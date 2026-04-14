క్లాస్మేట్ను కిడ్నాప్ చేసి రూ.50 వేలు డిమాండ్- పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్ రివర్స్!
కళాశాలలో విద్యార్థుల దుశ్చర్య- పథకం ప్రకారం స్నేహితుడ్ని అపహరించి, డబ్బులు డిమాండ్- బాధితుడిని సురక్షితంగా కాపాడిన పోలీసులు
Published : April 14, 2026 at 12:24 PM IST
College Students Kidnapped Classmate : డబ్బు కోసం తమతో పాటు చదువుకునే తోటి విద్యార్థిని అపహరించిన కేసులో పోలీసులు నలుగురు విద్యార్థులను అరెస్టు చేశారు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలనే ఆశతో నిందితులు ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టారు. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులోని ప్రతిష్టాత్మక కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థులు చేసిన ఈ పని నగరంలో సంచలనంగా మారింది. ఆ విషయంలో వేగంగా స్పందించిన పోలీసులు నిందుతులను అరెస్ట్ చేయడంతో పాటు బాధితుడిని సురక్షితంగా కాపాడారు.
పథకం ప్రకారం కిడ్నాప్
పోలీసులు వివరాల ప్రకారం, ఒడిశాకు చెందిన వృషభ్ మొహంతి డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థి. అతను బెంగళూరులోని బీటీఎం లేఅవుట్లోని ఒక హాస్టల్లో నివసిస్తున్నాడు. డబ్బు కోసం వృషభ్ను కిడ్నాప్ చేయాలని ఆదిస్య ఆర్ భోసలే, శౌర్య అగర్వాల్, సయ్యద్ మహ్మద్ బిలాల్, నికుంజ్ సుల్తానియా అనే విద్యార్థులు పథకం వేశారు. వారు ముందుగా వేసిన ప్లాన్ ప్రకారం, ఏప్రిల్ 11వ తేదీ రాత్రి హాస్టల్ సమీపంలో నిందితులు బాధితుడిని కారులో అపహరించి తీసుకువెళ్లారు.
రూ. 50 వేలు డిమాండ్
అనంతరం వృషభ్ను జయనగరలోని ఒక ఇంట్లో బంధించి ఉంచారు. అక్కడ అతన్ని కత్తితో బెదిరించి, డబ్బుల కోసం ఎవరికైనా ఫోన్ చేయమని ఒత్తిడి చేశారు. దీంతో అతని స్నేహితునికి ఫోన్ చేసి రూ.50 వేలు అడిగాడు. అనుమానం వచ్చిన అతని స్నేహితుడు వెంటనే మడివాళ పోలీసు హెల్ప్లైన్కు ఫోన్ చేసి ఫిర్యాదు చేశాడు. తక్షణమే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు నగదు ఇస్తామని కిడ్నాపర్స్కి ఫోన్ చేయించారు. వేగవంతమైన ఆపరేషన్ నిర్వహించిన మడివాళ ఠాణా పోలీసులు, నిందితుల మొబైల్ లొకేషన్ ఆధారంగా వారిని గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
డబ్బు కోసమే నేరం
కేవలం నిందితులను అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా బాధితుడిని సురక్షించంగా కాపాడారని పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే నిందితులు కిడ్నాప్ చేసేందుకు వినియోగించిన కారు, ఒక బాకును జప్తు చేసుకున్నారని అన్నారు. ప్రాథమిక విచారణలో డబ్బులు దోచుకోవడమే నిందుతుల ముఖ్య ఉద్ధేశ్యమని పోలీసులు వెల్లడించారు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపేందుకు ఎలాగైనా డబ్బు సంపాదించాలని నిందితులు ఈ నేరానికి పాల్పడ్డారని తెలిపారు. నిందితులంతా వేర్వేరు రాష్ట్రాలకు చెందినవారని, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని పోలీసులు చెప్పారు.
తప్పు దారుల్లో యువత
ఇటీవల కాలంలో ఇటువంటి నేరాలు పెరుగుతున్నాయి. అందుకు కారణం నేటి యువతలో నేర ప్రవృత్తి పెరగడమే. కుటుంబ సభ్యులంటే భయం, బెరుకు లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. జల్సాల కోసం నలుగురితో కలిసి ముఠాగా ఏర్పడుతున్నారు. చిన్న వయసులోనే చెడు వ్యసనాలకు లోనవుతూ, తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. చదువు, భవిష్యత్తు అనే లక్ష్యాలను పక్కన పెట్టి సులభ మార్గాలను ఎంచుకుంటూ తప్పు దారుల్లో నడుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మద్యం, డ్రగ్స్, గేమింగ్, బెట్టింగ్ వంటి వ్యసనాలు యువతపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
భవిష్యత్తు చిక్కుల్లో
వీటికి అలవాటు పడిన వారు డబ్బు కోసం ఎంత దూరమైన వెళ్తున్నారు. దాంతో మోసాలు, కిడ్నాప్ హత్యాయత్నాలు, దోపిడీలకు కూడా వారు వెనుకాడటం లేదు. అయితే నిందితుల్లో అధికశాతం మంది 30 ఏళ్లలోపు వారే ఉండటం గమనార్హం అలా చిన్న వయసులో జైలు గోడల మధ్య వారి భవిష్యత్తు ఇరుక్కుపోతోంది. కుటుంబం పట్ల ఏ బాధ్యతా లేకపోవడం, కన్నవాళ్లు పట్టించుకోక పోవడంతో కొంతమంది చెడు దారిలోకి మళ్లుతున్నారు. హింస, నేర ప్రవృత్తికి అలవాటుపడుతున్నారు. ఏదైనా ఘటన జరగితే పోలీసులను నిందించడం తేలికే. కానీ, తల్లిదండ్రులు, బంధుమిత్రులు, సమాజం ఇలా అంతా కలిసి యువత సత్ప్రవర్తనకు బాటలు పరిస్తేనే నేరాలు తగ్గుతాయి.
