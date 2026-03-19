కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- నామినేషన్ దాఖలు చేసిన సీఎం పినరయి విజయన్

ధర్మదం నియోజకవర్గం నుంచి నామినేషన్ దాఖలు చేసిన సీఎం విజయన్- ఏడోసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ

Kerala CM Vijayan Nomination
Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan (ANI)
Published : March 19, 2026 at 1:39 PM IST

Kerala CM Vijayan Nomination : కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 9న జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గురువారం కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌ నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేశారు. కన్నూరు జిల్లాలోని ధర్మదం నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. విజయన్ గురువారం తలస్సేరి సబ్​ రిజిస్ట్రార్​ కార్యాలయంలో తన నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించారు. కన్నూర్ రిజిస్ట్రార్ ఏబీ సత్యన్ ఈ పత్రాలను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీఎం కీలక నేతలు కూడా హాజరయ్యారు.

ఏడోసారి అసెంబ్లీ పోటీ-గాంధీ భవన్ మహిళల సహాయం
విజయన్ తన రాజకీయ జీవితంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం ఇది ఏడోసారి. గతంలో కుతుపరంబ నుంచి మూడు సార్లు, పయ్యన్నూర్ నుంచి ఒకసారి పోటీ చేశారు. 2016 నుంచి ధర్మదం నుంచి వరుసగా పోటీ చేస్తూ విజయాలు సాధించారు. ఇక పతనపురం గాంధీ భవన్​లో నివసిస్తున్న వృద్ధ మహిళలు సీఎం నామినేషన్ డిపాజిట్ కోసం విరాళం ఇవ్వడం విశేషం. ఇటీవల ధర్మదంలో ఎల్​డీ ఎఫ్ సమావేశంలో వారు ఈ మొత్తాన్ని విజయన్‌కు అందజేశారు.

త్రిముఖ పోరు
ఈ ఎన్నికల్లో ధర్మదంలో త్రిముఖ పోరు నెలకొంది. విజయన్​కు పోటీగా కాంగ్రెస్​ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ డెమొక్రటిక్ ఫ్రంట్ (యూడీఎఫ్) తరఫున వీపీ అబ్దుల్ రషీద్​ బరిలో ఉన్నారు. బీజేపీ అభ్యర్థిగా కే రంజిత్ పోటీ చేస్తున్నారు.

ప్రచారంలో విజయన్ జోష్
80 ఏళ్ల విజయన్ ఇప్పటికే రోడ్‌షోతో ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించారు. భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు తరలివచ్చారు. ఎల్​డీఎఫ్ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పనులను కొనసాగించేందుకు మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రజలను కోరారు. రాష్ట్రం శాంతి, పెట్టుబడులకు అనుకూల వాతావరణంగా మారిందని పేర్కొన్న ఆయన, ప్రతిపక్షాలు అసత్య ప్రచారాలతో ప్రభుత్వాన్ని దూషిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. సంగ్ పరివార్ అజెండాకు వ్యతిరేకంగా నిలిచిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఇదేనని కూడా పేర్కొన్నారు.

బీజేపీ రెండో విడత జాబితా విడుదల
మరోవైపు భారతీయ జనతా పార్టీ రెండో విడత అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల చేసింది. మొదటి జాబితాలో 47 మంది అభ్యర్థులు ఉండగా, ఈసారి 39 మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించారు. తాజా జాబితాలో ఆరుగురు మహిళలకు చోటు కల్పించారు. ఇప్పటివరకు ప్రకటించిన 86 అభ్యర్థుల్లో మహిళల సంఖ్య 13గా ఉంది.

ఒకే దశలో ఎన్నికలు
కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏప్రిల్ 9న ఒకే దశలో జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. 140 స్థానాలు ఉన్న అసెంబ్లీ పదవీకాలం మే 23తో ముగియనుంది. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. గత దశాబ్దాలుగా సీపీఎం నేతృత్వంలోని ఎల్​డీఎఫ్ కూటమికి, కాంగ్రెస్‌ నాయకత్వంలోని యూడీఎఫ్ కూటమికి మధ్యే ప్రధానంగా పోరు నెలకొని ఉంది. అయితే ఈసారి బీజేపీ కూడా రేసులోకి రావడంతో త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. కార్పొరేషన్ విజయంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలవాలని ప్లాన్ చేస్తుంది. మరోవైపు ఎల్​డీఎఫ్ హ్యాట్రిక్ కోసం వ్యూహాలను రచిస్తోంది. పదేళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించి ఈసారి ఎలాగైనా అధికారంలోకి రావాలని యూడీఎఫ్ చావోరేవో తేల్చుకోవడానికి సిద్ధమైంది.

ఇక 2021 జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎల్​డీఎఫ్ 62 చోట్ల విజయం సాధించి సీపీఎం అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. 21 స్థానాల్ని గెలిచిన యూడీఎఫ్ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నిలిచింది. 17 స్థానాల్లో సీపీఐ, 15 చోట్ల ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ విజయం సాధించాయి. ఎన్‌డీయే కూటమి ఒక్క స్థానాన్ని కూడా దక్కించుకోకపోయింది. 2016 ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఏకైక స్థానాన్ని నెమమ్ కూడా బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో కోల్పోయింది.

