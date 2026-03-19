బంగాల్లో 'అన్డిక్లేర్డ్ ఎమర్జెన్సీ'- ఈసీ, బీజేపీపై మమతా బెనర్జీ తీవ్ర విమర్శలు
ఎన్నికల ముందు 50 మందికి పైగా ఉన్నతాధికారుల బదిలీలు వివాదం- ఇది పరిపాలన కాదని రాజకీయ జోక్యమని మమత ఆరోపణ- ఓటర్ జాబితాల విడుదలలో ఆలస్యం పై ఆందోళన
Published : March 19, 2026 at 3:34 PM IST
Bengal Officials Transfer : బంగాల్లో రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు రాజకీయ వాతావరణం మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతోంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ), బీజేపీపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రకటనకు ముందే 50 మందికి పైగా ఉన్నతాధికారులను బదిలీ చేయడం అన్డిక్లేర్డ్ ఎమర్జెన్సీలా ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ఎక్స్ (X) వేదికగా స్పందించిన మమతా బెనర్జీ, ఈ చర్యలు పరిపాలనా అవసరాల వల్ల కాకుండా రాజకీయ ఒత్తిడి కారణంగానే జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. ఈసీ బెంగాల్ను ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఇదివరకెన్నడూ చూడని విషయమని, ఇది చాలా ఆందోళనకర పరిణామని ఆమె అన్నారు. చీఫ్ సెక్రటరీ, హోమ్ సెక్రటరీ, డీజీపీ, అదనపు డీజీలు, ఐజీలు, డీఐజీలు, జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు వంటి కీలక పోస్టుల్లో ఉన్న అధికారులను ఒక్కసారిగా బదిలీ చేయడం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు విఘాతం కలిగిస్తుందని మమతా అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చర్యలు రాజ్యాంగ సూత్రాలను దెబ్బతీస్తున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
The manner in which the Election Commission has singled out and targeted Bengal is not just unprecedented- It is deeply alarming. Even before the formal notification of elections, more than 50 senior officials including the Chief Secretary, Home Secretary, DGP, ADGs, IGs, DIGs,… pic.twitter.com/ITipND3qYr— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 19, 2026
"ఇది పరిపాలనా చర్య కాదు, అత్యున్నత స్థాయి రాజకీయ జోక్యం. స్వతంత్రంగా ఉండాల్సిన సంస్థలను రాజకీయంగా ఉపయోగించుకోవడం రాజ్యాంగంపై నేరుగా దాడి చేసినట్లే" అని మమతా విమర్శించారు. అదేవిధంగా, ఎన్నికల అదనపు ఓటరు జాబితాల విడుదలలో ఆలస్యం జరుగుతుండటంపై కూడా ఆమె తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను పట్టించుకోకుండా ఈసీ వ్యవహరిస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. దీనివల్ల ప్రజల్లో అనిశ్చితి నెలకొంటోందని పేర్కొన్నారు.