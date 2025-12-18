Telangana Panchayat Elections Results2025

MGNREGA పేరు మార్పు తీవ్ర అవమానం- అందుకే కర్మశ్రీకి గాంధీ పేరు పెట్టాం: మమత

మహానుభావులను గౌరవిస్తూనే ఉంటామని ప్రకటించిన మమతా బెనర్జీ

Mamata Banerjee On Centre
Mamata Banerjee On Centre (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 10:22 PM IST

Mamata Banerjee On Centre : కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన VB-G RAM-G బిల్లుపై బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. కేంద్రం మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) పేరును మార్చడం తీవ్ర అవమానమని వ్యాఖ్యానించారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న కర్మశ్రీ (Karmashree) పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించినట్లు ఆమె ప్రకటించారు.

మేం గౌరవిస్తూనే ఉంటాం: దీదీ
కోల్​కతాలోని ధోనో ధన్యో ఆడిటోరియంలో జరిగిన బిజినెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీ కాన్లేవ్​లో మమత మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె, "MGNREGA నిధులను కేంద్రం నిలిపివేసింది. ఇప్పుడు గాంధీజీ పేరును కూడా తీసేయడం నాకు తీవ్ర సిగ్గుగా ఉంది. దేశ పితను వారు మరిచిపోతున్నారు. అందుకే మా కర్మశ్రీ పథకానికి మహాత్మా గాంధీ పేరు పెట్టాలని నిర్ణయించాం" అని స్పష్టం చేశారు. "గాంధీజీకి గౌరవం ఇవ్వడం తెలియకపోతే, మాకు తెలుసు. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాంటి మహానుభావులను మేం గౌరవిస్తూనే ఉంటాం" అని ఆమె అన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, గురువారం లోక్‌సభలో ఆమోదం పొందిన వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవిక మిషన్ (గ్రామీణ్) బిల్ – 2025 (VB-G RAM-G బిల్) రాజకీయ దుమారం రేపింది. ఈ బిల్ ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 125 రోజులు వేతన ఉపాధి హామీ ఇవ్వనున్నారు. ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్న 100 రోజుల హామీ కంటే ఎక్కువ. వ్యవసాయ పనుల సమయంలో కార్మికులు అందుబాటులో ఉండేలా మొత్తం 60 రోజుల నో-వర్క్ పీరియడ్ను కూడా బిల్‌లో ప్రతిపాదించారు. అలాగే కేంద్రం రాష్ట్రాల మధ్య నిధుల పంపకం 60:40 నిష్పత్తిలో ఉండనుంది.

దేశానికి విషాదకరమైన రోజు!
బంగాల్​లో అమలవుతున్న కర్మశ్రీ పథకం కింద ప్రతి జాబ్ కార్డు ఉన్న కుటుంబానికి సంవత్సరానికి కనీసం 50 రోజులు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని వివిధ శాఖలు చేపట్టే పనుల ద్వారా ఈ ఉపాధిని కల్పిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఈ అంశంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ కార్తి చిదంబరం కూడా కేంద్రాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "ఇది దేశానికి విషాదకరమైన రోజు. లక్షలాది మంది ఆధారపడిన MGNREGAను తొలగించి, గాంధీజీ జ్ఞాపకాలను చెరిపేయాలని ఈ ప్రభుత్వం చూస్తోంది. VB-G RAM-G అనే విచిత్రమైన పేరు పెట్టడం ద్వారా ఇది రివిజనిస్టు ప్రభుత్వం అని మరోసారి రుజువైంది. ఇది పేదలు, అంచున ఉన్న వర్గాలకు వ్యతిరేకమైన చర్య. ఈ విషయాన్ని ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్తాం" అని అన్నారు.

అప్పుడు అవమానమా?!
మరోవైపు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ బిల్లును సమర్థించారు. గ్రామీణాభివృద్ధి పథకాలు కాలక్రమేణా మారుతూ వస్తాయని ఆయన అన్నారు. "జవహర్ రోజ్గార్ యోజన, సంపూర్ణ గ్రామీణ రోజ్గార్ యోజనల తర్వాతే MGNREGA వచ్చింది. అది పండిట్ నెహ్రూ పేరు మీద లేదు కదా, అప్పుడు అవమానమా?" అని ప్రశ్నించారు. VB-G RAM-G పథకం కింద ఉపాధి హామీని 100 రోజుల నుంచి 125 రోజులకు పెంచాం అని తెలిపారు. మొత్తం ప్రతిపాదిత వ్యయం రూ.1,51,282 కోట్లు, అందులో కేంద్ర వాటా రూ.95 వేల కోట్లకు మించినది అని చెప్పారు. మొత్తంగా, MGNREGA పేరుమార్పు దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ చర్చకు దారి తీసింది. గాంధీజీ పేరు తొలగింపుపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుండగా, కేంద్రం మాత్రం పథకం విస్తరణ, పెరిగిన ఉపాధి దినాలే అసలు లక్ష్యమని చెబుతోంది.

MAMATA BANERJEE ON MGNREGA
MGNREGA NAME CHANGE
KARMASHREE SCHEME CHANGE
MAMATA BANERJEE ON CENTRE

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

