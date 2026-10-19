'సౌరవ్, అశుతోష్కు బెయిల్ రాకుండా కేంద్రప్రభుత్వం అడ్డుకుంటోంది'- సీజేపీ ఆరోపణలు
సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలకు బెయిల్ రాకుండా విచారణను కావాలనే ఆలస్యం చేస్తున్నారని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆరోపించింది. బెయిల్ కోసం ఇచ్చిన నలుగురి పూచీకత్తులను సరైన కారణాలు లేకుండా తిరస్కరించారని తెలిపింది.
Published : October 19, 2026 at 7:19 AM IST
CJP Leaders Bail : తమ పార్టీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను జైలు నుంచి విడుదల కాకుండా అడ్డుకునేందుకు దిల్లీ పోలీసులు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నాయని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆరోపించింది. బెయిల్ విచారణను కావాలనే ఆలస్యం చేస్తున్నారని, బెయిల్ కోసం సమర్పించిన నలుగురి పూచీకత్తులను స్పష్టమైన కారణాలు చెప్పకుండా తిరస్కరించారని విమర్శించింది. మరోవైపు, ఈ కేసులో విచారణ జరుపుతున్న స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్కు బెదిరింపులు వచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేశారు.
విచారణలో జాప్యంపై ఆరోపణలు
సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా బెయిల్ విచారణ మధ్యాహ్నం జరగాల్సి ఉండగా, స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ సమయానికి రాకపోవడంతో ఆలస్యమైంది. సీజేపీ న్యాయ విభాగం ప్రతినిధి రత్న సింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మేజిస్ట్రేట్, ప్రభుత్వ న్యాయవాది సాయంత్రం సుమారు 5.30 గంటలకు వచ్చారు. దీంతో ఉదయం నుంచి ఎదురుచూస్తున్న తమ న్యాయవాదులు చాలా సమయం వృథా చేసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆమె అన్నారు. ప్రభుత్వ న్యాయవాది వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు విచారణకు హాజరు కాలేదని రత్న సింగ్ ఆరోపించారు. అయితే ఆ రోజు అకస్మాత్తుగా వచ్చి, మేజిస్ట్రేట్కు వచ్చినట్లు చెబుతున్న బెదిరింపు సందేశం గురించి చర్చను ముందుకు తెచ్చారని విమర్శించారు. తమ నేతల బెయిల్ అంశాన్ని పక్కన పెట్టి, మరో విషయంపై దృష్టి మళ్లించారని ఆరోపించారు. ఈ ఆరోపణలపై దిల్లీ పోలీసులు స్పందించలేదు.
నలుగురి పూచీకత్తులు తిరస్కరణ
తమ నేతలకు బెయిల్ ఇప్పించేందుకు సమర్పించిన పూచీకత్తుల పరిశీలనలోనూ జాప్యం జరుగుతోందని సీజేపీ తెలిపింది. నలుగురు ఇచ్చిన పూచీకత్తులను అస్పష్టమైన కారణాలతో తిరస్కరించారని రత్న సింగ్ ఆరోపించారు. సీజేపీ నిరసనల్లో పాల్గొన్నందుకు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదైన వ్యక్తులకు నేర చరిత్ర ఉందనే కారణాలు చూపినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. బ్యాంకు ముద్ర ఉన్న ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీదును సమర్పించిన తర్వాత కూడా అదనపు అనుమతి ఎందుకు అవసరమని ఆమె ప్రశ్నించారు. పూచీకత్తుల పరిశీలనకు సంబంధించిన వివరాలు రికార్డుల్లో స్పష్టంగా లేవని ఆరోపించారు.
తమ నేతలను విడుదల చేయకుండా ఉంచేందుకే ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఈ అరెస్టు చట్టవిరుద్ధమని, తమ నేతలను జైలులోనే ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో దిల్లీ పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్నారని సీజేపీ న్యాయ విభాగం ఆరోపించింది. ఉన్నత న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించినప్పుడు కింది కోర్టులను సంప్రదించాలని సూచించారని, తాము ఆ ప్రక్రియను అనుసరిస్తున్నా విచారణ ముందుకు సాగడం లేదని రత్న సింగ్ అన్నారు. ఈ విషయంలో ఉన్నత న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తామని పార్టీ వెల్లడించింది.
మేజిస్ట్రేట్కు బెదిరింపులు
మరోవైపు, సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా బెయిల్ విచారణకు సంబంధించిన స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్కు గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి బెదిరింపులు వచ్చినట్లు దిల్లీ పోలీసు వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ వ్యవహారంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులపై నాన్ కాగ్నిజబుల్ కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపాయి. అయితే బెదిరింపులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, వాటికి పాల్పడినవారు ఎవరనే వివరాలు వెంటనే అందుబాటులోకి రాలేదు. ఈ బెదిరింపుల అంశాన్ని విచారణలో ప్రస్తావించడంపై సీజేపీ అభ్యంతరం తెలిపింది. బెదిరింపులు వచ్చినట్లయితే సంబంధిత వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాలని, వారి వివరాలను రికార్డుల్లో నమోదు చేయాలని తమ న్యాయవాదులు కోరినట్లు రత్న సింగ్ చెప్పారు. అయితే ఈ అంశం తమ నేతల బెయిల్కు ఎలా సంబంధం కలిగి ఉందని ఆమె ప్రశ్నించారు.
జంతర్ మంతర్లో జెండా ఎగురవేతతో అరెస్టు
జంతర్ మంతర్ను నిరసనల కోసం కేటాయించిన ప్రాంతాల జాబితా నుంచి తొలగించిన తర్వాత కూడా అక్కడికి వెళ్లిన సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాళాలు వేసి ఉన్న గేట్లను దాటి వారు లోపలికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. అక్కడ జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి, నినాదాలు చేసినట్లు సీజేపీ నేతలు తెలిపారు. అక్టోబరు 13న వారిని అదుపులోకి తీసుకోగా, అక్టోబరు 14న ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. జాతీయ జెండాను ఎగురవేయడం నేరం కాదని, విధానపరమైన జాప్యాల కారణంగా తమ నేతలను కస్టడీలో ఉంచడం సరికాదని రత్న సింగ్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పేర్కొన్నారు.
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే కూడా ఇదే అంశంపై స్పందించారు. తమ నేతలను విడుదల చేయకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం విచారణను కావాలనే ఆలస్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు. వారిని జైలులో ఉంచేందుకు సరైన చట్టపరమైన కారణాలు లేవని విమర్శించారు. శనివారం సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ను సంప్రదించినట్లు తెలిపిన సీజేపీ, ఆదివారం నాటికి నేతలు విడుదల కాకపోతే బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది.
నిరసనకారులపై దాడుల కేసులు
మరోవైపు, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ నిరసనలు చేస్తున్న వారిపై దాడులకు సంబంధించి దిల్లీ పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. నిరసనకారులను వేధించడం, దాడులకు పాల్పడిన ఘటనలపై దాదాపు పది ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. ఈ కేసుల్లో ఐదుగురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిరసనకారులపై దాడులు జరుగుతున్నట్లు చూపించే వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంలోకి రావడంతో అక్టోబరు 11 నుంచి 14 మధ్య కనాట్ ప్లేస్, కమలా మార్కెట్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ రాజీనామాతో పాటు ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)ను వ్యతిరేకిస్తూ సీజేపీ నిరసనలు చేస్తోంది. ఈ ప్రక్రియ ఓటర్ల హక్కులకు ముప్పు కలిగిస్తుందని ఆ పార్టీ ఆరోపిస్తోంది. జంతర్ మంతర్ను నిరసనల ప్రాంతాల జాబితా నుంచి తొలగించడాన్ని కూడా వ్యతిరేకిస్తోంది.