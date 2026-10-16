పినరయి విజయన్కు ఈడీ సమన్లు- సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించిన కేరళ మాజీ సీఎం
CMRLకి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్ కేసులో కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్కు ఈడీ సమన్లు జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 23న విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది.
Published : October 16, 2026 at 4:20 PM IST
Pinarayi Vijayan CMRL Case : కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్కు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సమన్లు జారీ చేసింది. CMRL మనీ లాండరింగ్ కేసులో భాగంగా అక్టోబర్ 23న కొచ్చిలోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరు కావాలని అందులో పేర్కొంది. 'ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్' (PMLA) కింద ఈ సమన్లు జారీ చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ చట్టం కిందనే రాష్ట్ర పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ (FIR) ఆధారంగా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఈ కేసును నమోదు చేసింది.
సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించిన విజయన్
మరోవైపు CMRL లంచం కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని కేరళ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ శుక్రవారం సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్ను అత్యవసరంగా విచారణకు చేపట్టాలని విజయన్ తరపున వాదిస్తున్న సిద్ధార్థ్ లుథ్రా కోరారు. అంతేకాకుండా, తన క్లయింట్ విజయన్కు కఠిన చర్యల నుంచి రక్షణ కల్పించాలని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనిపై స్పందించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఈ అంశంపై దసరా సెలవుల అనంతరం అక్టోబర్ 26న విచారణకు చేపడతామని తెలిపారు. న్యాయమూర్తులు అందుబాటులో ఉంటే, వచ్చే వారం సెలవు దినాల్లో కూడా ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందని అప్పుడు పరిశీలిస్తామని వివరించారు.
అటు CMRL లంచం కేసులో తమపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవాలు చేస్తూ విజయన్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను కేరళ హైకోర్టు గురువారం కొట్టివేసింది. అక్టోబర్ 9న సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఆదేశాలపై అప్పీలు దాఖలు చేసేందుకు విజయన్, ఆయన కుమార్తె వీణ టి, ఆమె భర్త మహమ్మద్ రియాస్ చేసిన దరఖాస్తులను హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ తిరస్కరించింది. "అవినీతి కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసే ముందు తన వాదనను వినిపించే చట్టపరమైన హక్కు ఉండదు" అని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఇప్పటికే విజయన్, ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై విజిలెన్స్ అండ్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో (వీసీఏబీ) ప్రత్యేక దర్యాప్తు విభాగం రెండు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసింది. కేరళ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాల మేరకు ఈ కేసు నమోదు చేశారు. ఈడీ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా కేసు నమోదు చేయాలని కేరళ హైకోర్టు అక్టోబర్ 9న VACBని ఆదేశించింది. పినరయి విజయన్ ప్రస్తుతం కేరళ శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నేతగా కొనసాగుతున్నారు.
కేసు ఏంటంటే?
కొచ్చిన్ మినరల్స్ అండ్ రుటైల్ లిమిటెడ్ (సీఎంఆర్ఎల్) అనే సంస్థ విజయన్ కుమార్తె వీణకు ముడుపులు చెల్లించిందన్న ఆరోపణతోపాటు, విజయన్ అల్లుడైన ఎమ్మెల్యే పీఏ మొహమ్మద్ రియాస్కు సంబంధించిన హవాలా చెల్లింపులపై ఈడీ నివేదిక సమర్పించింది. దీని ఆధారంగా అవినీతి నిరోధక చట్టంతోపాటు భారత శిక్షా స్మృతిలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద రెండు కేసులు నమోదు చేశారు. "విజయన్ తన అధికారాన్ని ఉపయోగించి అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. తనకు, తన కుమార్తెకు, ఆమె కంపెనీకి ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగించేందుకు అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరిచారు. దీని ఫలితంగా సీఎంఆర్ఎల్, ఎంపవర్ ఇండియా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కన్సల్టెన్సీ, మార్కెటింగ్ సేవల పేరుతో వీణకు, ఆమెకు చెందిన ఎక్సాలాజిక్ సొల్యూషన్స్ సంస్థకు రూ 3.28 కోట్లు చెల్లించాయి" అని ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొన్నారు.
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