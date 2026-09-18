వ్యవసాయంపై ఇష్టంతో విదేశాల్లో జాబ్కు గుడ్బై- 30 రకాల కొబ్బరికాయల సాగు- ప్రత్యేక కోకోనట్ మ్యూజియం ఏర్పాటు!
30 రకాలకుపైగా కొబ్బరికాయలతో ప్రత్యేక మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసిన సత్య తపస్- విదేశాల్లో హైపేయింగ్ జాబ్ వదిలి ఒడిశాకు రాక- రాష్ట్రాన్ని కోకోనట్ హబ్గా మార్చాలన్నదే లక్ష్యం!
Published : September 18, 2026 at 11:09 PM IST
Odisha Scientist Coconut Museum : మంచి జీతంతో విదేశాల్లో ఉద్యోగం, విలాసవంతమైన జీవితం- అన్నీ సౌకర్యంగానే ఉన్నప్పటికీ మట్టితో ఉన్న బంధం, వ్యవసాయంపై మక్కువ ఆయనను మళ్లీ స్వదేశానికి రప్పించింది. కొబ్బరి సాగుపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేస్తూ కొబ్బరి రైతులకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్న యువ శాస్త్రవేత్త ఇప్పుడు ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. తన సొంత రాష్ట్రంలో కొబ్బరి సాగును పునరుద్ధరించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారీ 42 ఏళ్ల సత్య తపస్. ఒడిశాను కోకోనట్ హబ్గా (ప్రముఖ కొబ్బరి ఉత్పత్తి కేంద్రం) మార్చే దిశగా రాజధాని భువనేశ్వర్ సమీపంలోని చందకా వద్ద వినూత్న రీతిలో ఏకంగా కొబ్బరి మ్యూజియంను (కోకోనట్ మ్యూజియం) ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. ఈ మ్యూజియంలో భారత్ సహా విదేశాల నుంచి సేకరించిన 30 రకాల కొబ్బరికాయలను ప్రదర్శిస్తూ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నారు. దీంతో స్థానిక ప్రజలు, రైతులు అంతా ఆయనను అభిమానంతో కోకోనట్ మ్యాన్ అని పిలుచుకుంటారు.
ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో స్ఫూర్తితో కోకోనట్ మ్యూజియం
ధెంకనాల్ జిల్లాకు చెందిన సత్య తపస్- జర్మనీ, బ్రిటన్లో చాలా కాలం పరిశోధకుడిగా పనిచేశారు. విదేశాల్లో ఉన్న సమయంలోనే ఆయనకు వ్యవసాయంపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఆ ఆసక్తే తన ఉద్యోగాన్ని వదిలి స్వరాష్ట్రానికి, వ్యవసాయ రంగంలోకి ప్రవేశించడానికి కారణమైంది. యూకేలో ఉన్నప్పుడు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లోని సైన్స్, హిస్టరీ, బొటానికల్ గార్డెన్లను చూసి స్ఫూర్తి పొందాడు.
ఒక లైబ్రరీ ఎన్నో విషయాలు నేర్పి అందరికీ జ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టినట్లే, మ్యూజియం ద్వారా కూడా ప్రజలకు జ్ఞానం అందుతుందని, వ్యవసాయంపై అవగాహన పెంచుతుందని ఆయన భావించారు. అదే తన సొంత రాష్ట్రంలో కోకోనట్ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసే దిశగా సత్యను ప్రోత్సహించింది. కేవలం రూ. 18 వేల పెట్టుబడితో మొదలైన ఈ ప్రయాణంలో ఆయన సుమారు 200 రకాల కొబ్బరులను సేకరించారు. త్వరలోనే వాటన్నింటినీ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచాలనే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు.
సాధారణంగా కొబ్బరి దిగుబడి రావడానికి ఎన్నో ఏళ్లు పడుతుందని భావిస్తారు. కానీ ఈ మ్యూజియం ద్వారా 6 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న చిన్న చెట్ల నుంచే 3 ఏళ్లలోనే అధిక దిగుబడి సాగించే రకాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇంకా కొబ్బరి సాగు సాధ్యం కాదనుకున్న పలు ప్రాంతాల్లో కూడా రైతులు వేలాది చెట్లు నాటి లాభాలు గడించేలా సత్య తపస్ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వ్యవసాయాన్ని వ్యాపారంగా కాకుండా ఎంతో ఇష్టంతో, అత్యంత నిబద్ధతతో చూస్తున్న సత్య తపస్ నేడు 20 వేల మందికిపైగా రైతులు, కస్టమర్లతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఒడిశాను దేశంలోనే అతిపెద్ద కోకోనట్ హబ్గా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో సాగుతున్న ఆయన ప్రయాణం నేడు ఎందరో యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.