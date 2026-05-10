'నేను మీ అందరివాణ్ని'- సీఎం విజయ్ మొదటి సంతకం దానిపైనే
తమిళనాట లౌకిక, సామాజిక, న్యాయశకం మొదలైందన్న సీఎం విజయ్- మొదటి మూడు సంతకాలు ఏ ఫైల్స్పైన చేశారంటే?
Published : May 10, 2026 at 11:32 AM IST
CM Vijay First File Signature : తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన జోసెఫ్ విజయ్, ఇళ్లకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించే ఫైల్పై తొలి సంతకం చేశారు. ఆ తర్వాత యాంటీ డ్రగ్ టాస్క్ఫోర్స్, మహిళల రక్షణకు ప్రత్యేక దళం దస్త్రాలపై విజయ్ సంతకాలు చేశారు. తమిళనాడుకు ఇది సరికొత్త ప్రారంభమని ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో విజయ్తో గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ సీఎంగా ప్రమాణం చేయించారు.
అయితే సీఎంగా ప్రమాణం చేశాక విజయ్ ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడారు. తమిళనాట లౌకిక, సామాజిక, న్యాయశకం మొదలైందని అన్నారు. తాము సాధ్యమయ్యేవే చెబుతామని, చెప్పిందే చేస్తామని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతిఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మిత్రులైనా శత్రువులైనా అందరికీ ఒకే చట్టమని స్పష్టం చేశారు. తాను విజయ్ మామ అని, అన్నీ మంచి పనులు చేస్తాడని చెప్పారు.
Chennai: Chief Minister of Tamil Nadu and Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Chief C Joseph Vijay says, " i don't know how to begin or what to say at this emotional moment. i did not come from a prince's family. i came from among you like a member of your family, like your brother.
డైరెక్టర్ కుమారుడు నేడు సీఎం అయ్యాడని, తాను అందరివాడినని విజయ్ తెలిపారు. ఎన్నో కష్టాలను అధిగమించి ఈ స్థాయికి వచ్చానని, తనను ఎంతోమంది ఎన్నోరకాలుగా ఇబ్బందిపెట్టారని ఆరోపించారు. కానీ అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తామని తెలిపారు. టీవీకేలో ఒకే ఒక అధికార కేంద్రం ఉందని, అది విజయ్ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడులో ఇప్పుడు ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చిందని తెలిపారు. హామీల అమలుకు కొంత సమయం ఇవ్వండని, డీఎంకే ప్రభుత్వం ఖజానా ఖాళీ చేసి వెళ్లిందని ఆరోపణలు చేశారు.
"మహిళలు, యువకులు, రైతులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, కార్మికులు, మత్స్యకారులు మన టీవీకే ప్రభుత్వంలో అందరూ బాగుంటారు. పుట్టుకతో ప్రతి ఒక్కరూ సమానమే అనేది మన రాజీలేని ప్రాథమిక సిద్ధాంతం. మైనారిటీ సోదరులారా, మన టీవీకే ప్రభుత్వం మీకు అండగా నిలుస్తుంది. ఇందులో మీకు ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు అందరి ప్రతిరూపమే ఈ విజయ్ ముఖం. మీరు నూరు శాతం ఈ విజయ్ను నమ్మవచ్చు. ఇంతటి గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పించిన తమిళనాడు ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ముఖ్యంగా ఇంకొకరికి కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వాళ్లే ఈ విజయ్ మామ చిట్టి నేస్తాలు. వాళ్ల వల్లే ఇదంతా సాధ్యమైంది. మీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలో మీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ విజయ్ మామ మీ కోసం అన్ని మంచి పనులు చేస్తాడు. నమ్మకంతో ఉండండి. రండి, మనమంతా కలిసి ఒక సరికొత్త పరిపాలనను అందిద్దాం"
-- విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి
సచివాలయానికి వెళ్లి బాధ్యతలు
ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం సచివాలయానికి వెళ్లిన విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. నూతన సీఎంకు అధికారులు, ఉద్యోగులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తమిళనాడు కేబినెట్లో ప్రస్తుతం మిత్రపక్షాలకు నేతలకు చోటు దక్కలేదు. మిత్రపక్షాలను సంప్రదించి తర్వాత కేబినెట్ విస్తరణ చేయనున్నట్లు సమాచారం. విజయ్ తల్లిదండ్రులు చంద్రశేఖర్, శోభా చంద్రశేఖర్, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, టీవీకే నాయకులు, మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీ నాయకులు ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి తరలివచ్చారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కూడా హాజరయ్యారు. కార్యకర్తలు, సినీ ప్రముఖులు సైతం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి వచ్చారు.
#WATCH | Chennai: Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Chief C Joseph Vijay takes charge as the Chief Minister of Tamil Nadu, at the Tamil Nadu Secretariat.
మోదీ, ఖర్గే విషెస్
ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఆయన పరిపాలన అద్భుతంగా సాగాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజల అభివృద్ధి కోసం అన్ని రకాలుగా కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తుందని అన్నారు. మరోవైపు విజయ్కు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే అభినందనలు తెలిపారు. రాష్ట్ర రాజకీయ, సామాజిక చైతన్యాన్ని దీర్ఘకాలంగా నిర్వచిస్తూ వస్తున్న ఆదర్శాలు, పాలనను ముందుకు నడిపిస్తాయని తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది ప్రజలు, ముఖ్యంగా ఆశయాలు కలిగిన యువత, టీవీకేపై తమ నమ్మకాన్ని ఉంచారు. ఆయన నాయకత్వంలో ఆదర్శాలు పాలనను ముందుకు నడిపిస్తూనే, దేశానికి స్ఫూర్తినిస్తాయని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. కరుణ, సమ్మిళితత్వం, అంకితభావంతో ప్రజలకు సేవ చేయడంలో కొత్త ప్రభుత్వం గొప్ప విజయాన్ని సాధించాలని ఆశిస్తున్నాను" అని తెలిపారు.
