ఆకలితో అలమటిస్తూనే- ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్లను తీర్చిదిద్దిన కోచ్!
అమ్మాయిలకు ఫుట్బాల్ కిట్లు కొనేందుకు కడుపు మాడ్చుకున్న కోచ్- రాజస్థాన్ జాతీయ ఫుట్బాల్ చాంపియన్షిప్ గెలిచి, ఊరి పేరు నిలబెట్టిన క్రీడాకారిణిలు
Published : May 10, 2026 at 7:32 PM IST
Women Football Players Rajasthan : ఆ గ్రామంలోని ఒకప్పుడు అమ్మాయులు క్రీడల్లో రాణించడం అంటే అది చాలా పెద్ద విషయం. అక్కడి ఆడవాళ్లు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి మైదానానికి వెళ్తామంటే ఎవరూ ఒప్పుకునేవారు కాదు. జీవితంలో గొప్ప క్రీడాకారిణి అవుదామన్న ఆ అమ్మాయిల కల, కలగానే మిగిలిపోయేది. కానీ ఇప్పడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. అది కూడా రోజూ గుప్పెడు వేయించిన శనగలు తిని కడుపు నింపుగకొనే ఓ వ్యక్తి కారణంగా. ఈ విషయం నమ్మసఖ్యంగా లేదు కదూ! కానీ అదే నిజం. రాజస్థాన్లోని ఓ గ్రామంలో వచ్చిన ఈ మార్పు వెనుక ఉన్న ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలియాలంటే ఈ కథనం చదవండి.
బికనీర్ జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ధింగ్సరి గ్రామంలో నాలుగేళ్ల క్రితం వరకు ఫుట్బాల్కు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లేదు. ముఖ్యంగా బాలికలు క్రీడల్లో పాల్గొనడం ఆ ఊరిలో పెద్దగా ఆమోదయోగ్యంగా భావించేవారు కాదు. సరైన మైదానాలు లేకపోవడం, ఆర్థిక సమస్యలు, సామాజిక ఆంక్షలు అన్నీ అడ్డంకులుగానే కనిపించాయి. కానీ గ్రామ బాలికల్లో ఉన్న ఆసక్తిని గమనించిన విక్రమ్ సింహ్ రాజ్వీ అనే ఫుట్బాల్ కోచ్ ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఎంత కష్టమైనా వారికి ఫుట్బాల్ శిక్షణ ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
అమ్మాయిల కోసం ఆకలితో పోరాటం
అయితే మొదట్లో పరిస్థితులు చాలా కష్టంగా ఉండేవని విక్రమ్ చెప్పారు. "మాకు సరైన మైదానం, సామగ్రి, డబ్బులు వంటివి ఉండేవి కావు. దాని కోసం చాలాసార్లు నేను సరైన భోజనం కూడా చేసేవాడిని కాదు. కేవలం వేయించిన శనగలను తిని గడిపాను. అనంతరం ఆ డబ్బుతో అమ్మాయిల కోసం ఫుట్బాల్ కిట్లు కొనుగోలు చేశాను" అని ఆయన చెప్పారు. అలా అందుబాటులో ఉన్న వనరులతోనే చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభమైన ఈ శిక్షణ ఇప్పుడు ఆ గ్రామ పరిస్థితులనే మార్చేసింది.
గ్రామమంతా ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ సందడి
ఇప్పుడైతే ఆ గ్రామంలో ప్రతి ఇంట్లో ఫుట్బాల్ గురించే చర్చ జరుగుతోంది. క్రీడాకారులు ఉదయం, సాయంత్రం క్రమం తప్పకుండా మైదానాల్లో శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఒకప్పుడు కుమార్తెలను క్రీడలకు పంపేందుకు వెనుకంజ వేసిన తల్లిదండ్రులే ఇప్పుడు వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అక్కడ సరైన ఆటస్థలం ఒక్కటి కూడా ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అదే ఊరిలో 'మగన్ సింహ్ రాజ్వీ గర్ల్స్ ఫుట్బాల్ అకాడమీ' ఆధ్వర్యంలో మూడు ఫుట్బాల్ మైదానాలు ఉన్నాయి. వీటిని విక్రమ్ సొంతంగా భూమి కొనుగోలు చేసి అభివృద్ధి చేయడం విశేషం.
వంద మంది బాలికలకు శిక్షణ
ప్రస్తుతం గ్రామంలో సుమారు 100 మంది బాలికలు క్రమం తప్పకుండా ఫుట్బాల్ శిక్షణ పొందుతున్నారు. వీరిలో ప్రతిభ కలిగిన 20 మంది ప్రత్యేక రెసిడెన్షియల్ క్యాంపులో ఉండి ఉన్నత స్థాయి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు. ఫిట్నెస్ డ్రిల్స్, మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్, క్రమశిక్షణతో కూడిన శిక్షణ వల్ల గ్రామంలో ప్రత్యేక క్రీడా సంస్కృతి ఏర్పడింది.
జాతీయ స్థాయిలో మెరిసిన గ్రామ బాలికలు
ధింగ్సరి గ్రామానికి చెందిన పలువురు బాలికలు ఇప్పటికే రాజస్థాన్ తరఫున వివిధ పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు సాధించారు. దాదాపు ఆరు దశాబ్దాల తర్వాత రాజస్థాన్ జాతీయ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్షిప్ గెలవడంలో ఈ గ్రామ క్రీడాకారిణులు కీలక పాత్ర పోషించడం విశేషం. ఇదే గ్రామానికి చెందిన మున్నీ భాంభు ప్రస్తుతం చైనాలో జరుగుతున్న టోర్నమెంట్లో భారత జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబానికి చెందిన ఆమె చిన్నతనంలో గొర్రెలు, మేకలు మేపుతూ కుటుంబానికి సహాయం చేసేది. ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ ఆమె జీవితానికే కొత్త దిశను చూపించింది.
"ఫుట్బాల్ మా జీవితాలను మార్చింది"
గ్రామ క్రీడాకారిణి సంజు కన్వర్ మాట్లాడుతూ, "ముందు అమ్మాయిలు క్రీడలు రాణించడంపై గ్రామంలో మంచి అభిప్రాయం లేదు. కానీ ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులే తమ కుమార్తెలను మైదానానికి పంపిస్తున్నారు. ఫుట్బాల్ మా జీవితాలను పూర్తిగా మార్చింది" అని చెప్పారు. "ఫుట్బాల్ మాకు ఆత్మవిశ్వాసం, క్రమశిక్షణ నేర్పింది. ప్రస్తుతం మా లక్ష్యం భారత్ తరఫున ఆడటం" అని తెలిపారు. ధింగ్సరి గ్రామంలో ఏర్పడిన క్రీడా వాతావరణం ఇప్పుడు ఇతర ప్రాంతాల వారినీ ఆకర్షిస్తోంది. జున్ఝునూ, శ్రీగంగానగర్ వంటి జిల్లాల నుంచి కూడా బాలికలు ఇక్కడికి వచ్చి శిక్షణ పొందుతున్నారు.
తండ్రి గర్వపడేలా చేసిన కుమారుడు
విక్రమ్ సింగ్ తండ్రి మగన్ సింగ్ రాజ్వీ భారత ఫుట్బాల్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్. ఆయన అర్జున అవార్డు గ్రహీత కూడా. కుమారుడి కృషిపై ఆయన గర్వం వ్యక్తం చేశారు. "విక్రమ్ సాధించినది చూసి నేను గర్వపడుతున్నాను. పరిమిత వనరులతో గ్రామ బాలికలను జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడం చాలా గొప్ప విషయం. విక్రమ్ సాధించినది నిజంగా అభినందనీయం" అని తెలిపారు. గ్రామస్థుడు ఖుషాల్ సింగ్, "ముందు కుమార్తెలను క్రీడలకు పంపేందుకు కుటుంబాలు భయపడేవి. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులే పిల్లలను అకాడమీకి తీసుకొస్తున్నారు. ఫుట్బాల్ వల్ల గ్రామంలో క్రమశిక్షణ, ఆరోగ్యంపై అవగాహన, సానుకూల వాతావరణం పెరిగింది" అని చెప్పారు.
