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భారత మిలటరీ రైఫిల్స్​ కోసం- దేశీయంగా 'హోలోగ్రాఫిక్ వెపన్​​ సైట్​' తయారీ- ఇకపై శత్రువులపై గురి తప్పదు!

దేశీయంగా 'హోలోగ్రాఫిక్​ సైట్' తయారీ- అమెరికా దిగుమతుల కంటే ఐదో వంతు తక్కువ ధరకే​ లభ్యం

Coimbatore Firm Develops Indigenous Holographic Weapon Sight For Military Rifles
దేశీయంగా తయారుచేసిన 'హోలోగ్రాఫిక్ వెపన్​​ సైట్​' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 4:56 PM IST

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Indigenous Holographic Weapon Sight : భారత సైనికులు వాడే రైఫిళ్ల కోసం పూర్తి స్వదేశీ సాంకేతికతో 'హోలోగ్రాఫిక్ వెపన్​ సైట్​'ను కోయంబత్తూరుకు చెందిన ఓ సంస్థ తయారు చేసింది. ఇది మన భారత సైనికులు తమ లక్ష్యాలపై అత్యంత కచ్చితత్వంలో గురిపెట్టడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. భారత రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్​డీఓ) అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతికతో, 'ఇగ్నెట్టా హోలోగ్రాఫిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్​' అనే చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమ​ ఈ అత్యాధునిక సైటింగ్ పరికరాన్ని తయారు చేసింది. పైగా ఈ పరికరాన్ని స్థానికంగానే ఉత్పత్తి చేసి, భారత సైన్యానికి సరఫరా చేసింది.

ఇంతకీ ఏంటిది?
హోలోగ్రాఫిక్ వెపన్ సైట్లు అనేవి సైనికులు తమ లక్ష్యాలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో గురిపెట్టడానికి సహాయపడే అధునాతన ఆప్టికల్​ పరికరాలు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే సైనికులు తమ 'లక్ష్యాన్ని చూసేందుకు వాడే సాధనం' అని చెప్పవచ్చు. సాధారణంగా ఇలాంటి పరికరాలు అమెరికా వంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కంపెనీలు మాత్రమే తయారు చేస్తూ వస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు భారత్​లోనూ వాటి తయారీ మొదలైంది. ఇగ్నెట్టా సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా హోలోగ్రాఫిక్ వెపన్​ సైట్​ సాంకేతికతను, పరికరాలను వాణిజ్యపరంగా తయారుచేస్తున్న దేశాల్లో భారత్​ మూడో దేశంగా అవతరించింది. ఇగ్నెట్టా సంస్థ డైరెక్టర్​, శాస్త్రవేత్త డాక్టర్​ పి.వడివేలన్​ ఈ అధునాతన పరికరం గురించి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కోయంబత్తూరులోని మదుక్కరైలో ఉన్న తమ ప్లాంట్​లో సుమారు 25 మంది ఉద్యోగుల బృందం ఈ పరికరాన్ని తయారు చేసిందని ఆయన తెలిపారు.

ఇకపై గురితప్పదు!
దేశీయంగా తయారు చేసిన ఈ 'హోలోగ్రాఫిక్ వెపన్​ సైట్​' సాయంతో సైనికులు తమ రెండు కళ్లు తెరచి ఉంచి కూడా లక్ష్యాన్ని గురిచూసి కొట్టవచ్చని డాక్టర్​ పి.వడివేలన్​ చెప్పారు. దీనిని 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని కూడా కేవలం ఒక్క అంగుళం పరిధిలో అత్యంత కచ్చితత్వంతో గురిపెట్టేలా రూపొందించినట్లు ఆయన తెలిపారు. లక్ష్యం కదులుతున్నప్పుడు కూడా అది స్థిరంగా కనిపించేలా ఈ పరికరంలో 'పారలాక్స్​' సాంకేతికతను ఉపయోగించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇక దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పనిలేదు!
'ప్రస్తుతం మా కంపెనీ రెండు రకాల హోలోగ్రాఫిక్ సైట్లను తయారు చేస్తోంది. భారత్ గత 26 ఏళ్లుగా ఇలాంటి పరికరాలను అమెరికా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అయితే వాటికంటే నేడు మనం దేశీయంగా తయారు చేసిన ఈ అధునాతన పరికరం మన్నిక చాలా ఎక్కువ. పైగా దీనిలో అదనపు ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి' అని డాక్టర్​ పి.వడివేలన్ పేర్కొన్నారు.

వాస్తవానికి ఈ పరికరం తయారీకి ఉపయోగించే 'హోలోగ్రామ్​ ప్లేట్ల'ను ఇగ్నెట్టా సంస్థ గత 14 ఏళ్లుగా భారత్​ ఎలక్ట్రానిక్స్​ (బీఈఎల్​), ఆర్డినెన్స్​ పరిశ్రమలకు సరఫరా చేస్తోంది. కాగా ఇప్పుడు ఆ సంస్థ తన సామర్థ్యాన్ని మరింత విస్తరించి, పూర్తి హోలోగ్రాఫిక్​ వెపన్ సైట్లను దేశీయంగానే తయారు చేస్తోంది. ఈ పరికరాన్ని భారత భద్రతా దళాలు ఉపయోగించే ఏకే-47, ఏకే-203, ఎంపీ-5 లాంటి పలు రకాల రైఫిళ్లతోపాటు, ఇతర తుపాకులకు కూడా అమర్చుకోవచ్చని సదరు సంస్థ చెబుతోంది.

ధర తక్కువ, మన్నిక ఎక్కువ
అమెరికా తయారీ పరికరాలతో పోల్చితే, దేశీయంగా తయారు చేసిన ఈ హోలోగ్రాఫిక్​ వెపన్​ సైట్ కేవలం ఐదో వంతు ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. పైగా మనం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఇలాంటి పరికరాల కోసం ప్రత్యేక బ్యాటరీలను ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. ఆ ఒక్కో బ్యాటరీ ధర దాదాపు రూ.2వేలు వరకు ఉంటుంది. కానీ దేశీయంగా తయారు చేసిన ఈ పరికరంలో కేవలం రూ.20 ఖరీదైన ఏఏఏ బ్యాటరీ వేస్తే సరిపోతుందని ఇగ్నెట్టా సంస్థ చెబుతోంది. 'ఇక విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే కొన్ని ఉత్పత్తులు కేవలం ఆరు నెలలు మాత్రమే సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. కానీ దేశీయంగా తయారు చేసిన 'హోలోగ్రాఫిక్ వెపన్​ సైట్​' 14 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుంది. సియాచిన్ గ్లేసియర్ లాంటి అత్యంత చల్లని ప్రాంతాల్లో -40 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్​ ఉష్ణోగ్రత నుంచి ఎడారి ప్రాంతాల్లోని 85 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వరకు ఎలాంటి తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ ఇది చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఒక వేళ రైఫిల్​ సైట్​ గ్లాస్​ దెబ్బతిన్నప్పటికీ, లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపించేలా ఇందులో ప్రత్యేక సాంకేతికతను వాడినట్లు' ఇగ్నెట్టా సంస్థ తెలిపింది.

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MILITARY GUN HOLOGRAPHIC DEVICE
IGNETTA HOLOGRAPHIC COIMBATORE
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