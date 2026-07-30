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కామన్వెల్త్‌లో భారత పతకాల జోరు- పారా అథ్లెటిక్స్‌లో స్వర్ణ-రజతం, బాక్సింగ్‌లో పతకాల జోరు

100 మీటర్ల టీ47లో దిలీప్ మహదూకు స్వర్ణం, మహ్మద్ బాసిల్‌కు రజతం- లాంగ్‌జంప్‌లో వరుసగా రెండో కామన్వెల్త్ రజతం గెలిచిన మురళీ శ్రీశంకర్- బాక్సింగ్‌లో సెమీస్‌కు మరో ఆరుగురు

Commonwealth Games 2026
mohammed basil, murali sreeshankar (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 7:28 AM IST

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Commonwealth Games 2026 : కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత అథ్లెట్స్ అద్భుత ప్రదర్శనతో పతకాల వేట కొనసాగిస్తున్నారు. పారా అథ్లెటిక్స్‌లో భారత క్రీడాకారులు చరిత్ర సృష్టించగా, లాంగ్‌జంప్‌లో మురళీ శ్రీశంకర్ మరోసారి తన సత్తా చాటాడు. మరోవైపు బాక్సింగ్ రింగ్‌లో భారత బాక్సర్లు ప్రత్యర్థులపై పంచ్‌ల వర్షం కురిపిస్తూ వరుస విజయాలు సాధించారు. దీంతో బాక్సింగ్ విభాగంలో భారత్‌కు కనీసం 10 పతకాలు ఖాయమయ్యాయి. మొత్తంగా భారత జట్టు పతకాల పట్టికలో తన స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది.

పారా అథ్లెటిక్స్‌లో భారత్ చరిత్ర
కామన్వెల్త్ గేమ్స్ పారా అథ్లెటిక్స్‌లో భారత్ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. పురుషుల 100 మీటర్ల టీ47 ఫైనల్లో భారత అథ్లెట్లు తొలి రెండు స్థానాలను కైవసం చేసుకుని దేశానికి అరుదైన ఘనతను అందించారు. ఈ పోటీలో దిలీప్ మహదూ కేవలం 10.71 సెకన్లలో గమ్యాన్ని చేరుకుని స్వర్ణ పతకం సాధించాడు. అదే విభాగంలో మరో భారత అథ్లెట్ మహ్మద్ బాసిల్ 10.83 సెకన్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచి రజత పతకాన్ని దక్కించుకున్నాడు. ఒకే ఈవెంట్‌లో తొలి రెండు స్థానాలను భారత్ దక్కించుకోవడం కామన్వెల్త్ క్రీడల చరిత్రలో విశేషంగా నిలిచింది.

కోచ్‌కు గురుదక్షిణగా స్వర్ణం
స్వర్ణ పతకం సాధించిన అనంతరం దిలీప్ మహదూ తన విజయాన్ని గురుపౌర్ణమి సందర్భంగా తన కోచ్ వైజనాథ్ కాలేకు అంకితం చేశాడు. తమ పొలంలో పని చేస్తున్న సమయంలో తన ప్రతిభను గుర్తించి అథ్లెటిక్స్ వైపు నడిపించిన గురువు వల్లే ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని భావోద్వేగంగా చెప్పాడు. కష్టసుఖాల్లో అండగా నిలిచిన కోచ్ ప్రోత్సాహమే తన విజయానికి కారణమని పేర్కొంటూ ఈ పతకాన్ని ఆయనకు అంకితం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు.

మొదటి అంతర్జాతీయ పతకం
మరోవైపు 2026 కామన్వెల్త్​ గేమ్స్​లో పురుషుల టీ47 100 మీటర్ల విభాగంలో 21 ఏళ్ల మహ్మద్ బాసిల్‌ రజత పతకం సాధించాడు. ఇది తన తొలి అంతర్జాతీయ పతకం కావడంతో బాసిక్​ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని తెలిపారు. అలాగే గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత్‌కు ఇది మూడో స్వర్ణ పతకం కావడం మరో విశేషం. అంతే కాకుండా పతకం గెలిచిన అనంతరం మాట్లాడుతూ తన కుటుంబం ఎదుర్కొన్న కష్టాలను గుర్తు చేసుకున్నాడు.

"ఇది నా తొలి అంతర్జాతీయ పతకం. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడూ నాకు అండగా నిలిచారు. నా ఇద్దరు సోదరులు దివ్యాంగులే. దాంతో మా కుటుంబం ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొంది. ఈ పతకాన్ని నా కుటుంబానికి, నా కోచ్‌కు అంకితం చేస్తున్నాను."
- మహ్మద్ బాసిల్, భారత పారా స్ర్పింటర్

శ్రీశంకర్ మరోసారి రజతంతో మెరిశాడు
మరో భారత అథ్లెట్‌ మురళీ శ్రీశంకర్ కూడా లాంగ్‌జంప్‌లో చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ విభాగంలో రెండు కామన్వెల్త్ పతకాలు నెగ్గిన తొలి భారతీయుడిగా శ్రీశంకర్‌ రికార్డ్​ దక్కించుకున్నాడు. 2022 బర్మింగ్‌హామ్ క్రీడల్లోనూ రజతం గెలిచిన 27 ఏళ్ల శ్రీశంకర్ తాజాగా జరిగిన ఫైనల్లోనూ 8.09 మీటర్ల దూరం దూకి రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. దాంతో వరుసగా రెండో కామన్వెల్త్​ గేమ్స్​ రజత పతకం గెలిచినందుకు సంతోషంగా ఉందని శ్రీశంకర్​ అన్నారు. అయితే గ్లాస్గో 2026 గేమ్స్​లో పురుషులు లాంగ్​ జంప్​లో సంతృప్తిగా లేనని తెలిపారు.

పతకం సాధించినప్పటికీ తన లక్ష్యం స్వర్ణమేనని శ్రీశంకర్ స్పష్టం చేశాడు. "మేము ఎప్పుడూ స్వర్ణ పతకం కోసమే పోటీ పడతాం. రజతం గెలిచినందుకు సంతోషమే. కానీ పూర్తిగా సంతృప్తి లేదు. నేను ఊహించినంత పెద్ద జంప్ చేయలేకపోయాను. నా దేశానికి స్వర్ణం అందించాలని కోరుకున్నాను" అని ఆయన పేర్కొన్నాడు.

బాక్సింగ్‌లో భారత్ జోరు
మరోవైపు బాక్సింగ్‌లో భారత బాక్సర్లు అద్భుత ప్రదర్శన కొనసాగిస్తున్నారు. బుధవారం జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ బౌట్లలో మరో ఆరుగురు భారత బాక్సర్లు విజయాలు సాధించి సెమీఫైనల్‌కు అర్హత సాధించారు. ఇప్పటికే నలుగురు భారత బాక్సర్లు సెమీస్‌లో చోటు దక్కించుకోగా, తాజాగా మరో ఆరుగురు చేరడంతో మొత్తం 10 మంది భారత బాక్సర్లు పతకాలను ఖాయం చేసుకున్నారు. కామన్వెల్త్ బాక్సింగ్ నిబంధనల ప్రకారం సెమీఫైనల్‌కు చేరిన ప్రతి బాక్సర్‌కు కనీసం కాంస్య పతకం ఖాయమవుతుంది. దీంతో భారత్ ఖాతాలో కనీసం 10 పతకాలు చేరనున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ బాక్సర్లందరి లక్ష్యం స్వర్ణ పతకాలే. సెమీఫైనల్, ఫైనల్ పోటీల్లోనూ ఇదే జోరును కొనసాగించాలని భారత బృందం భావిస్తోంది.

పతకాల పట్టికలో భారత్
గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో భారత జట్టు అన్ని విభాగాల్లోనూ నిలకడైన ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. ఇప్పటివరకు భారత్ మూడు స్వర్ణాలు, తొమ్మిది రజతాలు, మూడు కాంస్య పతకాలతో మొత్తం 15 పతకాలు సాధించి పతకాల పట్టికలో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. పారా అథ్లెటిక్స్, అథ్లెటిక్స్, వెయిట్‌లిఫ్టింగ్, బాక్సింగ్ వంటి విభాగాల్లో భారత క్రీడాకారులు వరుస విజయాలు నమోదు చేస్తుండటంతో రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని పతకాలు ఖాతాలో చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బాక్సింగ్, అథ్లెటిక్స్ ఫైనల్స్‌లో భారత ఆటగాళ్లపై అభిమానులు భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

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