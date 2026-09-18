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వ్యవసాయంపై ఇష్టంతో విదేశాల్లో జాబ్​కు గుడ్​బై- 30 రకాల కొబ్బరికాయల సాగు- ప్రత్యేక కోకోనట్ మ్యూజియం ఏర్పాటు!

30 రకాలకుపైగా కొబ్బరికాయలతో ప్రత్యేక మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసిన సత్య తపస్- విదేశాల్లో హైపేయింగ్ జాబ్ వదిలి ఒడిశాకు రాక- రాష్ట్రాన్ని కోకోనట్ హబ్‌గా మార్చాలన్నదే లక్ష్యం!

A Unique Coconut Museum
కొబ్బరికాయల మ్యూజియం (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 11:09 PM IST

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Odisha Scientist Coconut Museum : మంచి జీతంతో విదేశాల్లో ఉద్యోగం, విలాసవంతమైన జీవితం- అన్నీ సౌకర్యంగానే ఉన్నప్పటికీ మట్టితో ఉన్న బంధం, వ్యవసాయంపై మక్కువ ఆయనను మళ్లీ స్వదేశానికి రప్పించింది. కొబ్బరి సాగుపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేస్తూ కొబ్బరి రైతులకు జీవనోపాధి కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్న యువ శాస్త్రవేత్త ఇప్పుడు ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. తన సొంత రాష్ట్రంలో కొబ్బరి సాగును పునరుద్ధరించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారీ 42 ఏళ్ల సత్య తపస్. ఒడిశాను కోకోనట్ హబ్‌గా (ప్రముఖ కొబ్బరి ఉత్పత్తి కేంద్రం) మార్చే దిశగా రాజధాని భువనేశ్వర్ సమీపంలోని చందకా వద్ద వినూత్న రీతిలో ఏకంగా కొబ్బరి మ్యూజియంను (కోకోనట్ మ్యూజియం) ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. ఈ మ్యూజియంలో భారత్ సహా విదేశాల నుంచి సేకరించిన 30 రకాల కొబ్బరికాయలను ప్రదర్శిస్తూ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్నారు. దీంతో స్థానిక ప్రజలు, రైతులు అంతా ఆయనను అభిమానంతో కోకోనట్ మ్యాన్ అని పిలుచుకుంటారు.

ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో స్ఫూర్తితో కోకోనట్ మ్యూజియం
ధెంకనాల్ జిల్లాకు చెందిన సత్య తపస్- జర్మనీ, బ్రిటన్‌లో చాలా కాలం పరిశోధకుడిగా పనిచేశారు. విదేశాల్లో ఉన్న సమయంలోనే ఆయనకు వ్యవసాయంపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఆ ఆసక్తే తన ఉద్యోగాన్ని వదిలి స్వరాష్ట్రానికి, వ్యవసాయ రంగంలోకి ప్రవేశించడానికి కారణమైంది. యూకేలో ఉన్నప్పుడు ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లోని సైన్స్, హిస్టరీ, బొటానికల్ గార్డెన్లను చూసి స్ఫూర్తి పొందాడు.

ఒక లైబ్రరీ ఎన్నో విషయాలు నేర్పి అందరికీ జ్ఞానాన్ని పంచిపెట్టినట్లే, మ్యూజియం ద్వారా కూడా ప్రజలకు జ్ఞానం అందుతుందని, వ్యవసాయంపై అవగాహన పెంచుతుందని ఆయన భావించారు. అదే తన సొంత రాష్ట్రంలో కోకోనట్ మ్యూజియం ఏర్పాటు చేసే దిశగా సత్యను ప్రోత్సహించింది. కేవలం రూ. 18 వేల పెట్టుబడితో మొదలైన ఈ ప్రయాణంలో ఆయన సుమారు 200 రకాల కొబ్బరులను సేకరించారు. త్వరలోనే వాటన్నింటినీ మ్యూజియంలో ప్రదర్శనకు ఉంచాలనే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు.

A Unique Coconut Museum
ఒక ప్రత్యేకమైన కొబ్బరి మ్యూజియం (Source : ETV Bharat)
అరుదైన కొబ్బరి రకాలుఇప్పటికే ఈ మ్యూజియంలో చిన్న సైజు నుంచి అతిపెద్ద సైజు వరకు ఉండే రకరకాల కొబ్బరికాయలను ప్రదర్శనగా ఏర్పాటు చేశారు. వీటిల్లో ఎన్నో అరుదైన రకాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అండమాన్ జెయింట్, లక్షద్వీప్ మైక్రో, సింగపూర్ జెయింట్, అండమాన్ ఈస్ట్ కోస్ట్ స్టాల్, సంవత్సరానికి 1000 కొబ్బరికాయలు కాచే అండమాన్ హజారీ, అండమాన్ ధరణి సహా కేరళకు చెందిన వివిధ రకాలను ఇక్కడ మ్యూజియంలో చూడొచ్చు. కేవలం కొబ్బరికాయలే కాకుండా కొబ్బరిపీచుతో చేసిన హస్తకళలు, గృహోపకరణాలు, కొబ్బరి పిండి, కొబ్బరి నూనెలు వంటి పలు ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్‌ను కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంచారు. విద్యార్థులు, రైతులు, పర్యటకులకు కొబ్బరి సాగు, దాని ప్రాముఖ్యత, ప్రయోజనాలను ఉచితంగా అవగాహన కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ మ్యూజియంను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెబుతున్నారు.
A Unique Coconut Museum
కొబ్బరికాయల ప్రత్యేక మ్యూజియం (Source : ETV Bharat)
ఫణి తుపానుతో రైతులకు నష్టం- కల్పవృక్ష ఫౌండేషన్‌తో సత్య చేయూత2019 ఫణి తుపాన్ వల్ల ఒడిశా తీరప్రాంతాల్లో దాదాపు 7 లక్షల కొబ్బరి చెట్లు నేలకొరిగాయి. దీంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. వారిని ఆదుకోవడానికి, ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి సాగును ప్రోత్సహించడానికి సత్య తపస్ కల్పవృక్ష ఫౌండేషన్ స్థాపించారు. దీని ద్వారా గత 8 సంవత్సరాలుగా రైతులకు నర్సరీల నిర్వహణ, కొబ్బరి సాగు, దిగుబడికి సంబంధించి ఉచిత శిక్షణ సహా విలువైన సలహాలు కూడా ఇస్తున్నారు.
A Unique Coconut Museum
కొబ్బరికాయల ప్రత్యేక మ్యూజియం (Source : ETV Bharat)

సాధారణంగా కొబ్బరి దిగుబడి రావడానికి ఎన్నో ఏళ్లు పడుతుందని భావిస్తారు. కానీ ఈ మ్యూజియం ద్వారా 6 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న చిన్న చెట్ల నుంచే 3 ఏళ్లలోనే అధిక దిగుబడి సాగించే రకాలపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇంకా కొబ్బరి సాగు సాధ్యం కాదనుకున్న పలు ప్రాంతాల్లో కూడా రైతులు వేలాది చెట్లు నాటి లాభాలు గడించేలా సత్య తపస్ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వ్యవసాయాన్ని వ్యాపారంగా కాకుండా ఎంతో ఇష్టంతో, అత్యంత నిబద్ధతతో చూస్తున్న సత్య తపస్ నేడు 20 వేల మందికిపైగా రైతులు, కస్టమర్లతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. ఒడిశాను దేశంలోనే అతిపెద్ద కోకోనట్ హబ్‌గా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో సాగుతున్న ఆయన ప్రయాణం నేడు ఎందరో యువతకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.

A Unique Coconut Museum
కొబ్బరికాయల ప్రత్యేక మ్యూజియం (Source : ETV Bharat)
రూ. 8 వేల జీతంతో కుటుంబ పోషణ- పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం 166 కి.మీ సైకిల్ యాత్రఇంట్లోనే గణేశుడిని ప్రతిష్టించిన ముస్లిం ఫ్యామిలీ- 18 ఏళ్లుగా ఘనంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు

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30 COCONUT VARIETIES MUSEUM

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