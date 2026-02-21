ఈ చెట్టులో నిలువెల్లా నాణేలే - కాయిన్ ట్రీ ఎక్కడుంది? దీనిపై డబ్బులు ఎక్కడివి?
కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కాయిన్ ట్రీ- బిహార్లోని రత్నగిరి కొండలపై నాణేల వృక్షం - కోర్కెలు తీరుతాయనే నమ్మకంతో చెట్టులోకి నాణేలను చొప్పిస్తున్న సందర్శకులు
Published : February 21, 2026 at 12:43 PM IST
Coin Tree In Bihar : బాగా డబ్బున్న సంపన్నుల గురించి మనకు తెలుసు. కానీ ఈ రోజు మనం ఒక డబ్బు చెట్టు గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ చెట్టు నిండా ఎక్కడ చూసినా డబ్బే డబ్బు ఉంటుంది. నిలువెల్లా డబ్బుతో నిండిన ఈ కాయిన్ ట్రీ ఎక్కడుంది ? ఈ చెట్టుపైకి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ వృక్షాన్ని రక్షించమని ప్రభుత్వాన్ని పర్యావరణవేత్తలు ఎందుకు కోరుతున్నారు? తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదివేయండి.
విశ్వశాంతి స్థూపం సమీపంలోనే కాయిన్ ట్రీ
ఈ కాయిన్ ట్రీని చూడాలంటే మనం బిహార్ రాష్ట్రం నలంద జిల్లాలోని రాజ్గిర్కు వెళ్లాలి. చారిత్రక రాజ్గిర్ పట్టణం చుట్టూ రత్నగిరి పర్వతాలు ఉన్నాయి. రత్నగిరి పర్వతాలపైనే దాదాపు 400 మీటర్ల ఎత్తులో ప్రఖ్యాత విశ్వశాంతి స్థూపం (పీస్ పగోడా) ఉంది. దీన్ని జపాన్కు చెందిన బౌద్ధమత సంస్థ నిప్పాన్జన్ మ్యోహోజీ 1969లో నిర్మించింది.
విశ్వశాంతి స్థూపంలో నాలుగు గోల్డెన్ బుద్ధ విగ్రహాలు ఉంటాయి. ప్రపంచ శాంతిని పెంపొందించే లక్ష్యంతో దీన్ని నిర్మించారు. విశ్వశాంతి స్థూపానికి చేరుకోవడానికి 2,200 అడుగుల పొడవైన రోప్వేలో భూమి నుంచి 1,000 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. సింగిల్ సీటర్ ఛైర్లో ఈ ప్రయాణం 7 నిమిషాల పాటు సాగుతుంది. విశ్వశాంతి స్థూపం సందర్శనకు నిత్యం ఎంతోమంది బౌద్ధ యాత్రికులు, పర్యటకులు వస్తుంటారు. రత్నగిరి కొండలలో విశ్వశాంతి స్థూపం సమీపంలోనే కాయిన్ ట్రీ ఉంది.
కాయిన్ ట్రీగా మారిపోయిన తానికాయ చెట్టు
తానికాయ చెట్టు ఔషధ మూలికలకు నెలవు. దీనికి ఆయుర్వేదంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. సంస్కృత భాషలో ఈ చెట్టును విభీతకి అని పిలుస్తారు. ప్రసిద్ధ ఆయుర్వేద మిశ్రమమైన త్రిఫల చూర్ణంలో ఉసిరికాయ, కరక్కాయతో పాటు తానికాయను కూడా ఉపయోగిస్తారు. రత్నగిరి కొండల్లో ఉన్న ఒక తానికాయ చెట్టుకే కాయిన్ ట్రీ అనే పేరొచ్చింది. ఈ వృక్షం మహిమాన్వితమైందని పరిసర ప్రాంత ప్రజలు విశ్వసిస్తారు. ఈ చెట్టు దగ్గర ఏవైనా కోరికలు కోరుకుంటే నెరవేరుతాయని ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు.
ప్రజలు కోరికలు కోరుకునేటప్పుడు, కోరికలు నెరవేరిన తర్వాత బలంగా రాళ్లతో కొట్టి మరీ ఈ తానికాయ చెట్టు కాండంలోకి నాణేలను చొప్పిస్తారు. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇప్పుడీ చెట్టు కాండం నిండా ఎక్కడ చూసినా నాణేలే కనిపిస్తున్నాయి. కొత్తగా ఎవరైనా ఈ చెట్టులోకి నాణేన్ని చొప్పించాలని భావిస్తే, భూతద్దం పెట్టి కాండంపై ప్లేస్ను వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. పెద్దసంఖ్యలో ప్రేమజంటలూ ఇక్కడికి వస్తుంటాయి.
మరో అర డజనుకుపైగా చెట్లలోకీ నాణేలు
తాజాగా 'ఈటీవీ భారత్' బృందం ఈ కాయిన్ ట్రీని సందర్శించింది. ఈ సమయంలో ఒక కీలకమైన విషయాన్ని గుర్తించింది. విశ్వశాంతి స్థూపం సమీపంలో ఉన్న తానికాయ చెట్టే తొలుత కాయిన్ ట్రీగా మారింది. సందర్శకులు దాని కాండం నిండా నాణేలను చొప్పించారు. ఇక అందులో అస్సలు ప్లేస్ మిగలకపోవడంతో, అక్కడికి దగ్గర్లో ఉన్న మరో అర డజనుకుపైగా చెట్లలోకి నాణేలను చొప్పించారు. ఈవిధంగా ఒక్కో చెట్టు కాండంలో వేలాది నాణేలను చొప్పించారు. 1 రూపాయి, 2 రూపాయలు, 5 రూపాయలు, 10 రూపాయల నాణేలను ఇందుకు వినియోగించారు.
నాణేలు చొప్పిస్తే చెట్లకు నష్టం
"భూటాన్, కొరియా వంటి దేశాల నుంచి కూడా పర్యటకులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. పరిసర ప్రాంత ప్రజలు మొక్కులు మొక్కుకున్నప్పడు, కోరికలు నెరవేరినప్పుడు ఇక్కడి చెట్లలోకి నాణేలను చొప్పిస్తుంటారు. కానీ ఇలా చేయడం వల్ల చెట్లకు నష్టం జరుగుతుంది. ఈవిషయాన్ని అందరూ గ్రహించాలి" అని రాజ్గిర్లోని విశ్వశాంతి స్థూపం వద్ద సెక్యూరిటీ గార్డుగా వ్యవహరిస్తున్న లల్లూ ప్రసాద్ తెలిపారు.
పర్యావరణవేత్తలు ఏమంటున్నారు?
ఈ అంశంపై ఉత్తరప్రదేశ్లోని వారణాసిలోని బల్దేవ్ పీజీ (బడాగావ్) కళాశాలకు చెందిన పర్యావరణవేత్త, భౌగోళిక శాస్త్ర విభాగాధిపతి డాక్టర్ ఉమాకాంత్ సింగ్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆయన 35 మంది విద్యార్థులతో కలిసి పరిశోధన కోసం రాజ్గిర్కు వచ్చారు. చెట్లలోకి నాణేలను చొప్పించడం అనేది మూఢ నమ్మకమని ఆయన అన్నారు.
ఎవరో ఒకరు ప్రారంభించిన ఈ సంప్రదాయాన్ని జనం గుడ్డిగా కొనసాగిస్తున్నారు అని ఉమాకాంత్ చెప్పారు. నాణేలను చెట్టు కాండంలోకి బలప్రయోగంతో దించడం వల్ల , చెట్టులోని అన్ని భాగాలకు నీటిని సప్లై చేసే గ్రంథులు దెబ్బతింటాయన్నారు. ఫలితంగా చెట్టు వేర్ల నుంచి కొమ్మల వరకు నీటి సప్లై ఆగిపోతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కారణం వల్లే విశ్వశాంతి స్థూపం సమీపంలో ఉన్న తానికాయ చెట్టు (కాయిన్ ట్రీ) చచ్చుబడిపోయే దశకు చేరిందన్నారు. మిగతా అర డజనుకుపైగా చెట్లు కూడా నాణేల దెబ్బకు చివరిదశకు చేరాయని చెప్పారు. ఆయుర్వేదంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఇలాంటి చెట్లను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని ఉమాకాంత్ తెలిపారు.
చెట్లను కాపాడకుంటే రత్నగిరి పర్వతాలకే గండం
"రాజ్గిర్లోని రత్నగిరి పర్వతాలు ఛోటా నాగ్పూర్ పీఠభూమి ఉత్తర భాగంలో ఉన్నాయి. ఈ పర్వతాలు వేగంగా క్షీణిస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఇక్కడి చెట్లు కూడా అంతరిస్తున్నాయి. ఈ అన్ని చెట్లను కాపాడకుంటే, మొత్తం రత్నగిరి పర్వతాల ఉనికే ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతుంది" అని పర్యావరణవేత్త డాక్టర్ ఉమాకాంత్ సింగ్ హెచ్చరించారు.
చెట్ల చుట్టూ రెయిలింగ్లు ఏర్పాటు చేయాలి
"నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు ముఖ్యమైనవే. కానీ మనం విశ్వాసాల కోసం ప్రకృతికి నష్టం చేయకూడదు. చెట్లకూ ప్రాణం ఉంటుంది. అవి మనకు విలువైన ఆక్సీజన్ను అందిస్తున్నాయి. చెట్లను ఇలా నాణేలతో హింసించడం సరికాదు. ఇవి పర్యావరణానికి హాని కలిగించే దుశ్చర్యలు. చెట్ల చుట్టూ రెయిలింగ్లను ఏర్పాటు చేస్తే, ఇలాంటి చర్యలను కొంతవరకు ఆపొచ్చు" అని రత్నగిరి కొండలపై అధ్యయనం చేయడానికి వచ్చిన భౌగోళిక శాస్త్ర విద్యార్థిని ఆయుషి జైస్వాల్ తెలిపారు.