బ్రిటీష్ చక్రవర్తిని తిరస్కరించిన భారత్- అయినా కామన్వెల్త్ కూటమిలో చోటు- నెహ్రూ సూపర్​ ప్లాన్‌తో లైన్ క్లియర్!

నెహ్రూ ప్రతిపాదనతో కామన్వెల్త్ కూటమి రూల్స్‌లో కీలక మార్పు- ఆ కూటమిలో చేరిన తొలి రిపబ్లిక్ దేశం ఇండియానే- ఆనాడు నెహ్రూ ప్రతిపాదనపై రాజ్యాంగ సభలో వాడివేడి చర్చ

File photo of Jawaharlal Nehru (then PM of India) and Kwame Nkrumah, PM of Ghana, during the Commonwealth Conference in 1960
File photo of Jawaharlal Nehru (then PM of India) and Kwame Nkrumah, PM of Ghana, during the Commonwealth Conference in 1960 (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 5:37 PM IST

India In Commenwealth Alliance : ప్రతి ఏడాదీ మార్చి నెలలోని రెండో సోమవారం అనేది చాలా స్పెషల్. ఈ రోజున కామన్వెల్త్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. భారత్ కూడా కామన్వెల్త్ దేశాల కూటమిలో ఉంది. కామన్వెల్త్ కూటమి అధినేతగా బ్రిటీష్ చక్రవర్తి వ్యవహరిస్తారు. 1950 జనవరి 26న భారత్ తనను తాను ఒక గణతంత్ర (రిపబ్లిక్) దేశంగా ప్రకటించుకుంది. గణతంత్ర దేశానికి అధిపతిగా రాష్ట్రపతి ఉంటారు. అలాంటప్పుడు బ్రిటీష్ చక్రవర్తి అధినేతగా ఉండే కామన్వెల్త్ కూటమిలో భారత్‌ ఎలా చేరింది? భారత్ చేరిక కోసం కామన్వెల్త్ కూటమి రూల్స్‌ను మార్చేశారా? ఈ కూటమిలో చేరడం భారత్‌కు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని నాటి ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ ఎందుకు భావించారు? నేడు కామన్వెల్త్ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనమిది.

నెహ్రూ చర్చలు - కామన్వెల్త్ రూల్స్‌లో మార్పు
బ్రిటీష్ వాళ్లు భారతదేశాన్ని రెండు శతాబ్దాల పాటు నిరంకుశంగా పాలించారు. వాళ్ల పాలనలో భారతీయులు పడిన బాధలు అన్నీఇన్నీ కావు. భారతదేశ స్వాతంత్య్రం కోసం పోరాడిన ఎంతోమంది దేశభక్తుల ప్రాణాలను బ్రిటీష్ పాలకులు పొట్టన పెట్టుకున్నారు. 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి బ్రిటీష్ వాళ్ల నుంచి స్వాతంత్య్రం లభించింది. జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ భారత తొలి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు. 1948 అక్టోబరు 11 నుంచి 22 వరకు లండన్ వేదికగా జరిగిన కామన్వెల్త్ దేశాల ప్రధానమంత్రుల సమావేశంలో నెహ్రూ పాల్గొన్నారు. సార్వభౌమత్వ రిపబ్లిక్‌ దేశంగా కొనసాగుతూనే, కామన్వెల్త్ సభ్యదేశంగానూ వ్యవహరించేందుకు భారత్‌కు అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని ఈ మీటింగ్‌లో ఆయన ప్రతిపాదించారు. మళ్లీ 1949 ఏప్రిల్ 22 నుంచి 29 వరకు లండన్‌లో జరిగిన కామన్వెల్త్ కూటమి సమావేశానికీ నెహ్రూ హాజరయ్యారు. నెహ్రూ ప్రతిపాదనకు ఈ మీటింగ్‌లోనే ఆమోదం లభించింది. ఈమేరకు చేసిన తీర్మానాన్నే లండన్ డిక్లరేషన్‌ అంటారు. దీని ప్రకారం కామన్వెల్త్ కూటమిలో చేరే దేశం బ్రిటన్ చక్రవర్తిని కనీసం లాంఛనంగానైనా కూటమి అధినేతగా గుర్తిస్తే సరిపోతుంది. దీంతో కామన్వెల్త్ కూటమిలో భారత్ చేరేందుకు మార్గం సుగమమైంది.

The Indian tricolour amidst flags of Commonwealth nations installed in UK Parliament Square for Commonwealth Day 2026
కామన్​వెల్త్ నేషన్స్​ (Getty Images)

రాజ్యాంగ సభలో నెహ్రూ ప్రతిపాదన
కామన్వెల్త్ కూటమిలో భారత్ చేరాలి అనే ప్రతిపాదనను 1949 మే 16న భారత రాజ్యాంగ సభకు నెహ్రూ సమర్పించారు. దీన్ని ఆమోదించమని సభను ఆయన కోరారు. నెహ్రూ ప్రతిపాదన విని చాలా మంది సభ్యులు ఆశ్చర్యపోయారు. భారతదేశం సార్వభౌమ గణతంత్ర రాజ్యంగా ఉంటుందని 1946లో ప్రకటించిన నెహ్రూ, ఇప్పుడిలా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారనే ప్రశ్న వారి మదిలో ఉదయించింది. కామన్వెల్త్ కూటమిలో చేరితే భారతదేశం మళ్లీ స్వాతంత్య్రాన్ని కోల్పోతుందని పలువురు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశాన్ని మరోసారి విచ్ఛిన్నం చేయడానికి కామన్వెల్త్ అనే కుట్రను బ్రిటన్ పన్నిందని శిబ్బన్ లాల్ సక్సేనా అనే ఒక విమర్శకుడు అప్పట్లో అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ కొందరు నేతలు నెహ్రూ ముందుచూపును సమర్ధించారు. బ్రిటన్‌తో స్నేహపూర్వక సంబంధాన్ని కొనసాగించడం భారతదేశ ఆర్థిక, సైనిక ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడుతుందని ఫ్రాంక్ ఆంథోనీ వాదించారు. ఈనేపథ్యంలో కామన్వెల్త్ కూటమిలో భారత్ చేరాలనే ప్రతిపాదనకు 1949 మే 16న భారత రాజ్యాంగ సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఇక 1950 జనవరి 26న భారతదేశం గణతంత్ర రాజ్యం (రిపబ్లిక్)‌గా అవతరించింది. రిపబ్లిక్‌కు అధిపతిగా రాష్ట్రపతి ఉంటారు. ఇక కామన్వెల్త్ కూటమి అధిపతి బ్రిటన్ చక్రవర్తి అనే అంశాన్ని భారత్ లాంఛనంగా ఆమోదించింది.

నెహ్రూ నిర్ణయం వెనుక ముందుచూపు
కామన్వెల్త్ కూటమిలో భారత్ చేరిక అనేది నెహ్రూ ముందుచూపుకు, వ్యూహాత్మక ఆలోచనకు నిదర్శనమని పరిశీలకులు అంటున్నారు. బ్రిటన్‌తో ఉన్న పాత అనుబంధం, కొత్తగా స్వాతంత్య్రాన్ని పొందిన భారత్‌కు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా మారుతుందని నెహ్రూ అంచనా వేశారు. ఆర్థిక, సైనిక, వాణిజ్య వ్యవహారాల్లో భారత్ పురోగతికి బ్రిటన్ స్నేహం దోహదపడుతుందని ఆయన భావించారు. కామన్వెల్త్ కూటమి అనే అంతర్జాతీయ వేదిక ద్వారా పెద్దసంఖ్యలో ప్రపంచ దేశాలతో స్నేహ సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునే ఛాన్స్ భారత్‌కు లభిస్తుందని నెహ్రూ ఆశించారు. బ్రిటన్‌కు పూర్తిగా దూరం కావడం కంటే, దగ్గరై భవిష్యత్ ప్రయోజనాలను పొందడమే ఉత్తమమని భారత తొలి ప్రధానమంత్రి అనుకున్నారు. దేశ రిపబ్లిక్ (గణతంత్ర) వ్యవస్థకు విఘాతాన్ని కలిగించకుండానే, కామన్వెల్త్ కూటమిలో సభ్యత్వాన్ని పొందడం భారత్‌కే సాధ్యమైంది. అంతకుముందు ఏ దేశం కూడా ఇలాంటి వెసులుబాటును పొందలేకపోయింది. భారత్ వేసిన ఈ బాటను తదుపరి కాలంలో చాలా దేశాలు అనుసరించాయి. భారత్ లాంటి పలు గణతంత్ర దేశాలు కామన్వెల్త్ కూటమిలో చేరాయి. ప్రస్తుతం ఇందులో 56 దేశాలు ఉన్నాయి. ఈ దేశాల్లో దాదాపు 250 కోట్ల జనాభా ఉంది.

