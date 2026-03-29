బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే అనేక కష్టాలు- చికెన్, చేపలు, గుడ్లు కూడా ప్రజలు తినలేరు: మమత
ప్రజల ఆహారం అలవాట్లపై బీజేపీ ఆంక్షలు విధిస్తుందన్న మమతా బెనర్జీ- బీజేపీ పాలనలో మాంసం తినే అవకాశాలను ప్రజలు కోల్పోతారని వెల్లడి
Published : March 29, 2026 at 2:44 PM IST
Mamata On BJP : బంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజల ఆహారం అలవాట్లపై ఆంక్షలు విధిస్తుందని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. బీజేపీ పాలనలో చేపలు, మాంసం, గుడ్లు తినే అవకాశాలను ప్రజలు కోల్పోతారని తెలిపారు. పురూలియా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మమతా బెనర్జీ, టీఎంసీ ప్రభుత్వంపై అమిత్ షా విడుదల చేసిన ఛార్జ్షీట్పై స్పందించారు. గతంలో షా చేసిన పనులకు ఆయన మీద ఛార్జ్షీట్ వేయాలని విమర్శించారు. బంగాల్లో ఎన్డీఏ గెలిస్తే మహిళల కోసం తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకాలను పక్కనే పెడుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల కోసం ఎస్ఐఆర్ ద్వారా 1.2కోట్ల మందిని ఓటరు జాబితా నుంచి బీజేపీ తొలగించిందని మమతాబెనర్జీ ఆరోపించారు.