మేము ఎవరికీ బీ-టీమ్ కాదు- అన్యాయంపై మాతోపాటు ప్రతి ఒక్కరూ పోరాడాలి: అభిజీత్ దీప్కే
'మన దేశంలో ప్రశ్నించే గొంతుకలను నొక్కేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి'- జైపుర్ ధర్నా వేళ సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : June 15, 2026 at 3:51 PM IST
Abhijit Dipke Slams Modi Govt : తమ వెనుక ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఉందన్న వాదనను కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ఖండించారు. తాము ఎవరికీ బీ-టీమ్ కాదని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థుల సమస్యలపై నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టేందుకు రాజస్థాన్లోని జైపుర్కు వచ్చిన ఆయన, ప్రస్తుత విద్యా విధానం, యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, తమ పార్టీ భవిష్యత్తు తదతదిర అంశాలపై ఈటీవీ భారత్తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
ప్రశ్న : జైపుర్లో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తున్నారు కదా? మీ ముఖ్యమైన డిమాండ్లు ఏమిటి?
- అభిజీత్ దీప్కే : కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలి. ఇదే మా ప్రధానమైన డిమాండ్. ఆయన చర్యల వల్లే నీట్ అభ్యర్థులు బలవన్మరణానికి పాల్పడే పరిస్థితి వచ్చింది. నీట్, సీబీఎస్ఈ, ఎస్ఎస్సీ, జీడీసీ, యూటీ లాంటి పరీక్షలు రాసే కోటి మందికి పైగా విద్యార్థుల భవిష్యత్ దీని వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యింది. అందుకే దీనికంతటికీ ఎవరైనా నైతిక బాధ్యత వహించాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయకుండా విద్యార్థులకు న్యాయం జరగదు. ఇందుకోసం మేము గతంలో దిల్లీలో భారీ నిరసన చేపట్టాం. ఇప్పుడు జైపుర్లో నిరసనలు చేస్తున్నాం.
ప్రశ్న : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అనేది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్)నకు 'బి-టీమ్' అని ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై మీరేమంటారు?
- అభిజీత్ దీప్కే : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఫలానా పార్టీ మద్దతు ఉందని అనడం అంటే అది మన దేశ యువతను అవమానించడమేనని నేను భావిస్తున్నాను. 2 కోట్ల మందికి పైగా ప్రజలు మాతో చేరారు. కానీ ఆప్నకు కనీసం 2 కోట్ల మంది కార్యకర్తలు కూడా లేరు. ఒకవేళ మేము ఆప్నకు బి-టీమ్ అయితే, ఆ రెండు కోట్ల మంది ప్రజలు సీజేపీలో కాకుండా ఆప్లో చేరేవారు. నేడు మన దేశ యువతకు బీజేపీ, కాంగ్రెస్, ఆప్, సమాజ్వాదీ పార్టీ- ఇలా అన్ని పార్టీలపై విరక్తి కలిగింది. యువత ఈ పార్టీల్లో దేనివైపూ మొగ్గు చూపడం లేదు. దేశ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు కచ్చితంగా మార్పు అవసరం.
ప్రశ్న : రాహుల్ గాంధీ కూడా యువత గొంతుకను వినిపిస్తున్నారు కదా?
- అభిజీత్ దీప్కే : ఆయన కచ్చితంగా అలా చేయాలి. విద్యార్థులకు అన్యాయం జరిగిందని భావించేవారు ఎవరైనా సరే ముందుకు రావాలి. విద్యార్థులకు న్యాయం చేసేందుకు పోరాడాలి.
ప్రశ్న : సీజేపీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందని మీరు భావిస్తున్నారు?
- అభిజీత్ దీప్కే : భవిష్యత్తు గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడడం తొందరపాటు చర్య అవుతుంది. నేను వారం రోజుల క్రితమే భారతదేశానికి వచ్చాను. మేము దీనిని ముందుగా ప్లాన్ చేయలేదు. ఇది సహజంగానే ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. ఇకపై మేము ఇతర రాష్ట్రాలను కూడా సందర్శించి, మా సభ్యులతో మాట్లాడి, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం.
ప్రశ్న : ఈ ఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు ఏవైనా రాజకీయ ఒత్తిళ్లు వస్తున్నాయా?
- అభిజీత్ దీప్కే : ఈ దేశంలో అది ఒక పరిపాటిగా మారిపోయింది. మా సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పూర్తిగా నిషేధించారు. అలాగే మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను హ్యాక్ చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయి. నేను కాక్రోచ్ జనతా పార్టీని ప్రారంభించినప్పుడు నా వ్యక్తిగత ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను మూసివేయించారు. ఇక్కడ ప్రశ్నించే గొంతులను నొక్కేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, మా నోళ్లు మూయించడం వల్ల ఏం సాధిస్తారు? మమ్మల్ని అణచివేస్తే ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలు ఆగిపోతాయా? బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విద్యార్థులు మళ్లీ తిరిగి వస్తారా? అందుకే ప్రభుత్వం తన తప్పులను అంగీకరించాలి. విద్యావ్యవస్థలో సంస్కరణలు తీసుకురావాలి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం అలా అవసరమైన మార్పులు చేస్తే, మేము ఏమీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు.
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