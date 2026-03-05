బంగాల్ కొత్త గవర్నర్గా ఆర్ఎన్ రవి- సమాఖ్య స్ఫూర్తిని కేంద్రం దెబ్బతీస్తోంది: సీఎం మమత
గవర్నర్ సీవీ ఆనంద బోస్ రాజీనామా వార్తలు విని షాకయ్యానన్న సీఎం మమత
Published : March 5, 2026 at 8:22 PM IST
Mamata On Governor Resign : రాష్ట్ర గవర్నర్ సీవీ ఆనంద బోస్ ఆకస్మిక రాజీనామాపై బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అకస్మాత్తుగా వార్తలు విని తాను తీవ్రమైన షాక్కు గురయ్యానని ఆమె తెలిపారు. ఇంతకీ ఆనంద బోస్ ఎందుకు రాజీనామా చేశారో తనకు కూడా ఇప్పటిదాకా తెలియదన్నారు. బంగాల్ కొత్త గవర్నర్గా ఆర్ఎన్ రవిని నియమించిన విషయాన్ని కేంద్ర హోం మంత్రి ఇప్పుడే తనకు చెప్పారని మమత పేర్కొన్నారు.
ప్రజాస్వామిక, రాజ్యాంగ సంప్రదాయాల ప్రకారం సీవీ ఆనంద బోస్ నడుచుకోలేదని, ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న తనతో ఎన్నడూ సమన్వయం చేసుకోలేదన్నారు. తద్వారా భారత రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ఆయన విఘాతం కలిగించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భారత సమాఖ్య వ్యవస్థ ప్రాథమిక పునాదిపై దాడి చేసే విధంగా సీవీ ఆనంద బోస్ వ్యవహరించారని దీదీ మండిపడ్డారు. సహకార సమాఖ్య వాదపు సూత్రాలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. ప్రజాస్వామిక సంప్రదాయాలు, రాష్ట్రాల ఆత్మగౌరవాన్ని తగ్గించేలా ఏకపక్ష నిర్ణయాలను తీసుకోవడాన్ని కేంద్రప్రభుత్వం ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు.