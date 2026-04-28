అందాల పోటీల్లో ట్రాన్స్‌జెండర్ల సత్తా- సూర్యకు 'మిస్ కూవాగం'- ఓమనకు 'మిస్ తిరునంగై'

సూర్యకు 'మిస్ కూవాగం' కిరీటం- 'మిస్ తిరునంగై'గా నిలిచిన ఓమనా- ట్రాన్స్‌జెండర్ పురుషులు, మహిళలకు అందాల పోటీలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 6:52 PM IST

Miss Koovagam 2026 : మిస్ తిరునంగై, మిస్ కూవాగం అందాల పోటీల్లో ట్రాన్స్‌జెండర్లు సత్తా చాటారు. ట్రాన్స్‌జెండర్ పురుషులకు సంబంధించిన 'మిస్ కూవాగం' విభాగంలో కోయంబత్తూరుకు చెందిన సూర్య మొదటి స్థానంలో నిలిచి, కిరీటాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఇక మలేషియాకు చెందిన నిషా రెండో స్థానాన్ని, పుదుచ్చేరికి చెందిన అనన్య మూడో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. ఇక ట్రాన్స్‌జెండర్ మహిళలకు సంబంధించిన 'మిస్ తిరునంగై' విభాగంలో చెన్నైకి చెందిన వారు మొదటి మూడు స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. ఓమనా మొదటి స్థానాన్ని, సాయిశ్రీ రెండో స్థానాన్ని, సుఖి మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. ఈ పోటీలతో ముడిపడిన పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే కథనాన్ని కడదాకా చదివేయండి.

కూవాగం చిత్తిరై ఉత్సవాల సందర్భంగా పోటీలు
తమిళనాడులోని కల్లకురిచి జిల్లా కూవాగం గ్రామంలో శ్రీ కూథాండవర్ ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయంలో ఏటా 18 రోజుల పాటు కూవాగం చిత్తిరై ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో పూజలు చేయడానికి దేశ, విదేశాల నుంచి పెద్దసంఖ్యలో ట్రాన్స్‌జెండర్లు తరలి వస్తుంటారు. ఈసారి కూవాగం చిత్తిరై ఉత్సవం ఏప్రిల్ 14న ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా విల్లుపురం మున్సిపాలిటీ మైదానం వేదికగా మిస్ తిరునంగై, మిస్ కూవాగం పోటీలను నిర్వహించారు.

ర్యాంప్ వాక్‌‌తో గెలిచిన సూర్య
ట్రాన్స్‌జెండర్ పురుషులకు ఏప్రిల్ 27న మిస్ కూవాగం అందాల పోటీలను నిర్వహించారు. ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలతో పాటు మలేషియా, సింగపూర్, హాంకాంగ్ వంటి విదేశాల నుంచి ట్రాన్స్‌జెండర్లు వచ్చారు. మొత్తం 25 మందికి మూడు రౌండ్లలో పోటీలు నిర్వహించారు. అందం, ప్రతిభ, ప్రదర్శనల ఆధారంగా చివరకు ముగ్గురిని విజేతలుగా ఎంపిక చేశారు. దీంతో మొదటి స్థానంలో నిలిచిన కోయంబత్తూరుకు చెందిన సూర్యను 'మిస్ కూవాగం 2026' కిరీటం వరించింది. ఆకట్టుకునే ర్యాంప్ వాక్‌, ఆలోచింపజేసే మేధో సామర్థ్యంతో సూర్య ఈ విజయాన్ని సాధించింది. రెండు, మూడు స్థానాల్లో మలేషియాకు చెందిన నిషా, పుదుచ్చేరికి చెందిన అనన్య నిలిచారు. ఇక ట్రాన్స్‌జెండర్ మహిళలకు సంబంధించిన 'మిస్ తిరునంగై' పోటీలు ఏప్రిల్ 26నే జరిగాయి.

యంగ్ అఛీవర్ ట్రాన్స్‌జెండర్ అవార్డులు
ఈ పోటీల సందర్భంగా సౌత్ ఇండియన్ ట్రాన్స్‌జెండర్ ఫెడరేషన్ తరఫున ఏడుగురు ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తులకు యంగ్ అఛీవర్ ట్రాన్స్‌జెండర్ అవార్డును ప్రదానం చేశారు. వివిధ రంగాలలో విశిష్టతను సాధించిన పది మంది ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తులకు నటుడు కేవీవై బాల రూ.10వేలు చొప్పున ప్రోత్సాహక అవార్డును ప్రదానం చేశారు. అనంతరం ట్రాన్స్‌జెండర్ వర్గానికి చెందిన వారు పలు కళా ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినీ నేపథ్య గాయకుడు వేల్ మురుగన్, టెలివిజన్ నటులు బాల, మహేంద్రన్, సనం శెట్టి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

మాలాగ ఇతరులను అనాథల్లా వదిలేయొద్దు : ట్రాన్స్‌జెండర్లు
ఈ అవార్డులను అందుకున్న అనంతరం విజేతలు ఎమోషనల్‌గా మాట్లాడారు. తమ మనసులోని భావాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ పిల్లలు ట్రాన్స్‌జెండర్‌గా మారితే, తల్లిదండ్రులు వారికి మద్దతు ఇవ్వాలని వారు కోరారు. తమలాగ ఇతరులను అనాథల్లాగా తల్లిదండ్రులు వదిలేయకూడదని ట్రాన్స్‌జెండర్లు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఏడాది రాజ్యసభ ఆమోదాన్ని పొందిన 'ట్రాన్స్‌జెండర్ పర్సన్స్ సవరణ చట్టం - 2026' అనేది తమ మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా ఉందన్నారు.

2000 సంవత్సరం నుంచే ఈ పోటీలు
మిస్ కూవాగం అందాల పోటీలను 2000వ సంవత్సరం నుంచే నిర్వహిస్తున్నారు. ట్రాన్స్‌జెండర్ల సాధికారతకు ప్రతీకగా ఈ పోటీలను ప్రారంభించారు. 2007లో తమిళనాడు ప్రభుత్వం ట్రాన్స్‌జెండర్లను గుర్తించి, వారికి ప్రత్యేక సంక్షేమ బోర్డును ఏర్పాటు చేసింది. నాటి నుంచి ఈ పోటీలకు ఆదరణ పెరిగింది. సౌత్ ఇండియా ట్రాన్స్‌జెండర్ ఫెడరేషన్, తమిళనాడు సామాజిక సంక్షేమ శాఖ, ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థల సహకారంతో ఈ పోటీలు జరుగుతాయి.

