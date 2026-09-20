వీధిలో నడిచే ఆడపిల్లను వేధించే సాహసం ఎవరైనా చేస్తారా? అలా చేస్తే మరణ శాసనం రాసుకున్నట్లే : యోగి
యూపీలో మహిళల భద్రతపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు- తన హయాంలో మతపరమైన అశాంతి పూర్తిగా తొలగిపోయిందని వ్యాఖ్య
Published : September 20, 2026 at 1:43 PM IST
Yogi Adityanath on Crimes Against Women : ఉత్తర్ప్రదేశ్లో మహిళల భద్రతపై ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యూపీలోని వీధుల్లో నడిచే మహిళను వేధించే సాహసం ఎవరూ చేయరని, అలా చేయడానికి ప్రయత్నించే వ్యక్తి తన మరణ శాసనంపై తానే సంతకం చేసుకున్నట్లు అవుతుందని హెచ్చరించారు. ఆదివారం లఖ్నవూలో జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖలో కొత్తగా చేరిన సిబ్బందికి నియామక పత్రాల అందజేత అధికారిక కార్యక్రమంలో ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల విషయంలో కఠిన విధానంతో నేరస్థుల్లో భయాన్ని కలిగించిందని చెప్పారు. యూపీ పోలీసు వ్యవస్థ దేశవ్యాప్తంగా అధ్యయనం చేయదగిన ఒక పరిపాలనా నమూనాగా మారిందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
"ఈ రోజుల్లో, వీధిలో నడిచే ఒక ఆడపిల్లను వేధించే సాహసం ఎవరైనా చేస్తారా? ఎవరైనా అలా చేస్తే దాని పర్యవసానాలు ఏమిటో వారికి తెలుసు. ఒకవేళ ఆ పర్యవసానాలు ఏమిటో వారికి తెలియకపోతే, వారు తమ మరణ శాసనంపై తామే సంతకం చేసుకుంటున్నారని అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీని గురించి వారికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే యూపీ పట్ల ప్రజల దృక్పథంలో వచ్చిన మార్పునకు, ఈ కొత్త ఇమేజ్ను రూపొందించడానికి యూపీ పోలీసులే స్వయంగా కృషి చేశారు."
---యోగి ఆదిత్యనాథ్, యూపీ ముఖ్యమంత్రి
తన హయాంలో మతపరమైన అశాంతి పూర్తిగా తొలగిపోయిందని సీఎం యోగి వ్యాఖ్యానించారు. ఉత్తరప్రదేశ్లో అల్లర్లు అనేవి గతంలో మాటగా మారిపోయాయని అన్నారు. "యూపీలో అల్లర్లు జరగడం లేదా? అశాంతి లేదా? అని కొందరు అడుగుతుంటారు. లేదు, ఇప్పుడు అల్లర్లు జరగడం లేదు. అల్లర్లు ఎలా ఉండేవో ప్రజలు మర్చిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో అప్పుడప్పుడు కేవలం 'మాక్ డ్రిల్స్' మాత్రమే నిర్వహిస్తుంటాం! అని వారికి చెబుతాను." ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
#WATCH | Lucknow, UP: Chief Minister Yogi Adityanath says, "Today, a ceremony is being held here to distribute appointment letters following the successful completion of the recruitment process for 912 posts within the Uttar Pradesh Police Force... I extend my heartfelt… pic.twitter.com/ASV7SA9Pl8— ANI (@ANI) September 20, 2026
#WATCH | Lucknow, UP: Chief Minister Yogi Adityanath takes a group picture and selfie with 912 candidates selected under the Clerical Cadre Direct Recruitment-2023.— ANI (@ANI) September 20, 2026
Appointment letters were distributed to 912 candidates selected through a fair and transparent process conducted… pic.twitter.com/uD0BS8dgk8
"యూపీలో రోజూ అల్లర్లు చెలరేగేవి. కర్ఫ్యూలు నెలల తరబడి కొనసాగేవి. అలీగఢ్లో, మేరఠ్లో అల్లర్లు జరిగాయి. ముజఫర్నగర్లో ఆరు నెలల పాటు అల్లర్లు నిర్విరామంగా కొనసాగాయి. సామాన్య పౌరులు, వ్యాపారుల సంగతి పక్కన పెట్టండి. ప్రభుత్వ అధికారులు, పోలీసు అధికారులు, చివరకు న్యాయవ్యవస్థకు కూడా మాఫియా ఒక సవాలుగా ఉండేది! ఒకవేళ మాఫియా కాన్వాయ్ వెళుతుంటే ముందు వారిని వెళ్లనిచ్చేందుకు న్యాయాధికారుల వాహనాలను ఆపేసేవారు. ఈ రోజు, ఏ గ్యాంగ్స్టర్ అయినా బహిరంగ జీపులో ఆయుధాలు ప్రదర్శిస్తూ బీభత్సం సృష్టించగలడా? ఈ రోజు, పండుగలకు ముందు అశాంతిని రెచ్చగొట్టడానికి ఎవరైనా ధైర్యం చేస్తారా? ఈ రోజు ఉత్తర ప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రంలో ఎవరైనా వరుస అల్లర్లను ప్రేరేపించగలరా? ఈ మొత్తం పరివర్తనకు యూపీ పోలీసులు కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పరిపాలనా నమూనాల గురించి చర్చ నడిచినప్పుడల్లా, యూపీ పోలీస్ మోడల్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవడం మీరు గమనించే ఉంటారు."
--యోగి ఆదిత్యనాథ్, యూపీ ముఖ్యమంత్రి
ప్రభుత్వ నియామకాల్లో వ్యవస్థాగత అవినీతికి పాల్పడ్డారని గత ప్రభుత్వాలపైనా యూపీ సీఎం యోగి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఒకప్పుడు మొత్తం పోలీసు నియామక వ్యవస్థే అపఖ్యాతి పాలైందని గుర్తుచేశారు. పరిపాలనా యంత్రాంగంపై ప్రజలకు నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడానికి పారదర్శకమైన, ప్రతిభ ఆధారిత నియామక ప్రక్రియ అత్యవసరమని సీఎం యోగి స్పష్టం చేశారు. "గతంలో పరీక్షల విశ్వసనీయతపై నిరంతరం ప్రశ్నలు తలెత్తేవి. ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ ఘటనలు విపరీతంగా ఉండేవి. అంతేకాకుండా పరీక్ష ఒకరు రాస్తే నియామక పత్రం మరొకరు తీసుకునే దుస్థితిలో యూపీ పోలీస్ వ్యవస్థ ఉండేది! అసలు దరఖాస్తు చేసుకోని వారికి కూడా ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇచ్చేవారు. కానీ నిజమైన, అర్హులైన అభ్యర్థులకు మాత్రం నిరాశే మిగిలేది. దీనిపై సుదీర్ఘ విచారణలు జరిగినప్పటికీ, ఫలితం మాత్రం శూన్యం." అని యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు.
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