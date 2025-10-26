'రైతుల సమస్యలు గాలికి వదిలి- సినిమా క్రిటిక్గా మారిన స్టాలిన్'- పళనిస్వామి ఘాటు విమర్శలు
తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్పై ప్రతిపక్ష నేత పళనిస్వామి మండిపాటు- రైతులను పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణ
Published : October 26, 2025 at 7:54 PM IST
Palaniswami Comments On CM Stalin: వర్షాల వల్ల రైతులు ఇబ్బందులు పడుతుంటే, ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ సినీ విమర్శకుడిగా మారారని ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రతిపక్ష నాయకుడు కె. పళనిస్వామి విమర్శించారు. వర్షాల వల్ల సంభవించిన వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో 31 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల ఓ సినిమా చూసి సీఎం రివ్యూ ఇవ్వడంపై ఆయన మండిపడ్డారు.
రైతులను కలవడానికి సీఎంకి తీరిక దొరకడం లేదా?
ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు వరి ధాన్యాలు మొలకెత్తాయని, వాటిని రైతులు ఫొటీతీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని పళనిస్వామి పేర్కొన్నారు. ఆ క్షణంలో వాటి చూసి తన గుండె తరుక్కుపోయిందని తెలిపారు. రైతులను ఆదుకోవాల్సిన సీఎం, సినీ రంగం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని మండిపడ్డారు. అదే విధంగా స్టాలిన్ ఇటీవల 'బైసన్' చూసి ఆ చిత్ర దర్శకుడిని, టీమ్ను అభినందించారని పేర్కొన్నారు. 'జై భీమ్, కూలీ, బైసన్' వంటి సినిమాలు చూడటానికి సీఎంకు తీరిక ఉందని, రైతులను పట్టించుకోవడానికి మాత్రం సమయం లేదని విమర్శించారు. గతంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తమ నిరసనలు తెలుపుతున్నప్పుడు స్టాలిన్- రజినీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమా చూశారని, అలాగే ఇప్పడు వర్షాలు కురిసి రైతులు గొగ్గోలు పెడుతుంటే ఆయన బైసన్ సినిమా చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. స్టాలిన్ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అయ్యారో మర్చిపోయారని విమర్శించారు.
పళనిస్వామి వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డ సీఎం స్టాలిన్!
మరోవైపు అన్నాడీఎంకే చీఫ్, ప్రతిపక్ష నేత ఎడప్పాడి కెె పళనిస్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీఎం స్టాలిన్ మండిపడ్డారు. ఈశాన్య రుతుపవనాల కారణంగా రాష్ట్రంలో విపత్కర పరిస్థితులు నెలకొన్న ప్రస్తుత తరుణంలోనూ ఆయన రాజకీయ ప్రయోజనాలను పొందేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రజలకు అండగా నిలిచే ప్రయత్నాలేమీ చేయడం లేదని విమర్శించారు. ధాన్యం సేకరణ విషయంలో ఆయన చేసిన ఆరోపణలన్నీ అబద్ధాలేనని ఖండించారు. అటువంటి వాటిని పట్టించుకోకుండా ప్రజాసంక్షేమం కోసం పనిచేస్తూనే ఉంటామన్నారు.
ఎస్ఐఆర్తో లబ్ధి పొందాలని బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే భావిస్తున్నాయి!
మరోవైపు తమిళనాడులో వచ్చే వారం నుంచి ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్)చేపట్టనున్నట్టు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష బీజేపీ, అన్నాడీఎంకేపై సీఎం స్టాలిన్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఎస్ఐఆర్ ద్వారా తమిళనాడులో ఓట్ల చోరీకి పాల్పడి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవాలని బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే భావిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. బిహార్లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ వల్ల 65 లక్షల మంది తమ ఓటు హక్కును కోల్పోయారని, అది వివాదాస్పదమైందని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు. బిహార్ తరహాలోనే తమిళనాడులోనూ ఎస్ఐఆర్ ద్వారా లబ్ధి పొందాలని బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే భావిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. అయితే తమిళనాడులో ఆ లెక్కలు పనిచేయవని పేర్కొన్నారు. శ్రామికులు, ఎస్సీలు, మైనారిటీలు, మహిళల ఓట్లను తొలగించడం ద్వారా రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవొచ్చని బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే భావిస్తున్నాయని అన్నారు. ఎన్నికల క్షేత్రంలో ప్రజలను ఎదుర్కొనే శక్తి లేనివారు, వారి ఓటు హక్కులను లాక్కొని విజయం సాధిస్తామని భావించేవారు తమిళనాడు విషయానికొస్తే మాత్రం బోల్తాపడతారని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు. అయితే స్టాలిన్ ఆరోపణలను అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి, తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత పళనిస్వామి తోసిపుచ్చారు.
