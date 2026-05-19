విజయ్ ట్వీట్తో తమిళనాట రాజకీయ ప్రకంపనలు- ముల్లివైక్కల్, ఎల్టీటీఈ ప్రభాకరన్ ఒక్కటేనా? నయా ద్రవిడ వాదాన్ని నిర్మిస్తున్నారా?
మే 18న విజయ్ చేసిన ట్వీట్పై రగడ- 'ముల్లివైక్కల్'ను మనసులో ఉంచుకుంటామన్న సీఎం- రాజీవ్ గాంధీని చంపిన ఉగ్ర సంస్థ నేతను కీర్తించారన్న బీజేపీ- ఇలా మాట్లాడుతున్నా, విజయ్కు కాంగ్రెస్ ఎలా మద్దతిస్తుందన్న డీఎంకే
Published : May 19, 2026 at 7:56 PM IST
Vijay Mullivaikkal Controversy : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, తమిళగ వెట్రి కళగం(టీవీకే) అధినేత విజయ్ మే 18న చేసిన ఒక ట్వీట్ రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. 'ముల్లివైక్కల్' సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ రోజున ఆయనొక ఎమోషనల్ సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ''ముల్లివైక్కల్ జ్ఞాపకాలను మేం మా మనసుల్లోనే నిలుపుకుంటాం. సముద్రాలు దాటి జీవిస్తున్న మా తమిళ సోదరుల హక్కుల కోసం మేం ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటాం'' అని ట్వీట్లో విజయ్ రాసుకొచ్చారు. ఇంతకీ ఏమిటీ ముల్లివైక్కల్ సంస్మరణ దినోత్సవం? దీన్ని తలచుకొని విజయ్ ఎందుకు ఎమోషనల్ అయ్యారు? ఆయన ట్వీట్ ఎందుకు వివాదాస్పదమైంది? తమిళనాడు సీఎం నయా ద్రవిడ వాదం దిశగా ముందుకు సాగుతున్నారా? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఏమిటీ 'ముల్లివైక్కల్'?
ముల్లివైక్కల్ సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా మే 18న సాయంత్రం 6 గంటలకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ చేసిన ట్వీట్ వైరల్గా మారింది. ఏకంగా దానికి 10 లక్షలకుపైగా వ్యూస్ రాగా, మరో 10వేల మందికిపైగా రీట్వీట్ చేశారు. ఇదిలా ఉంటే, ప్రతి సంవత్సరం మే 18న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమిళులు ముల్లివైక్కల్ సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకొంటారు. ఎందుకంటే శ్రీలంక సైన్యానికి, లిబరేషన్ టైగర్స్ ఆఫ్ తమిళ్ ఈలం (ఎల్టీటీఈ)కి మధ్య జరిగిన సుదీర్ఘ అంతర్యుద్ధం శ్రీలంకలోని ముల్లివైక్కల్ అనే తీరప్రాంత గ్రామంలో 2009 మే 18న ముగిసింది. మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ప్రభాకరన్ మే 18, 2009న ముల్లివైకల్ తీరంలో శ్రీలంక సైన్యం చేతిలో మరణించారు. ఆయన మరణంతో ఎటీటీఈ శకం ముగిసింది. ముల్లివైక్కల్లో జరిగిన ఘర్షణలో దాదాపు 40,000 మందికిపైగా శ్రీలంక తమిళ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనను ప్రపంచవ్యాప్త తమిళులు ఒక పెద్ద మారణహోమంగా భావిస్తారు. చనిపోయిన తమ తోటి తమిళులకు నివాళులు అర్పించడానికి మే 18ని ముల్లివైక్కల్ సంస్మరణ దినోత్సవంగా వారు పాటిస్తున్నారు. అయితే అదే తేదీన ప్రభాకరన్ వర్ధంతి కూడా కావడమే రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు కారణమైంది.
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுகளை இதயத்தில் ஏந்துவோம்! கடல் கடந்து வாழும் நம் தமிழ்ச் சொந்தங்களின் உரிமைகளுக்காக எப்போதும் துணை நிற்போம்!— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) May 18, 2026
ఎల్టీటీఈ వివాదాస్పద చరిత్ర
శ్రీలంకలో వేలుపిళ్లై ప్రభాకరన్ 1976లో ఏర్పాటుచేసిన వేర్పాటువాద మిలిటెంట్ సంస్థే ఎల్టీటీఈ. శ్రీలంక ఉత్తర, తూర్పు ప్రావిన్స్లోని తమిళుల కోసం స్వతంత్ర దేశాన్ని సాధించేందుకు ఈ సంస్థను స్థాపించారు. శ్రీలంక సింహళీయులు ఆధిపత్యం కలిగిన ప్రభుత్వం చేతిలో శ్రీలంక తమిళులు వివక్ష, హింసను ఎదుర్కొంటున్నారని ఎల్టీటీఈ అప్పట్లో ఆరోపించేది. కానీ ఈ సంస్థకు భారతదేశంలో వివాదాస్పద చరిత్ర ఉంది. 1991 మే 21న మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ హత్య తర్వాత, ఎల్టీటీఈని ఉగ్రవాద సంస్థగా ప్రకటిస్తూ భారత్ మొదటిసారిగా నిషేధం విధించింది. ఇప్పటికీ ఈ నిషేధం కొనసాగుతోంది. వేలుపిళ్లై ప్రభాకరన్ ఆదేశాలతో శ్రీలంకకు చెందిన శివరాసన్, థను (ఆత్మాహుతి బాంబర్), శుభ (బ్యాకప్ బాంబర్), మురుగన్ (అలియాస్ దాస్), శాంతన్లు కలిసి కుట్రపన్ని రాజీవ్ గాంధీని హత్య చేశారు. తమిళనాడుకు చెందిన నళిని, ఏజీ పెరరివాలన్ (అరివు), హరిబాబు వీరికి సహాయ సహకారాలు అందించారు. అమెరికా, యూకే సహా మొత్తం 32 దేశాల్లో ఎల్టీటీఈపై బ్యాన్ ఉంది.
విజయ్ ట్వీట్ vs పార్టీల రియాక్షన్
బీజేపీ : విజయ్ ట్వీట్పై మే 19న బీజేపీ జాతీయ ఐటీ సెల్ కన్వీనర్ అమిత్ మాలవీయ తీవ్రంగా స్పందించారు. 1991లో నాటి దేశ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీని చంపిన ఒక ఉగ్రవాద సంస్థ నాయకుడిని విజయ్ పరోక్షంగా కీర్తించడం ఏమిటని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ప్రశ్నించారు. అధికారం కోసమే టీవీకే కూటమిలో భాగమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ విషయంలో మౌనంగా ఉంటోందన్నారు. రాహుల్ గాంధీకి ఇందులో ఎలాంటి అభ్యంతరం లేనట్టుందని అమిత్ మాలవీయ వ్యాఖ్యానించారు.
Tamil Nadu’s new Chief Minister has paid homage to LTTE chief Velupillai Prabhakaran, whose outfit assassinated former Prime Minister Rajiv Gandhi.— Amit Malviya (@amitmalviya) May 19, 2026
Of course, Rahul Gandhi would have no problem with it, as long as the Congress gets a slice of power. After all, the DMK too was an…
డీఎంకే : విజయ్ ట్వీట్పై మే 19న ప్రతిపక్ష డీఎంకే స్పందించింది. రాజీవ్ గాంధీని దారుణంగా పొట్టనబెట్టుకున్న ఎల్టీటీఈ త్యాగాల సెంటిమెంట్ను విజయ్ నెత్తిన పెట్టుకుంటుంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన ప్రభుత్వానికి ఎలా మద్దతు ఇస్తుందని డీఎంకే అధికార ప్రతినిధులు, సోషల్ మీడియా విభాగం ప్రశ్నించింది. కేవలం తమిళ జాతీయవాద ఓట్లను ఆకర్షించడానికే విజయ్ ఇలాంటి భావోద్వేగ అంశాలను వాడుకుంటున్నారని డీఎంకే విమర్శించింది.
అన్నా డీఎంకే : విజయ్ ట్వీట్పై మే 19న ప్రతిపక్ష అన్నా డీఎంకే స్పందించింది. గతంలో తమ అధినేత్రి జయలలిత ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా శ్రీలంకలో జరిగింది తమిళుల మారణహోమమేనని అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేసింది. ఇప్పుడు ఆ అంశంపై ట్వీట్ ద్వారా జయలలిత రాజకీయ వారసత్వాన్ని సొంతం చేసుకునే ప్రయత్నంలో విజయ్ ఉన్నారని అన్నా డీఎంకే విమర్శించింది. ఈ సున్నితమైన అంశాన్ని వాడుకొని బీజేపీ జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయం చేస్తోందని, అదే సమయంలో డీఎంకే తన పాత వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి విజయ్ను, కాంగ్రెస్ను టార్గెట్ చేస్తోందని మండిపడింది.
ట్వీటుపై టీవీకే వాదన ఇదీ
''ముల్లివైక్కల్ అనే పదం కేవలం ఎల్టీటీఈ అధినేత ప్రభాకరన్ మరణానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. 2009 నాటి అంతర్యుద్ధంలో అక్కడ దారుణంగా హత్యకు గురైన వేలాది మంది అమాయక శ్రీలంక తమిళ పౌరుల మారణహోమానికి ఆ పదం(ముల్లివైక్కల్) చిహ్నం. అమాయక ప్రజల ప్రాణనష్టాన్ని గుర్తుచేసుకోవడం ఏ బాధ్యతాయుతమైన నాయకుడికైనా కనీస ధర్మం. దీనిపై బీజేపీ ఆరోపణలు సరికావు. సీఎం విజయ్ కేవలం ముల్లివైక్కల్ ప్రాంతంలో చనిపోయిన వేలాది మంది అమాయక తమిళ పౌరుల మారణహోమాన్ని మాత్రమే మే 18న చేసిన ట్వీట్లో గుర్తుచేసుకున్నారు. సముద్రాలు దాటి ఉన్న తమిళుల హక్కుల గురించే విజయ్ మాట్లాడారు. ఎల్టీటీఈ ప్రభాకరన్ మరణాన్ని ఆయన ప్రస్తావించనే లేదు'' అని పేర్కొంటూ మే 19న సీఎం విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీ వర్గాలు వివరణను విడుదల చేశాయి.
ద్రవిడ వాదం + తమిళ జాతీయవాదం
ద్రవిడ వాదం, తమిళ జాతీయవాదం రెండూ తనకు రెండు కళ్లలాంటివి అంటూ ఈసారి తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అధినేత విజయ్ ప్రచారం చేశారు. ఈ ఫార్ములా ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్లడంతో ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే బంపర్ విక్టరీని సాధించగలిగింది. డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేలు ద్రవిడ వాద పార్టీలు. కానీ టీవీకే ఇందుకు అదనంగా తమిళ జాతీయవాదాన్ని కూడా భుజాలపైకి ఎత్తుకుంది. దీన్ని తమిళ ప్రజల్లోకి మరింతగా తీసుకెళ్లే క్రమంలోనే మే 18న ముల్లివైక్కల్ సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం విజయ్ ట్వీట్ చేసి ఉండొచ్చని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. తమిళ జాతీయవాదం అనేది తమిళ భాష, తమిళ సంస్కృతి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమిళుల హక్కుల చుట్టూ తిరుగుతుందని వారు తెలిపారు. అందుకే శ్రీలంకలో అమాయక తమిళులపై జరిగిన మారణహోమాన్ని టీవీకే అధినేత, సీఎం విజయ్ గుర్తు చేసుకొని ఉండొచ్చన్నారు.
విజయ్ ట్వీట్ వెనుక 'నయా ద్రవిడ వాదం'?
ద్రవిడ వాదంలో సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, సంక్షేమ పథకాలు ఉంటాయి. తమిళ జాతీయవాదంలో తమిళ సంస్కృతి, భాషా అస్తిత్వం, నాగరికత పట్ల భావోద్వేగ గర్వం ఉంటాయి. ఈ రెండింటిని కలుపుకొని నయా ద్రవిడ వాదానికి జీవంపోసే దిశగా ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందని రాజకీయ పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు. సెంతమిలన్ సీమాన్కు చెందిన నామ్ తమిళర్ కట్చి (ఎన్టీకే) పార్టీ కూడా తమిళ జాతీయవాదంతోనే ముందుకు సాగుతోంది. అయితే ఆ పార్టీ తమిళ జాతీయవాదానికి, టీవీకే తమిళ జాతీయవాదానికి చాలా తేడా ఉంది. ఎన్టీకే తమిళ జాతీయవాదం సంకుచిత ధోరణితో కూడినది. తమిళనాడును కేవలం స్వచ్ఛమైన తమిళులే పాలించాలని సీమాన్ వాదిస్తున్నారు. కానీ టీవీకే అధినేత విజయ్, తమిళ గుర్తింపును సమర్థిస్తూనే, భారతదేశ సమాఖ్య వ్యవస్థ, రాజ్యాంగ పరిధిలోనే ఉంటూ ప్రాంతీయ స్వయంప్రతిపత్తిని కాపాడుకోవాలనే మధ్యేమార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. అందుకే దీన్ని రాజకీయ పరిశీలకులు 'నయా ద్రవిడ వాదం'గా అభివర్ణిస్తున్నారు.
