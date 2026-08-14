దేశ యువతను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు నా మాటలను వక్రీకరిస్తున్నారు: సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
కోర్టు వ్యాఖ్యలను సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సీజేఐ- మీడియా బాధ్యతాయుతంగా వార్తలు అందించాలని సూచన
Published : August 14, 2026 at 6:47 PM IST
CJI Kant On Cockroach Row : కోర్టు విచారణల సందర్భంగా చేసిన మౌఖిక వ్యాఖ్యలను సరైన సందర్భం లేకుండా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేయడంపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా ఉటంకించి, దురుద్దేశంతో దేశ యువతను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం జరిగిందని ఆరోపించారు. 2026 మే 15న సుప్రీంకోర్టులో ఓ కేసు విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ యువతపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవి తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా యువత నుంచి పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తూ ఆందోళనకు దిగారు. అనంతరం వ్యంగ్యంగా 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ)' అనే పేరుతో ఆన్లైన్ ఉద్యమం ప్రారంభించారు.
"ఈ రోజుల్లో సరైన సందర్భం లేకుండానే కోర్టు విచారణల క్లిప్పులు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్నాయి. నా వ్యాఖ్యలను తప్పుగా వక్రీకరించి, నేను చెప్పని విషయాన్ని చెప్పినట్లుగా చిత్రీకరించారు. ఇది అత్యంత దురదృష్టకరం. ముఖ్యంగా, ఇది దేశ యువతను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు చేస్తున్న దురుద్దేశపూరిత ప్రయత్నం."
- జస్టిస్ సూర్యకాంత్, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి
'మీడియా బాధ్యతాయుతంగా వార్తలు అందించాలి'
అయితే, న్యాయపరమైన కార్యకలాపాలపై బాధ్యతాయుతంగా వార్తలు అందించాలని మీడియాకు సూచించారు. సమాజంలో సామరస్యాన్ని కాపాడటం ప్రతి పౌరుడి విధి అని అన్నారు. "మీరు సోషల్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, మరే ఇతర మీడియాలో ఉన్నా లేదా కేవలం ఒక సాధారణ పౌరుడైనా, మనందరికీ హక్కులు, రాజ్యాంగబద్ధమైన విధులు, బాధ్యతలు ఉన్నాయి. మనం హక్కుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు, వాటికి అనుగుణంగా బాధ్యతలను నిర్వర్తించే సామర్థ్యం కూడా మనకు ఉండాలి. సమాజంలో సామరస్యం నెలకొనేలా మనమందరం అవిశ్రాంతంగా కృషి చేయాలి" అని తెలిపారు.
'వాటిపై నిషేధం విధించాం'
ఇదిలా ఉండగా, న్యాయపరమైన విచారణలో పారదర్శకత అవసరమని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు. అందులో భాగంగానే సుప్రీంకోర్టు విచారణలను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ను ప్రారంభించామని తెలిపారు. అయితే, సోషల్ మీడియాలో, ఇతర డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లలో కోర్టు విచారణల ఆడియో, వీడియో రికార్డింగ్లను అనధికారికంగా వ్యాప్తి చేయడాన్ని నిషేధించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. న్యాయస్థానానికి సంబంధించిన వీడియోలను రీపోస్ట్ చేయడం, వాటి ద్వారా డబ్బు సంపాదించడాన్ని నిషేధిస్తూ ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేశామన్నారు. "లైవ్స్ట్రీమింగ్ను దుర్వినియోగం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా దాన్ని వాణిజ్యపరంగా దుర్వినియోగం చేయకూడదు. కొంతమంది ప్రజలు తమ వ్యక్తిగత లాభం కోసం చిన్న క్లిప్లను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. అది ఆగాలి" అని సీజేఐ అన్నారు.
గతంలో ఓ సారి సీజేఐపై విమర్శలు
తన మాటలను వక్రీకరిస్తున్నారని గతంలోనూ ఒక సందర్భంలో జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. కోర్టు విచారణ సందర్భంగా తాను చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. మీడియాలోని ఒక వర్గం తన మాటలను వక్రీకరించి ఆరోపించారు. దేశ యువతపై విమర్శలుగా తప్పుగా చిత్రీకరించిందంటూ ఒక ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నకిలీ, బోగస్ డిగ్రీలతో లాయర్ వంటి వృత్తుల్లోకి ప్రవేశించిన వారినుద్దేశించే 'వ్యవస్థలపై బొద్దింకలు దాడి చేస్తున్నాయ'ని ప్రత్యేకంగా విమర్శించానని తెలిపారు. అయితే, 'అలాంటి వ్యక్తులే మీడియా, సోషల్ మీడియా, ఇతర వృత్తుల్లోకి చొరబడ్డారని, వారినే పరాన్నజీవులతో పోల్చాను' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. కానీ, దేశ యువతను విమర్శించానని చెప్పడం పూర్తిగా నిరాధారమని స్పష్టం చేశారు. భారత యువతను చూసి తాను గర్వపడుతున్నానని, వారే తనకు స్ఫూర్తి అని అన్నారు. అంతేకాదు, దేశాభివృద్ధికి దేశ యువతే మూలస్తంభాలని ఆయన చెప్పారు. సీజేఐ వ్యాఖ్య యువతలో తీవ్ర వ్యతిరేకతను రేకెత్తించింది. దీంతో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'(సీజేపీ) అనే వ్యంగ్య ఆన్లైన్ ఉద్యమానికి స్ఫూర్తినిచ్చింది.
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