బిహార్ అసెంబ్లీ పోలింగ్: ఓటేసిన సీఎం నీతీశ్, తేజస్వీ యాదవ్, ప్రముఖ నేతలు
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- ముమ్మరంగా సాగుతున్న తొలి విడత పోలింగ్- ఓటు వేసిన జేడీయూ అధినేత, సీఎం నీతీశ్ కుమార్, విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్
Published : November 6, 2025 at 11:32 AM IST
Top Politicians Casted Vote In Bihar : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్లో జేడీయూ అధినేత, సీఎం నీతీశ్ కుమార్, విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి, ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వీ యాదవ్ సహా పలు పార్టీలకు చెందిన ప్రముఖ నేతలు ఓట్లు వేశారు. తన సొంత జిల్లా బఖ్తియార్పుర్లోని మంజు సిన్హా ప్రాజెక్ట్ గర్ల్స్ హైస్కూల్లో ఉదయం 10:05 గంటలకు ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ ఓటు వేశారు. అనంతరం తన పూర్వీకుల ఇంటికి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. అక్కడి నుంచి పట్నాకు తిరిగి వెళ్లారు. ఓటు వేయడం అనేది హక్కు మాత్రమే కాదు, అది ప్రజాస్వామ్యంలోని పౌరుడి బాధ్యత కూడా అని పేర్కొంటూ సీఎం నీతీశ్ ట్వీట్ చేశారు.
14న కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది : తేజస్వీ
పట్నా వెటర్నరీ కళాశాలలోని పోలింగ్ బూత్లో విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్, ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, లాలూ సతీమణి రబ్రీ దేవి, రోహిణి ఆచార్య, మీసా భారతి, తేజస్వి యాదవ్ సతీమణి రాజశ్రీ ఓట్లు వేశారు. ఈ సందర్భంగా తేజస్వి యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఈనెల 14న మహా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందన్నారు. లాలూ ప్రసాద్ కుమార్తె రోహిణి ఆచార్య తన తండ్రి పక్కనే నిలబడి, ఆయన నీడలా వ్యవహరించారు. ఓటింగ్ తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడకుండానే లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ వెళ్లిపోయారు. విపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వి యాదవ్ భార్య రాజశ్రీ యాదవ్ తొలిసారిగా బిహార్లో ఓటు వేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మీడియాతో ఏమీ మాట్లాడలేదు.
ఇద్దరు కొడుకులకు నా ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయ్: రబ్రీ దేవి
"ఇద్దరు కుమారుల(తేజస్వీ, తేజ్ ప్రతాప్)కు నా ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయి. తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ సొంతంగా పోటీ చేస్తున్నాడు. నేను వాళ్లిద్దరి అమ్మను. ఇద్దరికీ మంచే జరగాలని కోరుకుంటాను. నా కొడుకులు ఇద్దరు కూడా విజయం సాధించాలి. మహిళలు సహా ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చి ఓటు వేయాలని నేను కోరుతున్నాను. ఓటుహక్కును అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ సారి మార్పు వస్తుంది. ప్రజలు మార్పు తెస్తారు" అని లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సతీమణి రబ్రీ దేవి అన్నారు.
తల్లిదండ్రుల దీవెనలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది : తేజ్ ప్రతాప్
తల్లి రబ్రీ దేవి వ్యాఖ్యలపై జనశక్తి జనతాదళ్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ స్పందించారు. తనకు తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదాలు సదా ఉంటాయన్నారు. తల్లిదండ్రుల దీవెనలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుందన్నారు. ప్రజల దీవెనలకు సైతం ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. బిహార్ ప్రజలంతా తప్పకుండా ఓట్లు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రతీ ఓటూ ముఖ్యమైందే అని తెలిపారు.
ఇది సీఎం నీతీశ్కు చివరి ఎన్నిక : ముకేశ్ సహానీ, విపక్ష డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థి
"ఇది సీఎం నీతీశ్కు చివరి ఎన్నిక. అందుకే ఆయన ఇష్టం వచ్చినన్ని హామీలను ఇచ్చుకోవచ్చు. కానీ మా విపక్ష కూటమికి ఒక విజన్ ఉంది. మేం ప్రజలకు సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. అందుకే మేం చాలా బాధ్యతాయుతంగా హామీలు ఇచ్చాం" అని విపక్ష మహా కూటమి డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థి, వీఐపీ పార్టీ అధినేత ముకేశ్ సహానీ తెలిపారు. ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి గౌర బౌరంలో ఓటు వేశారు.
బుర్ఖా ధరించిన మహిళలను చెక్ చేయడం తప్పేమీ కాదు: కేంద్రమంత్రి గిరిరాజ్
"పోలింగ్ బూత్లలో బుర్ఖా ధరించిన మహిళలను చెక్ చేయడం తప్పేమీ కాదు. దానివల్ల ఓట్లచోరీ ఆగుతుంది. ఇది మతపరమైన వివక్ష కాదు. మనమేం పాకిస్థాన్లో లేం. కనీసం బిహార్లో తేజస్వి యాదవ్ ప్రభుత్వం కూడా లేదు. ఇక్కడ షరియా చట్టమేదీ అమలు కావడం లేదు" అని లఖీసరాయ్లో ఓటు వేసిన అనంతరం కేంద్ర మంత్రి గిరిరాజ్ సింగ్ వ్యాఖ్యానించారు.
డెవలప్మెంట్కే ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి : డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి
"సీఎం నీతీశ్ ఆరంభించిన బిహార్ వికాసం ఆగకూడదు. అది కొనసాగాలి. ఇప్పుడు బిహార్ ఇలా ఉందంటే దానికి కారకుడు సీఎం నీతీశే. డెవలప్మెంట్కే ప్రజలు ఓట్లు వేయాలి" అని తారాపుర్లో ఓటు వేసిన అనంతరం డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరి పేర్కొన్నారు.
ఐదుసార్లు గెలిచా- ఇంకోసారి కూడా గెలుస్తా : రాష్ట్ర మంత్రి సునీల్ కుమార్
రాష్ట్ర అటవీ, పర్యావరణ, వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి, బీజేపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ సునీల్ కుమార్ బిహార్ షరీఫ్లో కుటుంబంతో కలిసి ఓటు వేశారు. తాను ఇప్పటివరకు ఐదుసార్లు ఎన్నికల్లో గెలిచానని, ఈసారి కూడా అత్యధిక ఓట్లతో గెలుస్తానని మంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. తనకు కచ్చితంగా ప్రజల ఆశీస్సులు ఉంటాయన్నారు.
మోదీ, నీతీశ్ టీమే గెలుస్తుంది : సంజయ్ ఝా
"బిహార్ ప్రజలకు ఇంతకంటే మంచి అవకాశం ఎప్పుడూ రాలేదు. పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఓటు వేయడానికి వస్తున్న ఓటర్ల సంఖ్యను చూస్తుంటే, ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, సీఎం నీతీశ్ల టీమ్ విజయవంతం అవుతుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది" అని జేడీయూ రాజ్యసభ ఎంపీ సంజయ్ ఝా పేర్కొన్నారు. బీజేపీ ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్, ఆయన సతీమణి మాయా శంకర్ కలిసి పట్నాలోని ఓ పోలింగ్ బూత్లో ఓటు వేశారు.
