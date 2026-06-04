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సొంతంగా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసిన రైతులు- ఏ ఇంజినీర్, ప్రభుత్వ సహాయం లేకుండానే!

సాగు నీటి అవసరం కోసం రైతుల వినూత్న నిర్ణయం- సొంతంగా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకున్న కర్షకులు- దేశంలోని అన్నదాతలకు రోల్ మోడల్‌గా నిలిచిన గడాడిహ్ రైతులు

The villagers who have taken intiative in Dhamtari village (Etv Bharat)
The villagers who have taken intiative in Dhamtari village (Etv Bharat) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 4, 2026 at 10:03 PM IST

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Farmers Make Lift Irrigation System : కలిసుంటే కలదు సుఖం అంటారు పెద్దలు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించారు ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని ఓ గ్రామానికి చెందిన రైతులు. తమ వ్యవసాయ అవసరాల కోసం సొంత డబ్బులతో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఏ సివిల్ ఇంజినీర్ సాయం లేకుండా ఈ సిస్టమ్‌ను పూర్తి చేశారు. ఇప్పుడు ఆ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌ ద్వారా వచ్చిన నీటితో బాగా పంటలను పండిస్తూ మంచి ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వచ్చి తమ కోసం ఏదో చేస్తుందని ఎదురుచూడకుండా వారే తమ కోసం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌ను నిర్మించుకుని యావత్ దేశ రైతులకు ప్రేరణగా నిలిచారు.

సామూహిక సహకారానికి సజీవ ఊదాహరణ
ధమ్తారి జిల్లా మగర్లోడ్ బ్లాక్‌లో ఉన్న గడాడిహ్ గ్రామం ఆత్మనిర్భరత, సామూహిక సహకారం, ఆధునిక ఆలోచనలకు ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది. ఈ గ్రామ జనాభా 1,500. ఈ ఊరి ప్రజల ప్రధాన వృత్తి వ్యవసాయం. అయితే ఈ గ్రామంలో రైతులు సొంత నిధులతో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసుకుని దేశ రైతులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. ఈ సిస్టమ్‌ కోసం గ్రామ కమిటీ సభ్యులు ఒక్కొక్కరు రూ.5 లక్షలు విరాళంగా ఇచ్చారు. గ్రామంలోని సుమారు 250 మంది రైతుల్లో 40 మంది వ్యక్తులు ఒక్కొక్కరు రూ.40,000-రూ.50,000 వరకు ఆర్థిక సాయం చేశారు. ఇలా రూ.కోటి వ్యయంతో ఈ సిస్టమ్‌ను పూర్తి చేశారు. అయితే ఈ నిర్మాణానికి రైతులు ఏ ఇంజినీరు సహకారం తీసుకోలేదు. గ్రామ యువకులు తమ సొంత సాంకేతిక నైపుణ్యంతో అనుకున్నది సాధించారు. కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి యంత్రాల నిర్వహణ వరకు అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను పూర్తిగా స్వయంగా రూపొందించారు.

Farmers Make Lift Irrigation System
రైతులు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ (ETV Bharat)

సుమారు రూ. కోటి వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ సిస్టమ్‌లో 16 పంపులు ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక్కొ పంపు 5 హార్స్‌పవర్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ పంపుల ద్వారా నీరు నేరుగా పొలాలకు వెళ్తోంది. సుమారు 2 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న పైప్‌లైన్ల నెట్‌వర్క్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి నీరు పొలాలకు చేరుకోవడానికి మరో 1.5- 2 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్తోంది.

'ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సాయం లేదు'
గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షుడు గజేంద్ర సాహు వివరించారు. ఈ ప్రాంతం తీవ్రమైన నీటి కొరతను ఎదుర్కొంటోందని, అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఎటువంటి కాలువలు కూడా లేవన్నారు. 1,000 అడుగుల లోతు వరకు తవ్వినా కూడా నీరు పడదని చెప్పారు. గ్రామ యువత మంచి విద్యావంతులు కావడంతో వారందరూ కలిసి ఆలోచించి, ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ విషయంలో వారికి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుంచి ఎటువంటి సహాయం లభించలేదన్నారు.

Farmers Make Lift Irrigation System
రైతులు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ (ETV Bharat)

"గ్రామ కమిటీ సభ్యులు అందరూ కలిసి రూ.96 లక్షల నిధులను సేకరించారు. దానికి అదనంగా రూ.4 లక్షల గ్రాంటు (ఆర్థిక సహాయం) కూడా లభించింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అయిన మొత్తం వ్యయం సుమారు రూ.కోటి. ఇందులో పైప్‌లైన్ల కోసం రూ.56 లక్షలు, మోటార్ల కోసం రూ.35 లక్షలు, విద్యుత్ లైన్ల కోసం రూ.8 లక్షల వరకు ఖర్చు చేశాం. విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన పూర్తి వ్యయాన్ని గ్రామ కమిటీయే స్వయంగా భరించింది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ కోటా కింద నిధుల మంజూరు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాం. 2 అడుగుల వ్యవధిలో పదహారు పంపులను అమర్చాం. పైప్‌లైన్ల ద్వారా 4 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు నీటిని తరలిస్తున్నాం. గ్రామంలోని ప్రతి రైతు ఈ వ్యవస్థ ద్వారా లబ్ధి పొందుతున్నాడు. గ్రామంలో సుమారు 250 మంది రైతులు ఉన్నారు." అని గజేంద్ర సాహు పేర్కొన్నారు.

గతంలో వేసవిలో సాగు కష్టమయ్యేదని గ్రామం కమిటీ సభ్యుడు ప్రవీణ్ సాహు వివరించారు. తత్ఫలితంగా గ్రామంలోని చాలా మంది ఉపాధి కోసం వేరే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లేవారన్నారు. తాము 21 మందితో కూడిన ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామంలోనే కష్టపడి వ్యవసాయం చేస్తూ సుసంపన్నమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారని చెప్పారు.

Farmers Make Lift Irrigation System
రైతులు ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థ (ETV Bharat)

ఎకరాకు 35 క్వింటాళ్ల దిగుబడి
ప్రస్తుతం ఎకరాకు 35 క్వింటాళ్ల వరకు వరి దిగుబడి వస్తోందని గడాడిహ్ రైతులు చెప్పారు. దీంతో రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడిందన్నారు. గతంలో తమ పొలాలు ఎండిపోయి బీడు భూమిలా ఉండేవని, కానీ ఇప్పుడు వేసవిలో మండే ఎండల సమయంలో కూడా అవి పచ్చగా కళకళలాడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. తత్ఫలితంగా ఉపాధి వెతుక్కుంటూ ఇతర నగరాలకు వలస వెళ్లాల్సిన అవసరం తమకు ఇప్పుడు లేదని వెల్లడించారు.

Farmers Make Lift Irrigation System
రైతులు (ETV Bharat)

జిల్లా కలెక్టర్ ఏమన్నారంటే?
ధమ్తారి జిల్లా కలెక్టర్ అవినాశ్ మిశ్రా గడాడిహ్ గ్రామస్థులు నిర్మించిన ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్‌పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ గ్రామంలో జల పరివాహక ప్రాంత అభివృద్ధి, నీటి నిర్వహణకు సంబంధించి చేపట్టిన పనులు అత్యంత ప్రశంసనీయమని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నమూనాను ఇతర గ్రామాలలో కూడా పునరావృతం చేయాలని సూచించారు. గడాడిహ్ గ్రామస్థులు ప్రస్తుతం ఏటా రెండు, మూడు పంటలను పండిస్తున్నారని, దీంతో రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు అయ్యిందన్నారు.

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