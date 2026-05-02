అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 200కి పైగా స్థానాల్లో గెలుస్తాం : మమతా బెనర్జీ
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ 200 సీట్లకుపైగా గెలుచుకోవడం ఖాయమన్న ముఖ్యమంత్రి మమతా- ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేవి స్టాక్ మార్కెట్ను తారుమారు చేసే ప్రయత్నమని విమర్శ
Published : May 2, 2026 at 5:51 PM IST
Mamata On TMC Victory : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ(టీఎంసీ) 200 సీట్లకుపైగా గెలుచుకోవడం ఖాయమని ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేవి స్టాక్ మార్కెట్ను తారుమారు చేసే ప్రయత్నం తప్ప మరేమి కాదన్నారు. అలాగే, టీఎంసీ కార్యకర్తలపై కేంద్ర సాయుధ పోలీసు బలగాలు క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఓట్ల లెక్కింపునకు ఒక రోజు ముందు వర్చువల్గా పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ఆమె ప్రసంగించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో క్షేత్రస్థాయిలో అవిశ్రాంత పోరాడిన తమ కార్యకర్తలకు బెనర్జీ అభినందనలు తెలిపారు.