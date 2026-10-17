'కాక్రోచ్' థీమ్తో దుర్గామాత మండపం- సెల్ఫీ పాయింట్గా నయా ట్రెండ్
బిహార్లో వినూత్నంగా దుర్గాపూజ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సాలెగూళ్లు, భారీ బొద్దింకల ఆకృతులతో ప్రత్యేక అలంకరించారు.
Published : October 17, 2026 at 3:57 PM IST
Cockroach Themed Durga Pandal : నవరాత్రుల సందర్భంగా వినూత్న రితీల్లో అమ్మవారి మండపాలను ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉండేలా వివిధ థీమ్లతో తయారు చేస్తుంటారు. సాధారణంగా దుర్గాపూజ మండపాల్లో దేవాలయాల నమూనాలు, పురాణ గాథలు, దేవీదేవతల రూపాలు ప్రధానంగా కనిపిస్తాయి. కానీ బిహార్లో ఏర్పాటు చేసిన ఓ దుర్గాపూజ మండపం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఇటీవల దేశ రాజకీయాల్లో ఎంత హల్ చల్ చేసిందో అంతే చర్చనీయాంశంగా మారిన కాక్రోచ్నే థీమ్గా తీసుకుని మండపాన్ని రూపొందించారు. భారీ బొద్దింకల బొమ్మలు, సాలెగూళ్ల అలంకరణల మధ్య అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఈ మండపాన్ని చూసేందుకు వస్తున్నవారిలో చాలామంది అక్కడ సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ సందడి చేస్తున్నారు.
కటిహార్ జిల్లా వినోద్పూర్లోని మండపం ఈసారి సాధారణ అలంకరణలకు భిన్నంగా రూపుదిద్దుకుంది. మండపం అంతటా అంతటా సాలెగూళ్లను పోలిన నిర్మాణాలు, థర్మోకోల్తో రూపొందించిన భారీ బొద్దింకల బొమ్మలను ఏర్పాటు చేశారు. మండపంలోకి అడుగుపెట్టగానే కొత్తదనం కనిపించేలా నిర్వాహకులు ఈ థీమ్ను రూపొందించారు. అయితే, తమ పండల్కు ఎలాంటి రాజకీయ పార్టీతోనూ, సిద్ధాంతంతోనూ సంబంధం లేదని నిర్వాహకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. భక్తులను ఆకర్షించడం, పిల్లలకు వినోదాన్ని అందించడం, దుర్గాపూజను ప్రత్యేకంగా నిలపడం మాత్రమే తమ ఉద్దేశమని చెబుతున్నారు.
పిల్లలు, యువత కోసం సెల్ఫీ పాయింట్
పండుగల సమయంలో దేవీ దర్శనంతో పాటు ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకోవడం, వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడం కూడా సాధారణమైంది. ఈ ఆసక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వినోద్పూర్ నిర్వాహకులు ప్రత్యేక అలంకరణకు రూపకల్పన చేశారు. భారీ బొద్దింకల బొమ్మలు, సాలెగూళ్ల నమూనాలు పిల్లలు, యువతను ఆకర్షించేలా ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఇళ్లలో కనిపించే బొద్దింకలను చూసి చాలామంది అసహ్యించుకుంటారు. అలాంటివాటినే పండల్ అలంకరణలో ప్రధాన ఆకర్షణగా మలచడం ఈసారి ప్రత్యేకతగా నిలిచింది. కుటుంబాలతో కలిసి వచ్చే భక్తులు కూడా ఈ వినూత్న అలంకరణను ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. ఫొటోలు, సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు అనువైన ప్రదేశంగా ఈ మండపం మారుతుందని నిర్వాహకులు ఆశిస్తున్నారు.
1935 నుంచి కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం
వినోద్పూర్ దుర్గాపూజకు దాదాపు తొమ్మిది దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. 1935 నుంచి నిరంతరాయంగా అమ్మవారి పూజలు నిర్వహిస్తున్నామని వినోద్పూర్ దుర్గాపూజ కమిటీ అధ్యక్షుడు నవీన్ కుమార్ గోయెంకా తెలిపారు. ఈ ప్రాంతాన్ని గతంలో బెంగాలీ టోలా అని పిలిచేవారని పేర్కొన్నారు. తమ పూర్వీకులు ప్రారంభించిన దుర్గాపూజ సంప్రదాయాన్ని కమిటీ ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తోందని చెప్పారు. కాలానుగుణంగా మండపాల అలంకరణలో కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తున్నప్పటికీ, అమ్మవారిపై భక్తి, పూజా సంప్రదాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈసారి బొద్దింకల థీమ్తో సంప్రదాయానికి సృజనాత్మకతను జోడించే ప్రయత్నం చేశామని తెలిపారు. కేవలం వినోదం, కల్పన ఆధారంగా రూపొందించామని, ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలతో దీనికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని వివరించారు.
నెల రోజులపాటు కష్టపడ్డ కళాకారులు
ఈ వినూత్న పండల్ను రూపొందించేందుకు బంగాల్లోని నవద్వీప్ నుంచి ప్రత్యేక కళాకారులను రప్పించారు. అలంకరణ పనులు పూర్తి చేయడానికి సుమారు నెల రోజుల సమయం పట్టిందని పూజా కమిటీ కార్యదర్శి అమర్ ప్రతాప్ తెలిపారు. థర్మోకోల్, ఇతర అలంకరణ సామగ్రితో భారీ బొద్దింకల ఆకృతులు, సాలెగూళ్ల నమూనాలను తయారు చేసినట్లు వివరించారు. అమ్మవారి విగ్రహం స్థానికులు రూపొందించగా, కళాకారులు తమ నైపుణ్యంతో దానికి జీవం పోశారని పేర్కొన్నారు. పండల్ అలంకరణ, అమ్మవారి విగ్రహం కలిపి మొత్తం బడ్జెట్ సుమారు రూ.5 లక్షలుగా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.
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