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కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేపై దాడి

జయపురలో ఆందోళన చేస్తుండగా దాడి చేసిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు- అభిజిత్ దీప్కే చెంపపై కొట్టిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు- అభిజిత్ దీప్కేపై దాడి చేసిన వారిని చితకబాదిన కాక్రోచ్‌ పార్టీ కార్యకర్తలు

CJP Aabhijeet Dipke Slapped
CJP Aabhijeet Dipke Slapped (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 5:48 PM IST

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CJP Aabhijeet Dipke Slapped : రాజస్థాన్‌లో కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజిత్ దీప్కేపై దాడి జరిగింది. నీట్‌తో సహా వివిధ జాతీయ పరీక్షల నిర్వహణలో జరుగుతున్న అక్రమాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ జయిపురలో సీజేపీ ఆందోళనలు చేపట్టింది. ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్న అభిజిత్ దీప్కేపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దాడి చేశారు. అతని చెంపపై కొట్టారు. అభిజీత్‌ను కొట్టిన వ్యక్తులపై సీజేపీ కార్యకర్తలు మూకుమ్మడి దాడి చేశారు.

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CJP ABHIJEET DIPKE SLAPPED
CJP AABHIJEET DIPKE SLAPPED

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