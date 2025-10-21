ETV Bharat / bharat

బెంగళూరు రోడ్లపై ఉన్న గుంతలన్నింటినీ వారం రోజుల్లో పూడ్చేయాలి: సీఎం సిద్ధరామయ్య అదేశాలు

బెంగళూరులో రోడ్లపై గుంతలను వారం రోజుల్లోగా పూడ్చాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన సీఎం సిద్ధరామయ్య

Siddaramaiah Orders About Potholes
Siddaramaiah Orders About Potholes (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Siddaramaiah Orders About Potholes : బెంగళూరులో రోడ్ల దుస్థితిపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నగరంలో ఉన్న రోడ్లపై ఉన్న గుంతలన్నింటినీ వారం రోజుల్లోగా పూడ్చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గాంధీనగర్‌ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పలు రోడ్ల అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించిన సిద్ధరామయ్య ఈ ఏడాది వర్షాలు ఎక్కువగా పడటంతో రహదారుల మరమ్మతుల పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. గుంతల సమస్యను నివారించేందుకు నగరంలో వివిధ చోట్ల వైట్ టాపింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయని దీని వల్ల 25 నుంచి 30 ఏళ్ల వరకు రోడ్లకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని అన్నారు.

కొంతకాలంగా బెంగళూరు రహదారుల దుస్థితి, ట్రాఫిక్‌ సమస్యలపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బయోకాన్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ కిరణ్‌ మజుందార్‌ షా, ఇన్ఫోసిస్‌ మాజీ సీఎఫ్‌వో మోహన్‌దాస్‌ వంటి ప్రముఖులు కూడా ఈ సమస్యలను లేవనెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి కోసం ఎమ్మెల్యేలకు రూ.8 వేల కోట్ల నిధులను విడుదల చేసినట్లు సిద్ధరామయ్య తెలిపారు. ఇప్పటికే బెంగళూరులోని ఐదు కార్పొరేషన్ల పరిధుల్లో గుంతల రోడ్ల మరమ్మత్తు పనులను పూర్తిచేయడానికి అక్టోబర్ 31ని చివరి తేదీగా నిర్ణయిస్తూ సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

తన మేనల్లుడి వివాహానికి ఆహ్వానించిన కిరణ్‌ మజుందార్‌ షా!
ఇదిలా ఉండగా బెంగళూరులోని రోడ్ల దుస్థితిపై వివాదం కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌ను బయోకాన్‌ లిమిటెడ్‌ వ్యవస్థాపకురాలు కిరణ్‌ మజుందార్‌ షా విడివిడిగా కలిశారు. దీపావళి సందర్భంగా తొలుత సీఎం అధికారిక నివాసంలో సిద్ధరామయ్యను కలిసిన మజుందార్‌, పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఈ మేరకు సీఎం కార్యాలయం ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించింది. అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం ఇంటికి వెళ్లిన మజుందార్‌ డేకేతో భేటీ అయ్యారు. తన మేనల్లుడి వివాహానికి డేకేను ఆహ్వానించారు కిరణ్​ మజుందార్​.

అయితే భేటీ అనంతరం కిరణ్​ మజుందార్​ షా మీడియాతో మాట్లాడకుండానే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. కొద్ది సమయానికి వారి సమావేశం గురించి డీకే తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. బెంగళూరు పురోగతి, సృజనాత్మక, కర్ణాటక అభివృద్ధి మార్గాలపై మజుందార్‌తో చర్చించినట్లు సమావేశం తర్వాత శివకుమార్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా తెలిపారు. ఇటీవల బయోకాన్‌ పార్క్‌కు వచ్చిన ఓ విదేశీ విజటర్‌ బెంగళూరులోని రోడ్లు, చెత్తపై చేసిన వ్యాఖ్యలతో తాను ఇబ్బందిపడినట్లు మజుందార్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొనడంతో వివాదం చెలరేగింది. మజుందార్‌ రోడ్లను అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చని శివకుమార్‌ వ్యంగ్యంగా బదులిచ్చారు. వ్యక్తిగత అజెండాతోనే ఆమె ఈ విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో ఆమెకు పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు మద్దతుగా నిలిచారు. సమస్యకు పరిష్కారం వెతకడం మానేసి రాజకీయాలు చేస్తున్నారంటూ హర్ష్​ గొయెంకా అసహనం వ్యక్తంచేశారు. బెంగళూరు కోసం గళమెత్తే వారిపై దాడులు చేసే ట్రెండ్‌ సరికాదని, దాన్ని మానుకోవాలని ఇన్ఫోసిస్‌ మాజీ సీఎఫ్‌ఓ మోహన్‌దాస్‌ పాయ్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

సిద్దరామయ్య సంచలన ప్రకటన- కర్ణాటకలో మళ్లీ 'కులగణన'

బెంగళూరు తొక్కిసలాటపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు- వారికి అరెస్టు నుంచి రక్షణ

TAGGED:

ALL POTHOLES MUST BE FILLED
KARNATAKA POTHOLES
POTHOLES CM ORDERS
POTHOLES NEWS
SIDDARAMAIAH ORDERS ABOUT POTHOLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.