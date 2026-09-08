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మత్స్య రంగంలో కీలక ఆవిష్కరణ- చేపలను కొలవడానికి కొత్త యాప్ 'మత్స్యమేట్రి'- ఎలా పనిచేస్తుందంటే?

సముద్ర చేపలను తాకకుండానే కొలిచే యాప్ డెవలప్- 'మత్స్యమేట్రి' మొబైల్ యాప్‌ను అభివృద్ధి చేసిన CMFRI- సముద్ర చేపల పరిశోధన చరిత్రలో ఈ యాప్ గొప్ప ఆవిష్కరణగా నిలిస్తుందని కితాబు

CMFRI Develops Mobile App
సముద్ర చేపలను తాకకుండానే కొలిచే యాప్ (Special arrangement)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2026 at 9:42 PM IST

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CMFRI Develops Mobile App : దేశ మత్స్య రంగంలో మరో కీలక ఆవిష్కరణ జరిగింది. సముద్రపు చేపలను తాకకుండానే వాటి పొడవు, వెడల్పులను కచ్చితంగా కొలవడానికి సహాయపడే ఒక వినూత్న మొబైల్ యాప్‌ను కేరళలోని కొచ్చిలో ఉన్న సెంట్రల్ మెరైన్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (CMFRI) అభివృద్ధి చేసింది. ఈ యాప్‌కు 'మత్స్యమేట్రి' అని పేరు పెట్టింది. ఈ యాప్ సముద్ర మత్స్య రంగంలో శాస్త్రీయ పరిశోధన, డేటా సేకరణలో ఒక పెద్ద ముందడుగు అవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఐసీఏఆర్ నేషనల్ ఫెలో ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా ఈ యాప్‌ను రూపొందించారు. ఇంతకీ ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దీంతో సముద్ర చేపల పొడవు, వెడల్పులను ఎలా కచ్చితంగా కొలవవచ్చు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

శాస్త్రీయ పరిశోధన, డేటా సేకరణకు యాజ్
మత్స్యమేట్రి మొబైల్ యాప్‌ను సీఎంఎఫ్‌ఆర్‌ఐలోని సీనియర్ సైంటిస్ట్, ఐసీఏఆర్ నేషనల్ ఫెలో అయిన డాక్టర్ ఎల్డో వర్గీస్ అభివృద్ధి చేశారు. సముద్రంలోని చేపల నిల్వలను కచ్చితంగా కొలవడం, సముద్ర పరిశోధన కోసం డేటా సేకరణను మరింత సమర్థవంతంగా చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ యాప్‌ను డెవలప్ చేశారు. గతంలో క్షేత్రస్థాయిలో సర్వేలు నిర్వహించేటప్పుడు ప్రతి చేపను త్రాసులను ఉపయోగించి కొలవాల్సి వచ్చేది. కానీ ఈ కొత్త యాప్‌తో చేపల కొలతలు తీసుకోవడం మరింత ఈజీ కానుంది. యాప్‌ను ఓపెన్ చేసి స్మార్ట్‌ఫోన్ కెమెరాను చేప వైపు పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. వెంటనే చేప కొలతలు తెలిసిపోతాయి. ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించే ఏఆర్ కోర్ సపోర్ట్ ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌లలో ఈ యాప్ పనిచేస్తుంది.

CMFRI Develops Mobile App
చేపల్లో వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించే యాప్ (ETV Bharat)

యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
చేప వైపు ఫోన్ కెమెరాను పెట్టినప్పుడు స్క్రీన్‌పై ఒక ప్రత్యేక కొలత గైడ్‌ కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఉపయోగించి చేప పొడవు, వెడల్పులను కచ్చితంగా కొలవవచ్చు. ఒకే జాతికి చెందిన అనేక చేపల కొలతలను ఒకే నమూనా సేకరణ సమయంలో యాప్‌లో నమోదు చేయవచ్చు. ఈ విధంగా సేకరించిన సమాచారం యాప్ ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా వేరు అయిపోతుంది. భవిష్యత్ శాస్త్రీయ అధ్యయనాల కోసం డిజిటల్‌గా స్టోర్ అవుతుంది. చేపల పరిమాణం, వయసు మధ్య సంబంధాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, వాటి పెరుగుదలను లెక్కించడానికి ఈ సమాచారం శాస్త్రవేత్తలకు ఎంతగానో సాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా రద్దీగా ఉండే ఫిషింగ్ పోర్టులు, ల్యాండింగ్ కేంద్రాల వద్ద చేపలను నేరుగా కొలవడంలో ఎదురయ్యే ఆచరణాత్మక ఇబ్బందులకు ఈ కొత్త యాప్ శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపిస్తుంది.

సంప్రదాయ తూకం పద్ధతుల వల్ల వృథా అయ్యే సమయాన్ని తగ్గించడానికి, అలాగే సేకరించిన డేటా కచ్చితత్వాన్ని నిర్ధరించడానికి ఈ యాప్ సహాయపడుతుందని సెంట్రల్ మెరైన్ ఫిషరీస్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (CMFRI) డైరెక్టర్ డాక్టర్ గ్రీన్‌సన్ జార్జ్ స్పష్టం చేశారు. సముద్ర చేపల పరిరక్షణ, వనరుల నిర్వహణకు అవసరమైన విధాన రూపకల్పన కోసం భవిష్యత్తులో ఈ యాప్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్నారు. వాతావరణ మార్పులతో సహా అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్న సముద్ర మత్స్య రంగంలో చేపల సుస్థిర మనుగడను నిర్ధరించడానికి ఇటువంటి డిజిటల్ వ్యవస్థలు చాలా అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. దేశంలో సముద్ర చేపల పరిశోధన చరిత్రలో ఈ యాప్ ఒక గొప్ప ఆవిష్కరణ నిలిచిపోతుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

చేపల్లో వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించే యాప్
ఇటీవలే చేపలకు వచ్చే వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించి, సకాలంలో చికిత్స అందించడానికి బిహార్‌లోని డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ ఒక ప్రత్యేకమైన యాప్‌ను డెవలప్ చేసింది. ఆ యాప్‌నకు NSPDT అని పేరు పెట్టింది. ఈ యాప్ చేపల పెంపకందారులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ యాప్ ద్వారా చేపలకు సోకే వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించి, సరైన నివారణ చర్యలను చేపట్టవచ్చు. డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ చేపట్టిన ఈ చొరవ నీలి విప్లవానికి నాందిగా నిలిచింది.

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