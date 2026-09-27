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సీఎం ఇంటిని కూల్చివేసిన అధికారులు! స్వయంగా ముందుకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి

మధ్యప్రదేశ్​లో 2028లో జరిగే సింహస్థ మహాకుంభమేళా పనులు ప్రారంభం- 272 కట్టడాలను కూల్చివేయాలని అధికారుల నిర్ణయం- అందులో ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ పూర్వీకుల ఇళ్లు- పూజ చేసి కూల్చివేేత పనులు ప్రారంభించిన మోహన్​

Mohan Yadav Ancestral Home Demolished
కూల్చివేత పనులు ప్రారంభించిన సీఎం మోహన్​ యాదవ్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 8:04 PM IST

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Mohan Yadav Ancestral Home Demolished : మధ్యప్రదేశ్​లో 2028లో జరిగే సింహస్థ మహాకుంభమేళాకు సంబంధించి పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఉజ్జయిన్‌లో రోడ్డు విస్తరణ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 272 కట్టడాలను కూల్చివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ పూర్వీకుల ఇళ్లు కూడా ఉంది. అయితే, సీఎం మోహన్​ యాదవే స్వయంగా గునపం చేతపట్టి మొదటి దెబ్బ కొట్టి పనులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడిన సీఎం మోహన్​, తన చిన్ననాటి ఇంటిని కూల్చడం వ్యక్తిగతంగా భావోద్వేగానికి గురిచేసిందని, కానీ సమాజ హితం కోసం ఈ త్యాగం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"బాల్యంలో నేను సరదాగా ఆడుకుంటూ గంతులేసిన ప్రదేశం ఇది. ఇప్పుడు నా చేతులతోనే దీనిని కూల్చివేయాల్సి వచ్చింది. ఇది కొంత బాధ కలిగించే విషయమే. అయినప్పటికీ, పరిపాలనకు, సింహస్థకు ఈ త్యాగం చేయాల్సిందే. ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల తమ ఆస్తులు, ఇళ్లు కోల్పోతున్నామంటున్న ప్రజల్లో ధైర్యాన్ని నింపడానికి ఇదొక ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది. ఈ దృశ్యాలను రాష్ట్రం, దేశం చూస్తోంది. ఇతరులకు పెద్ద ఎత్తున ప్రయోజనం చేకూరాలనే ఉద్దేశంతో ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా తమ ఇళ్లను కూల్చివేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు."
- మోహన్​ యాదవ్​, మధ్యప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రి

Mohan Yadav Ancestral Home Demolished
పూర్వీకుల ఇంట్లో ఉన్న ఫొటోతో మోహన్​ యాదవ్​ (ETV Bharat)
Mohan Yadav Ancestral Home Demolished
తన పూర్వీకులు ఇల్లును చూస్తున్న సీఎం మోహన్​ (ETV Bharat)

ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే మహాకుంభమేళ
ఇదిలా ఉండగా, ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అతిపెద్ద ఆధ్యాత్మిక సమ్మేళణాల్లో ఒకటైన ఈ మహా కుంభమేళ కార్యక్రమం గురించి ఉజ్జయిన్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఛైర్‌పర్సన్ కలవతి యాదవ్ వివరించారు. "2028లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆధ్యాత్మిక సమ్మేళనాల్లో ఒకటైన సింహస్థ మేళాకు ఉజ్జయిన్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ మేళా ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి షిప్రా నది ఒడ్డున జరుగుతుంది. నగరాన్ని మెరుగుపరచడానికి సుమారు 29 కిలోమీటర్ల కొత్త ఘాట్‌లు, ఆనకట్టలు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల పనులతో సహా విస్తృతమైన సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో యాత్రికులు తరలివస్తారని అంచనా. అందుకే, రోడ్ల విస్తరణ పనులు చేపట్టాల్సి వచ్చింది. యాత్రికులకు వసతి కల్పించేందుకు ఉజ్జయిన్‌లో చేపడుతున్న విస్తృత మౌలిక సదుపాయాల పునరుద్ధరణలో భాగంగా ఈ రహదారి విస్తరణ కార్యక్రమం చేపట్టాం" అని కలవతి తెలిపారు.

TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA DEVELOPMENT WORK
UJJAIN MOHAN YADAV HOME DEMOLISHED
UJJAIN ROAD WIDENING PROJECT
SIMHASTHA 2028 KUMBH MELA
MOHAN YADAV HOME DEMOLISHED

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