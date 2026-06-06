కాక్రోచ్ పార్టీ భారీ నిరసన- బొద్దింక మాస్కులతో హాజరైన యువత- ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ డిమాండ్
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జంతర్ మంతర్లో భారీ నిరసన- కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ డిమాండ్- బొద్దింకల మాస్కులు ధరించి నిరసన తెలిపిన యువత
Published : June 6, 2026 at 3:30 PM IST
Cockroach Janata Party Protest : దేశ రాజధాని దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శనివారం కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో భారీ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వందలాది మంది యువత, విద్యార్థులు ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. దేశ విద్యా వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనం పెంచాలని, పరీక్షలు, నియామక ప్రక్రియల్లో జరుగుతున్న అక్రమాలకు బాధ్యత వహించాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు. ఆందోళనలో పాల్గొన్న పలువురు యువకులు బొద్దింకల మాస్కులు ధరించి, చేతుల్లో పూలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. కొంతమంది పాఠశాల విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
'విద్యా వ్యవస్థపై అసంతృప్తి'
దేశ విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో తాము దిల్లీకి వచ్చినట్లు నిరసనలో పాల్గొన్న మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన విద్యార్థి రాహుల్ ఓహ్రియా 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్, సీబీఎస్ఈ, సీయూఈటీ-యూజీ పరీక్షల నిర్వహణలో తలెత్తిన సమస్యలపై తమ ఆందోళన కొనసాగుతోందని చెప్పారు. ఈ నిరసనల ద్వారా విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. దిల్లీకి చెందిన మరో విద్యార్థి అంకిత్ గౌతమ్ మాట్లాడుతూ, దేశ విద్యా వ్యవస్థ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు కేంద్ర విద్యాశాఖ బాధ్యత వహించాలని అభిప్రాయపడ్డారు. తరచూ జరుగుతున్న ప్రశ్నాపత్రాల లీకులు, పరీక్షల నిర్వహణలో లోపాలపై యువతలో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొందని తెలిపారు. విద్యా వ్యవస్థలో మెరుగుదల కోసం జవాబుదారీతనం అవసరమని, అందుకే మంత్రి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
Protest of Cockroach janta party at jantar mantar against the education minister Dharmendra Pradhan.— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 6, 2026
Youths are protesting. pic.twitter.com/jGfERBySbJ
యువత భయపడదంటూ అభిజీత్ వ్యాఖ్యలు
అమెరికా నుంచి దిల్లీకి వచ్చిన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే విమానాశ్రయంలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఆత్మకథ పుస్తకాన్ని పట్టుకుని కనిపించారు. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమైన నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, దేశ యువత ఇకపై భయపడబోదని, తమ హక్కుల కోసం పోరాడుతుందని అన్నారు. ఈ ఉద్యమం శాంతియుత ప్రజాస్వామ్య పోరాటమని, విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణల కోసం యువత ఏకమవుతోందని పేర్కొన్నారు.
జవాబుదారీతనం కావాలన్న సీజేపీ
గత నెల రోజులుగా వెలుగులోకి వచ్చిన పరిణామాలు విద్యాశాఖ పనితీరు, పరీక్షల నిర్వహణలో ఉన్న లోపాలను బయటపెట్టాయని సీజేపీ ప్రతినిధి ఆరోపించారు. ఇటీవల సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్, కార్యదర్శుల బదిలీలను ప్రస్తావిస్తూ, యువత కోరుకుంటున్నది కేవలం అధికారుల బదిలీలు కాదని, నిజమైన జవాబుదారీతనమని పేర్కొన్నారు. సమస్యల మూల కారణాలను పరిష్కరించే చర్యలే అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ముడిపడిన అంశాల్లో పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత పరిపాలన అవసరమని నిరసనకారులు స్పష్టం చేశారు.
Cockroaches demand,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 6, 2026
Dharmendra Pradhan must resign! pic.twitter.com/q7MuE95Xqx
కట్టుదిట్టమైన భద్రత
జంతర్మంతర్లో నిరసన నిర్వహించేందుకు దిల్లీ పోలీసులు అధికారిక అనుమతి ఇచ్చినట్లు సీజేపీ తెలిపింది. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ధర్నా, ప్రదర్శన చేపట్టేందుకు అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించిన దరఖాస్తు ముందుగానే అందిందని పోలీసులు వెల్లడించారు. నిరసన నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆందోళన ప్రదేశానికి వెళ్లే రహదారుల వద్ద బ్యారికేడ్లు ఏర్పాటు చేసి తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఇందిరాగాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, నగర సరిహద్దు ప్రవేశ ద్వారాలు, ఇతర సున్నిత ప్రాంతాల్లో అదనపు పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. దిల్లీలో పాటు కీలక ప్రాంతాల్లో వెయ్యికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని విధుల్లో నియమించారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
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