సభలో బాబాసాహెబ్​ అంబేడ్కర్​, సంఘ్​ నాయకుడు శ్యామా ప్రసాద్​ ముఖర్జీ ఉన్నారు. ఆనాడు వందేమాతరంలోని కేవలం రెండు చరణాలను మాత్రమే ఆమోదించారు. మరి ఆనాడు అంబేడ్కర్​, శ్యామా ప్రసాద్​ ముఖర్జీ ఎందుకు అభ్యంతరం చెప్పలేదు" అని ప్రియాంక ప్రశ్నించారు.

నెహ్రూపై చర్చిద్దాం రండి!
ఈ సందర్భంగా మోదీ సర్కార్​పై ప్రియాంక గాంధీ తనదైన రీతిలో ఎటాక్ చేశారు. "మీరు నెహ్రూ చేసిన తప్పులను, ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ చేసిన తప్పులను ఎత్తిచూపుతుంటారు. వందేమాతరంపై చర్చ చేసినట్లే, నెహ్రూపై కూడా చర్చిద్దాం. మీరు నెహ్రూ తప్పుల జాబితాను తయారు చేయండి. దానిపై పార్లమెంట్​లో విస్తృతమైన చర్చ నిర్వహిద్దాం" అని సవాల్ విసిరారు.

TAGGED:

PRIYANKA GANDHI SLAMS MODI
VANDE MATARAM OBJECTION
PRIYANKA GANDHI READS NEHRU LETTER
PRIYANKA GANDHI COUNTER TO PM MODI
PRIYANKA GANDI VANDE MATARAM SPEECH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.