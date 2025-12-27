ETV Bharat / bharat

సౌత్ ఇండియా రైతులను చూసి ప్రేరణ- కొబ్బరి సాగులో అదరగొడుతున్న అన్నదాత- ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం

కొబ్బరి సాగులో దూసుకెళ్తున్న మధ్యప్రదేశ్ కు చెందిన రైతు అనిల్ పచౌరీ- తన పొలంలో 2,000 కొబ్బరి చెట్లును నాటిన కర్షకుడు- మంచి ఆదాయం పొందుతున్న అన్నదాత

Coconut Farmer Anil Pachauri
Coconut Farmer Anil Pachauri (ETV Bharat)
Coconut Farmer Success Story : మధ్యప్రదేశ్​కు చెందిన ఓ రైతు కొబ్బరి సాగులో అదరగొడుతున్నాడు. కొబ్బరికాయలు, బొండాలు, పీచు వంటి వాటిని అమ్మి ఏటా లక్షలాది రూపాయలు గడిస్తున్నాడు. తీరప్రాంతానికే పరిమితమైన కొబ్బరి సాగును, సాధారణ పొలాల్లోనూ పండిస్తూ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. అందుకే ఆ ఆదర్శ రైతు అనిల్ పచౌరీ విజయగాథను తెలుసుకుందాం.

సాగులో ప్రయోగాలు
సాధారణంగా తీరప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కొబ్బరి సాగు చేస్తారు. కానీ జబల్​పుర్​కు చెందిన అనిల్ పచౌరీ తన పొలంలో 2,000 కొబ్బరి చెట్లను నాటారు. అవి ఇప్పుడు మంచి దిగుబడిని ఇస్తున్నాయి. దీంతో మంచి లాభాలను పొందుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సాగులో వినూత్నమైన ప్రయోగాలు చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు.

10 ఏళ్ల క్రితం తాను దక్షిణ భారతదేశాన్ని సందర్శించి, అక్కడి కొబ్బరి రైతులను కలిశానని అనిల్ పచౌరీ తెలిపారు. అక్కడ వారి అభివృద్ధి, శ్రేయస్సును చూశానన్నారు. "దక్షిణ భారతదేశంలోని రైతులు మంచి ఇల్లు, విలాసవంతమైన కార్లను కలిగి ఉన్నారు. దీంతో వ్యవసాయం వారికి మంచి లాభాలను ఇస్తుందని గ్రహించాను. ఉత్తర భారతదేశంలో ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్​లో ఎవరూ కొబ్బరి సాగు చేయరు. కొబ్బరి చెట్లను ఒక ఫ్యాషన్​గా నాటుతారు అంతే. అందుకే కొబ్బరి సాగు ఎలా చేయాలో ఎవరికీ తెలియదు" అని అనిల్ పచౌరీ తెలిపారు.

Coconut Farmer Anil Pachauri Success Story
విరగకాసిన కొబ్బరి కాయలు (ETV Bharat)

దక్షిణ భారత రైతుల నుంచి మెళకువలు!
"నేను దక్షిణ భారతదేశంలోని రైతులతో చాలా రోజులు గడిపాను. వారి దగ్గర కొబ్బరి సాగు నేర్చుకున్నాను. ఆపై జబల్​పుర్​కు మూడు రకాల దేశీయ కొబ్బరి మొక్కలను తీసుకువచ్చాను. జబల్​పుర్​లోని లామ్హేతా ఘాట్ సమీపంలో భూమి కొనుగోలు చేసి, అందులో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం 2,000 కొబ్బరి మొక్కలను నాటాను. ఆ సమయంలో ఇక్కడ కరెంట్ సౌకర్యం లేదు. దీంతో సౌరశక్తి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాను. గత ఎనిమిదేళ్లుగా ఈ మొక్కలను నిరంతరం సంరక్షిస్తున్నాను. అవి గత రెండేళ్లుగా ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయి. నా పొలంలో అనేర రకాల కొబ్బరి మొక్కలను నాటాను. వాటిలో కే-48, గోదావరి గంగా విజయవంతమయ్యాయి. ఆ చెట్లు మంచి దిగుబడిని ఇస్తున్నాయి. మొత్తం కొబ్బరిని పొలం దగ్గరే అమ్ముతాను. గతేడాది ఒక్కొ కొబ్బరికాయ రూ.48 పలికింది" అని అనిల్ పచౌరీ స్పష్టం చేశారు.

ఒక్కో కొబ్బరి చెట్టుకు 150- 200 కాయలు కాస్తాయని అనిల్ పచౌరీ వెల్లడించారు. ఈ కొబ్బరికాయ ధర గతేడాదిలా ఇప్పుడు కూడా రూ.48 ఉంటే మంచి లాభం వస్తుందని అన్నారు. కొబ్బరి చెట్లు కొబ్బరికాయలను ఉత్పత్తి చేయడమే కాకుండా, కొంత బెరడును కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయని చెప్పారు. దీనిని కోకోపీట్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారని స్పష్టం చేశాడు. అలాగే మంచి కంపోస్ట్​గా కూడా పనికొస్తుందని వెల్లడించారు.

Coconut Farmer Anil Pachauri Success Story
అనిల్ పచౌరీ కొబ్బరి తోట (ETV Bharat)

అంతర పంటల సాగు కూడా!
"నా పొలంలోని రెండు కొబ్బరి చెట్ల మధ్య దూరం 15 అడుగులు. ఈ ఖాళీలో అంతర పంటల వేసి ఆదాయాన్ని పొందొచ్చు. నా కొబ్బరి తోటలో అంతర పంటగా మామిడి మొక్కలను నాటాను. మధ్యప్రదేశ్​లోని మామిడి తోటలు తరచుగా బలమైన గాలుల వల్ల నాశనమవుతాయి. కానీ కొబ్బరి చెట్ల కారణంగా, బలమైన గాలులు వేసినా నా తోటలోని మామిడి పంటకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. కొబ్బరి సాగుకు ఎక్కువ నీరు అవసరం. కాబట్టి సమృద్ధిగా నీరు ఉన్న ప్రాంతాలలో మాత్రమే కొబ్బరి సాగు చేయాలి. కొబ్బరి సాగు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఒక్కో కొబ్బరి మొక్క ధర రూ.1800. కానీ ప్రభుత్వం ఒక్కో మొక్కపై రూ.900 వరకు సబ్సిడీని అందిస్తోంది. దీంతో కొత్తగా కొబ్బరి సాకులోకి దిగే రైతులకు ప్రయోజనకరం. ఖర్చులు సగం వరకు తగ్గుతాయి. నేను 2,000 చెట్ల నుంచి ఏడాదికి కోటి రూపాయలు సంపాదించే రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. నర్మదా నది వెంబడి ఉన్న వాతావరణం కొబ్బరి సాగుకు అనువైనది. ఇక్కడ పండించే కొబ్బరికాయలు రుచికరంగా ఉంటాయి. కాబట్టి తగినంత నీరు ఉన్న రైతులు కొబ్బరి సాగు చేయాలి" అని అనిల్ స్పష్టం చేశారు.

అనిల్ పచౌరి తోటను సందర్శించారు మరొక రైతు అలోక్ తివారీ. అనిల్ పచౌరి చేసిన ప్రయోగాన్ని తాను కూడా చేయాలని అనుకుంటున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఒక ఎకరంలో తాను కొబ్బరి మొక్కలను నాటుతానని అన్నారు. కొబ్బరి చెట్లు 60-70 ఏళ్లు జీవిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఒకసారి కొబ్బరి నాటితే, అది రెండు తరాల వరకు పంటను ఉత్పత్తి చేస్తుందన్నారు.

Coconut Farmer Anil Pachauri Success Story
కొబ్బరి తోటలో అనిల్ పచౌరీ (ETV Bharat)

