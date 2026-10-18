'దాస్, రంకాలను ఈరోజే విడుదల చేయాలి- లేకపోతే న్యాయపోరాటం చేస్తాం'- సీజేపీ హెచ్చరిక
సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాను ఈ రోజే విడుదల చేయకుంటే బాధ్యులపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ హెచ్చరించింది.
Published : October 18, 2026 at 3:47 PM IST
Saurav Das Ashutosh Ranka Detention : తమ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాను వెంటనే విడుదల చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) డిమాండ్ చేసింది. ఆదివారం నాటికి వారిద్దరూ విడుదల కాకపోతే న్యాయపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఈ వ్యవహారంపై సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ను సంప్రదించినట్లు పార్టీ వెల్లడించింది. ఎలాంటి నేరం చేయని, ఎలాంటి నేరారోపణలను ఎదుర్కోని తమ నేతల్ని అక్రమంగా నిర్బంధంలో ఎందుకు ఉంచారని ప్రశ్నించింది. వారిని ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్బంధించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని సీజేపీ ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు తమ నేతల విడుదల కోసం గొంతెత్తాలని కోరింది. సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకాను ఆదివారమే విడుదల చేయాలని సీజేపీ పట్టుబడుతోంది. వారిని నిర్బంధించిన వారిపై న్యాయ పోరాటం చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. తమ నేతల నిర్బంధం కేవలం పార్టీకి సంబంధించిన అంశమే కాదని, దేశంలో నిరసన తెలిపే ప్రాథమిక హక్కు, పౌరుల స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన విషయం అని సీజేపీ పేర్కొంది.
జంతర్ మంతర్ నిరసనతో అరెస్ట్
భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని, ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీజేపీ నేతలు నిరసన నిర్వహించారు. ఈ నిరసనకు నేతృత్వం వహించిన వారిలో సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా కూడా ఉన్నారు. పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం- రాంకా, దాస్ సహా సీజేపీకి చెందిన 14 మంది సభ్యులు అనుమతి లేని జంతర్ మంతర్ నిరసన ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించారు. బారికేడ్లను దాటి విధుల్లో ఉన్న పోలీసు సిబ్బందికి ఆటంకం కలిగించారని ఆరోపించారు. ఈ సందర్బంగా నిరసనకారులు జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి నినాదాలు చేశారు. జంతర్ మంతర్ను ఇటీవల అధికారిక నిరసన ప్రదేశాల జాబితా నుంచి తొలగించిన నేపథ్యంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ
బుధవారం రోజు ఇద్దరు సీజేపీ నేతలను ప్రత్యేక ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచారు. అనంతరం వారిని 5 రోజుల పాటు జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. శాంతికి భగం కలిగించబోమన్న షరతుల నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించడం, అనుమతి లేకుండా నిరసన ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించడం వంటి ఆరోపణలతో ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇక్కడ పోలీసుల చర్యను సీజేపీ ప్రశ్నించింది. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపి జాతీయ జెండాను ఎగురవేసినందుకే తమ నేతల్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆరోపించింది. వారి నిర్బంధాన్ని అన్యాయంగా పేర్కొంటూ వెంటనే విడుదల చేయాలని కోరింది.
అంతకుముందు దీప్కే, బోరా అరెస్ట్- విడుదల
శుక్రవారం రోజు దిల్లీ కన్నాట్ప్లేస్లో తిరంగా మార్చ్ (లెహ్రా దో తిరంగా) పేరిట ఆందోళనలకు సీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. దీనికి పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. అయినప్పటిసీ సీజేపీ నాయకులు, పార్టీ మద్దతుదారులు, పలు విద్యార్థి సంఘాల సభ్యులు త్రివర్ణ పతాకాలను పట్టుకొని కన్నాట్ ప్లేస్కు వెళ్లారు. ఈ నిరసనల కోసం కన్నాట్ప్లేస్కు బయల్దేరిన సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే సహా పలువురు నేతల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గతంలో ఇచ్చిన పీస్ బాండ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని ఆరోపిస్తూ ఆయనను ఉదయం అరెస్ట్ చేశారు. తర్వాత బెయిల్ లభించగా శనివారం సాయంత్రం విడుదలయ్యారు. మరోసారి పీస్ బాండ్పై రూ. 50 వేల పూచీకత్తుతో బెయిల్ మంజూరైంది. అంతకుముందు శనివారం ఉదయమే పోలీసులు ఏఐఎస్ఏ అధ్యక్షురాలు నేహా బోరాను కూడా విడుదల చేశారు. వీరిద్దరినీ శుక్రవారం రాత్రంతా పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఉంచారు.
అభిజీత్ దీప్కే రిలీజ్- మిగిలిన నేతల కోసం పోరాటం
అభిజీత్ దీప్కే విడుదల తర్వాత ఇప్పుడు పార్టీ సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రాంకా విడుదలపై దృష్టి పెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇద్దరు నేతల విడుదలకు మద్దతు పెరుగుతోందని సీజేపీ తెలిపింది. నిర్బంధానికి సంబంధించిన చట్టపరమైన అంశాల్ని పరిశీలించి, విడుదల కోసం చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఇలా ఒకవైపు పోలీసుల ఆరోపణలు, మరోవైపు నిరసన తెలిపే హక్కును అణచివేస్తున్నారన్న సీజేపీ వాదనల మధ్య ఈ వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
'సీఈసీని ఎవరూ కాపాడలేరు- వెంటనే SIRను నిలిపివేయాలి'- కాంగ్రెస్ డిమాండ్
అభిజీత్ దీప్కేకు బెయిల్- పీస్ బాండ్పై సంతకం చేసిన తర్వాత విడుదల!