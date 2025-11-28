శివకుమార్ను బ్రేక్ ఫాస్ట్కు పిలిచా- నాయకత్వ మార్పుపై చర్చిస్తాం: సిద్ధరామయ్య
హైకమాండ్ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటా- అందుకే శివకుమార్తో చర్చ- సిద్ధరామయ్య వెల్లడి
Published : November 28, 2025 at 9:04 PM IST
Siddaramaiah Vs DK Sivakumar : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి మార్పు అంశం మరింత రసపట్టులోకి వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య నవంబర్ 29న, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ను అల్పాహారం కోసం రావాలని ఆహ్వానించారు. ఈ విషయాన్ని నేరుగా సిద్ధరామయ్యే శుక్రవారం వెల్లడించారు.
"పార్టీ హైకమాండ్ నన్ను, డీకే శివకుమార్ను పిలిచి సమావేశం కావాలని కోరింది. అందుకే శనివారం అల్పాహారానికి రావాలని ఆయనను ఆహ్వానించాను. ఆయన వచ్చినప్పుడు సీఎం మార్పు అంశంపై చర్చిస్తాం. అయితే నా వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. పార్టీ హైకమాండ్ ఏమి చెబితే అది నేను, శివకుమార్ ఇద్దరమూ వింటాము. హైకమాండ్ పిలిస్తే దిల్లీ కూడా వెళ్తాను."
- సిద్ధరామయ్య, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి
సోనియా అధికార త్యాగం
వాస్తవానికి ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ మధ్య పరోక్ష మాటల యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శివకుమార్ "సోనియా గాంధీ అధికారాన్ని త్యాగం చేశారు" అని వ్యాఖ్యానించారు. 2004లో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ సర్కార్ విజయం సాధించినప్పటికీ సోనియా గాందీ ప్రధాని అయ్యే అవకాశాన్ని వదులుకున్నారని డీకే వ్యాఖ్యానించారు. ఆ గొప్ప అవకాశాన్ని ఆర్థికవేత్త డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్కు ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు.
సీఎం పీఠం ఎవరి దక్కేను?
2023లో కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ సమయంలో రెండున్న సంవత్సరాలు సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని, ఆ తరువాత రెండున్నర సంవత్సరాలు డీకే శివకుమార్ సీఎంగా పనిచేయాలని ఓ ఒప్పందానికి వచ్చారు. దీనితో సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రి కాగా, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చీఫ్గా శివకుమార్ పనిచేశారు. కాగా ఈ నవంబర్ 20తో మొదటి రెండున్నర ఏళ్ల పాలనా కాలం పూర్తయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలోని సీఎం మార్పు అంశం తెరమీదకు వచ్చింది. అయితే సీఎం పీఠాన్ని వదలడానికి సిద్ధరామయ్య సిద్ధంగా లేనట్లు కనిపిస్తోంది. అందుకే ఆయన నాయకత్వ మార్పును హైకమాండ్ నిర్ణయిస్తుందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు డీకే శివకుమార్కు సీఎం పగ్గాలు అప్పగించాలని ఆయన వర్గం డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ తరుణంలో శివకుమార్ చేసిన తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
అంతకుముందు తమ మధ్య ఐక్యత ఉందని అర్థం వచ్చేలా సిద్ధరామయ్య ఎక్స్ వేదికగా ఇద్దరూ కలిసి ఉన్న ఫొటోను పోస్ట్ చేశారు. కానీ తరువాత గురువారం ఇరువురి మధ్య మాటల యుద్దం జరిగింది. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని డీకే శివకుమార్ పరోక్షంగా పోస్ట్ చేయగా, ప్రజలు పూర్తి 5 ఏళ్లు పాలించేందుకు తీర్పు ఇచ్చారని సిద్ధరామయ్య పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.
కాగా, డీకే శివకుమార్ మంగళవారం అర్ధరాత్రి పీడబ్ల్యూడీ మంత్రి సతీష్ జార్కిహోళితో సమావేశం అయినట్లు సమాచారం. రహస్య ప్రాంతంలో వీరి భేటీ జరిగినట్లు మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి. ఇరువురి మధ్య ఉన్న విభేదాలను పరిష్కరించుకునే ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే ఇది జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నాయకత్వ మార్పుపై ఊహాగానాలు వెలువడుతున్న వేళ, వీరిద్దరి రహస్య సమావేశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
హైకమాండ్ నిర్ణయిస్తుంది: ఖర్గే
కర్ణాటకలో 'ముఖ్యమంత్రి మార్పు' అంశంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే బుధవారం క్లారిటీ ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్య ఉన్న టగ్-ఆఫ్-వార్ త్వరలోనే పరిష్కారమవుతుందని చెప్పారు. 'సోనియా, రాహుల్ గాంధీ, తాను కలిసి ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం' అని మల్లికార్జున ఖర్గే స్పష్టం చేశారు.