ETV Bharat / bharat

బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే అనేక కష్టాలు- చికెన్, చేపలు, గుడ్లు కూడా ప్రజలు తినలేరు: మమత

ప్రజల ఆహారం అలవాట్లపై బీజేపీ ఆంక్షలు విధిస్తుందన్న మమతా బెనర్జీ- బీజేపీ పాలనలో మాంసం తినే అవకాశాలను ప్రజలు కోల్పోతారని వెల్లడి

Mamata (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Mamata On BJP : బంగాల్​లో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే ప్రజల ఆహారం అలవాట్లపై ఆంక్షలు విధిస్తుందని తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. బీజేపీ పాలనలో చేపలు, మాంసం, గుడ్లు తినే అవకాశాలను ప్రజలు కోల్పోతారని తెలిపారు. పురూలియా ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న మమతా బెనర్జీ, టీఎంసీ ప్రభుత్వంపై అమిత్‌ షా విడుదల చేసిన ఛార్జ్‌షీట్‌పై స్పందించారు. గతంలో షా చేసిన పనులకు ఆయన మీద ఛార్జ్‌షీట్‌ వేయాలని విమర్శించారు. బంగాల్‌లో ఎన్డీఏ గెలిస్తే మహిళల కోసం తమ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకాలను పక్కనే పెడుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల కోసం ఎస్​ఐఆర్​ ద్వారా 1.2కోట్ల మందిని ఓటరు జాబితా నుంచి బీజేపీ తొలగించిందని మమతాబెనర్జీ ఆరోపించారు.

TAGGED:

MAMATA ON BJP
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.