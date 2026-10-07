జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు పోరాటం ఆగదు: సీజేపీ
అక్టోబర్ 10న జంతర్ మంతర్ వద్ద తాము తలపెట్టిన నిరసన గురించి సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ దిల్లీ పోలీసులకు తెలియజేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
Published : October 7, 2026 at 3:35 PM IST
CJP Target CEC Gyanesh Kumar Resign : సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు పోరాటం ఆగదని 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ స్పష్టం చేశారు. ఎస్ఐఆర్, ఎన్నికల ప్రక్రియలో జరిగిన అవకతవకల విషయంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వైఖరిని నిరసిస్తూ అక్టోబర్ 10న దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వేదికగా నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ పోలీసులకు రాతపూర్వకంగా సమాచారం ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. సీజేపీ తలపెట్టనున్న నిరసన ప్రదర్శనకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యువత, ముఖ్యంగా 'జెన్ జీ' భారీగా తరలిరావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో అవకతవకలు, ఎన్నికల కమిషనర్ల మధ్య విభేదాలు వంటి ఆరోపణలపై తీవ్ర దుమారం రేగుతోంది. మరోవైపు సీఈసీ రాజీనామా చేయాలని విపక్షాలు స్థాయిలో డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో సీజేపీ సైతం ఆందోళనకు దిగిడం ఈ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతోంది.
ఎన్నికల సంఘం తీరుపై దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యువత, ప్రత్యేకించి 'జెన్ జీ' తరం తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉందని సౌరవ్ దాస్ వివరించారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసులు సహకరించాలని, నిరసనకారుల రాకను దృష్టిలో ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లు చేయాలని తాము కోరినట్లు ఆయన వివరించారు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా జరిగే ఈ శాంతియుత నిరసనకు దిల్లీ పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తారని తాము ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Delhi: On the proposed protest against CEC at Jantar Mantar, AISA president Neha Bora says, "We will fight this battle together; our joint call for protest on Oct 10 attempt to make it big, CJP, opposition, student organisations to join. Earlier a cabinet minister resigned (Dharmendra Pradhan) this time it is going to be CEC Gyanesh Kumar." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2026
"సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా తలపెట్టనున్న ప్రదర్శన గురించి పోలీసులకు తెలియజేశాం. ఇందుకు సంబంధించి ఒక లిఖితపూర్వమైన లేఖను సమర్పించాం. పోలీసులు కూడా మా అభ్యర్థనను స్వీకరించారు. వారినుంచి ఒక రశీదు కాపీని మేం అందుకున్నాం. శాంతిభద్రతలను కాపాడటంలో, ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడంలో సహకరించాలని పోలీసులను కోరాం."
- సౌరవ్ దాస్, సీజేపీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి
ఎన్నికల సంఘం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై సౌరవ్ దాస్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. దేశంలోని యువత భవిష్యత్తును, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఓట్ల చోరీ, ఎన్నికల ప్రక్రియ హైజాకింగ్ కావడం వంటి తీవ్రమైన పరిణామాలు నేడు దేశంలో జరుగుతున్నాయన్నారు. ఓటర్ల జాబితాలో యువత పేర్లను చేర్చడంతో ఈసీ విఫలమయ్యిందని సౌరవ్ దాస్ ఆరోపించారు. దేశాన్ని ప్రభావితం చేసే ఒక ప్రధాన సమస్యపై యువత ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. అందువల్లే యువత వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలుపుతున్నారని, సీఈసీ తన పదవికి రాజీనామా చేసే వరకు ఈ పోరాటం ఆగేది లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
విద్యార్థి సంఘాలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలి
అక్టోబర్ 10న తలపెట్టనున్న నిరసనలను భారీ స్థాయిలో నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని ఆలిండియా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్(ఏఐఎస్ఏ) జాతీయ అధ్యక్షురాలు నేహాబోరా పేర్కొన్నారు. గతంలో ఒక కేంద్ర మంత్రి (ధర్మేంద్ర ప్రధాన్) రాజీనామా చేశారని, ఇప్పుడు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వంతు రాబోతోందని నేహా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో సీజేపీ, ప్రతిపక్షాలు, విద్యార్థి సంఘాలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న ఆందోళనలు ఇప్పుడు ఒక ఉమ్మడి పౌర ఉద్యమంగా మారాయని నేహా బోరా పేర్కొన్నారు. సెప్టెంబర్ 25న పౌర సమాజం పిలుపునిచ్చిన మార్చ్తో ఈ పోరాటం ఊపందుకుందని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ కార్యక్రమంలో రాజకీయ కార్యకర్త యోగేంద్ర యాదవ్, ఆర్టీఐ కార్యకర్త అంజలి భరద్వాజ్, రాజ్యసభ ఎంపీ మనోజ్ ఝా, టీఎంసీ ఎంపీ మహువా మోయిత్రా సహా పలువురు ప్రముఖులు అందులో చేరారని చెప్పారు. గత కొన్ని నెలలుగా విద్యా రంగానికి సంబంధించి జరిగిన ఉద్యమాల్లో కనిపించిన ఐక్యత, ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం జరిగే కార్యక్రమాల్లో కనిపిస్తోందని ఆమె అన్నారు.
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