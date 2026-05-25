పారేసిన ఫైబర్ వ్యర్థాలు, లాటరైట్ మట్టితో ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఇటుకలు- వీటి తయారీకి నీరు అవసరం లేదు- ఖర్చూ తక్కువే!
అద్భుత ఆవిష్కరణ చేసిన కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరిశోధకులు- ఫైబర్ వ్యర్థాలు, మట్టితో బిల్డింగ్ బ్లాకుల తయారీ- నిర్మాణ రంగానికి ఊరటగా ఈ ఆవిష్కరణ
Published : May 25, 2026 at 10:58 PM IST
Eco Friendly Building Blocks in Kerala : ఫైబర్ వ్యర్థాలు, స్థానికంగా లభించే లాటరైట్ మట్టితో పర్యావరణ అనుకూల బిల్డింగ్ బ్లాకులను (ఇటుకలను) అభివృద్ధి చేశారు కేరళలోని కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ (CUSAT) పరిశోధకులు. ఈ కొత్త ఆవిష్కరణ నిర్మాణ రంగంలో, అదే సమయంలో వ్యర్థాల నిర్వహణ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది. కాగా, ఈ ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ సైతం లభించింది.
సుస్థిర మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో మైలురాయి
కొచ్చిన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరిశోధకులు చేసిన ఈ ఆవిష్కరణ సుస్థిర మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది. పారేసిన ఫైబర్ వ్యర్థాలు, స్థానికంగా లభించే లాటరైట్ మట్టితో చేసిన ఈ బిల్డింగ్ బ్లాకులు సంప్రదాయ నిర్మాణ సామగ్రి కంటే బలంగా, మన్నికగా ఉంటాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ బిల్డింగ్ బ్లాకులు నిర్మాణ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న నిరంతర సవాళ్లకు శాశ్వత పరిష్కారాన్ని అందిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఈ సాంకేతికతకు 'పోస్ట్ క్యూరింగ్ ఆల్కలీ యాక్టివేటెడ్ ఫైబర్ రీఇన్ఫోర్స్డ్ లాటరైట్ సాయిల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్' అని పేరు పెట్టారు.
'మార్కెట్ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు ఈ బిల్డింగ్ బ్లాకులు'
ఈ కొత్త సాంకేతికత చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన, పర్యావరణ అనుకూల బిల్డింగ్ బ్లాక్ల ఉత్పత్తికి వీలు కల్పిస్తుందని ఈ ఆవిష్కరణ నేతృత్వం వహించిన CUSAT స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్కు చెందిన ప్రొఫెసర్ దీపా జీ నాయర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ ఆవిష్కరణ నిర్మాణ రంగం శతాబ్దాలుగా ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు శాశ్వత పరిష్కారం అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఇటుకల కొరత, సిమెంట్ ఇటుకల అధిక ధరలు, నాణ్యత లోపం వంటి ప్రస్తుత మార్కెట్ సవాళ్లను అధిగమించడానికి ఈ ఉత్పత్తి సహాయపడుతుందని తెలిపారు.
తయారీకి నీటితో పనిలేదు
ఈ కొత్త బిల్డింగ్ బ్లాకులు ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునే సామర్థ్యం విషయంలో ముందంజలో ఉన్నాయి. సంప్రదాయ ఇటుకల తయారీకి భారీగా ఖర్చవుతుంది. అంతేకాక ఎర్ర ఇటుకలు పర్యావరణానికి హాని కూడా చేస్తాయి. కానీ బిల్డింగ్ బ్లాకులను చాలా తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేయవచ్చు. వీటి తయారీకి నీరు కూడా అవసరం లేదు. అలాగే ఇవి పర్యావరణ అనుకూలమైనవి కూడా.
భవనాల లోపల వేడిని తగ్గిస్తాయి!
ఈ బిల్డింగ్ బ్లాకులను తీవ్రమైన వేసవి, భారీ వర్షాలతో సహా విపత్కర వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునేలా తయారుచేశారు. వీటికి భవనాల లోపల వేడిని నియంత్రించే ప్రత్యేక సామర్థ్యం ఉంది. బిల్డింగ్ బ్లాకులు అసాధారణమైన ఉష్ణ నిరోధక సామర్థ్యాలను కలిగి ఉండి సహజమైన ఇండోర్ కూలింగ్, సరైన వెంటిలేషన్ను అందిస్తాయి. ఇవి సహజంగానే ఎయిర్ కండిషనింగ్ యూనిట్లపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల గణనీయమైన విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది. అలాగే ఈ బిల్డింగ్ బ్లాకులు శబ్ద కాలుష్యం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలను తగ్గిస్తాయి. అగ్ని ప్రమాదాలను నివారిస్తాయి. ఈ బిల్డింగ్ బ్లాకుల ఉపరితలం నునుపుగా ఉండడంతో గోడలకు ప్లాస్టరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. తద్వారా మొత్తం భవన నిర్మాణ సమయం, ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది.
ఎఫ్లోరెసెన్స్ సమస్యకు చెక్
సాధారణంగా నిర్మాణ రంగం ఎదుర్కొనే సవాళ్లలో 'ఎఫ్లోరెసెన్స్' ఒకటి. ఇటుకలు లేదా సిమెంట్ బ్లాకుల బయట తెల్లటి పొడి పూత ఏర్పడటాన్ని ఎఫ్లోరెసెన్స్ అంటారు. నిర్మాణ సామగ్రిలో ఉండే లవణాలు తేమతో కలిసినప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది. గోడలు తడిసినప్పుడు లేదా వాతావరణంలో అధిక తేమ ఉన్నప్పుడు ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఎఫ్లోరెసెన్స్ భవనం అందాన్ని దెబ్బతీయడమే కాకుండా, కాలక్రమేణా దాని బలాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇలాంటి సమస్యలు మార్కెట్లో లభించే సిమెంట్, ఎర్ర ఇటుకలతో కనిపిస్తాయి. కానీ CUSAT పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేసిన బిల్డింగ్ బ్లాకులలో ఈ సమస్య అస్సలు లేదు. ఫైబర్, లాటరైట్ మట్టిని ఒక రసాయన ప్రక్రియ ద్వారా ప్రత్యేక నిష్పత్తిలో కలపడం వల్ల వాటిలో లవణాలు ఉండవు. అందువల్ల ఎఫ్లోరెసెన్స్ ముప్పు ఉండదు. పెయింటింగ్ వేసేటప్పుడు గోడపై తేమ కూడా నిలిచి ఉండదు.
